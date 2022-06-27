Тимченко оспорил персональные санкции ЕС

Введение ограничений опротестовали также председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и бывший член совета директоров Шереметьево Александр Пономаренко. Все три предпринимателя попали под санкции 28 февраля

Геннадий Тимченко (Фото: Сергей Карпухин / AP)

Геннадий Тимченко оспорил в суде введение ЕС персональных санкций против него, сообщается в официальном журнале ЕС. Представитель бизнесмена подтвердил РБК подачу жалобы.

Предприниматель требует отменить решение ЕС о включении его в санкционные списки и выплатить компенсацию в €1 млн. Он попал под санкции 28 февраля в связи с действиями России на Украине. Ограничения предусматривают запрет на въезд и замораживание активов.

В качестве доводов Тимченко, в частности, указал на допущенную европейскими чиновниками ошибку, якобы касающуюся его связей с президентом России Владимиром Путиным и его статуса как акционера Volga Group и банка «Россия». ЕС называет предпринимателя давним знакомым и одним из доверенных лиц Путина.

Представитель бизнесмена сообщил РБК, что доля Тимченко в банке «Россия» не изменилась: он продолжает оставаться миноритарным акционером. В Volga Group он единственный акционер.

Наложение персональных санкций опротестовали также председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и бывший член совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко. Они оказались в тех же списках, что и Тимченко. Пономаренко сложил с себя полномочия после попадания под ограничения ЕС.

Помимо ЕС ограничения в отношении Тимченко ввела Великобритания. Мордашов находится под санкциями США, а Пономаренко — Австралии.