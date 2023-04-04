Топ-10 богатейших россиян в списке Forbes. Фотогалерея
В список богатейших людей планеты по версии Forbes попали 105 россиян — на 17 больше, чем в прошлом году. В рейтинге самых богатых россиян сменился лидер: первую строчку рейтинга занял основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко вместо владелеца НЛМК Владимира Лисина, который опустился на третье место. Кто еще попал в десятку — в фотогалерее РБК.
Состояние: $25,2 млрд (+$14,1 млрд по сравнению с прошлым годом)
Место в международном рейтинге: 58
Возраст: 51 год
Санкции: попал в санкционный список ЕС в 2022 году
Состояние: $22,1 млрд (+$3,7 млрд по сравнению с прошлым годом)
Место в международном рейтинге: 70
Возраст: 66 лет
Состояние: $21,6 млрд (+$7,6 млрд по сравнению с прошлым годом)
Место в международном рейтинге: 72
Возраст: 67 лет
Санкции: находится под санкциями Великобритании и Канады
Состояние: $20,5 млрд (+$10 млрд по сравнению с прошлым годом)
Место в международном рейтинге: 80
Возраст: 72 года
Санкции: вошел в санкционный список Великобритании и Австралии в 2022 году
Состояние: $14,4 млрд (+$2,9 млрд по сравнению с прошлым годом)
Место в международном рейтинге: 122
Возраст: 69 лет
Санкции: вошел в санкционный список ЕС в 2022 году
Состояние: $12,6 млрд (+$0,8 млрд по сравнению с прошлым годом)
Место в международном рейтинге: 140
Возраст: 58 лет
Санкции: вошел в санкционный список ЕС в 2022 году
Состояние: $11,5 млрд (–$3,6 млрд по сравнению с прошлым годом)
Место в международном рейтинге: 148
Возраст: 38 лет
*Forbes указал Дурова в рейтинге как представителя ОАЭ