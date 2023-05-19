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Bloomberg узнал о предложении Потанина купить контрольную долю «Яндекса»

Bloomberg: Потанин и Алекперов предложили купить контрольную долю в «Яндексе»
Стоимость акций «Яндекса» определили, принимая во внимание распоряжения властей России, согласно которому инвесторы из «недружественных» стран должны при выходе из российских активов предоставить скидку в 50%, отмечает Bloomberg
«Яндекс» YNDX ₽2 127,6 +4,66% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Яндекс» получил от российских миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова предложение о покупке контрольного пакета акций компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, правление материнской компании Yandex N.V. обсудит это предложение на следующей неделе. Однако окончательное решение может быть принято позднее.

В «Яндексе» отказались от комментариев. «Голосующий контроль должен остаться за командой менеджмента Яндекса — в лице специально созданного фонда», — сообщил источник РБК, знакомый с ходом обсуждения реструктуризации. Источник РБК на инвестиционном рынке сообщил, что во время переговоров с инвесторами озвучивалась стоимость компании в $7 млрд.

Потанин и Алекперов намерены приобрести не менее 51% акций «Яндекса». Источники Bloomberg отметили, стоимость акций определена с учетом распоряжения властей страны, согласно которому инвесторы из «недружественных» стран должны предоставить скидку в 50% при выходе из российских активов.

Yandex N.V. зарегистрирован в Нидерландах, которая считается «недружественной страной» для России.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
Владимир Потанин Вагит Алекперов Яндекс Акции
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