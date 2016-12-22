Курс евро впервые с весны 2016 года перевалил за 78 руб.

Торги иностранной валютой на Московской бирже открылись 10 апреля резким падением курса рубля. Менее чем через час после начала стоимость евро выросла более чем на 3 руб. и впервые с 6 апреля 2016 года поднялась выше отметки 78 руб. На пике стоимость единой европейской валюты достигла отметки 78,2065 руб., что примерно на 3,5 руб. выше уровня закрытия торгов 9 апреля.
Стоимость доллара поднялась более чем на 2,5 руб., впервые с декабря 2016 года поднявшись выше 63 руб. На максимуме курс доллара достиг отметки 63,2525 руб., что на 2,6 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.
К концу первого часа торгов резкий рост курсов доллара и евро приостановился и рублю даже удалось отыграть часть потерь. Однако через несколько минут доллар и евро вновь пошли вверх. В результате курс американской валюты приблизился к отметке 64 руб., а стоимость европейской перевалила за 78,6 руб.
Быстрый рост курсов основных валют к рублю начался в понедельник, 9 апреля, на фоне введения Минфином США санкций в отношении ряда российских компаний и крупных бизнесменов. 9 апреля курс евро впервые с 2016 года поднялся сначала выше 74 руб., а затем и выше 75 руб. Курс доллара в тот же день впервые с начала 2018 года пробил отметки 59 и 60 руб.
К 11:10 мск стоимость евро на Московской бирже составляла 78,21 руб., курс доллара — 63,5 руб.