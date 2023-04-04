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Бизнес ,  
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Топ-10 богатейших россиян в списке Forbes. Фотогалерея

В список богатейших людей планеты по версии Forbes попали 105 россиян — на 17 больше, чем в прошлом году. В рейтинге самых богатых россиян сменился лидер: первую строчку рейтинга занял основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко вместо владелеца НЛМК Владимира Лисина, который опустился на третье место. Кто еще попал в десятку — в фотогалерее РБК.
Андрей Мельниченко (основатель «Еврохим», СУЭК) и семья
Состояние: $25,2 млрд (+$14,1 млрд по сравнению с прошлым годом) Место в международном рейтинге: 58 Возраст: 51 год Санкции: попал в санкционный список ЕС в 2022 году
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Состояние: $25,2 млрд (+$14,1 млрд по сравнению с прошлым годом)

Место в международном рейтинге: 58

Возраст: 51 год

Санкции: попал в санкционный список ЕС в 2022 году

Владимир Потанин («Интеррос», «Норникель»)
Состояние: $23,7 млрд (+$6,4 млрд по сравнению с прошлым годом) Место в международном рейтинге: 62 Возраст: 62 года Санкции:&nbsp;попал под санкции Великобритании и Канады&nbsp;в 2022 году, тогда же&nbsp;Минфин США ввел санкции против Потанина, его детей Ивана и Анастасии, жены Екатерины и яхты Nirvana
Фото: Владислав Шатило / РБК

Состояние: $23,7 млрд (+$6,4 млрд по сравнению с прошлым годом)

Место в международном рейтинге: 62

Возраст: 62 года

Санкциипопал под санкции Великобритании и Канады в 2022 году, тогда же Минфин США ввел санкции против Потанина, его детей Ивана и Анастасии, жены Екатерины и яхты Nirvana

Владимир Лисин (НЛМК)
Состояние: $22,1 млрд (+$3,7 млрд по сравнению с прошлым годом) Место в международном рейтинге: 70 Возраст: 66 лет
Фото: Евгений Биятов / «РИА Новости»

Состояние: $22,1 млрд (+$3,7 млрд по сравнению с прошлым годом)

Место в международном рейтинге: 70

Возраст: 66 лет

Леонид Михельсон («Новатэк») и семья
Состояние: $21,6 млрд (+$7,6 млрд по сравнению с прошлым годом) Место в международном рейтинге: 72 Возраст: 67 лет Санкции: находится под санкциями Великобритании и Канады
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Состояние: $21,6 млрд (+$7,6 млрд по сравнению с прошлым годом)

Место в международном рейтинге: 72

Возраст: 67 лет

Санкции: находится под санкциями Великобритании и Канады

Алексей Мордашов («Северсталь») и семья
Состояние: $20,9 млрд (+$7,7 млрд по сравнению с прошлым годом) Место в международном рейтинге: 79 Возраст: 57 лет Санкции: вошел в санкционный список США,&nbsp;попал под санкции&nbsp;ЕС в 2022 году
Фото: Андрей Любимов / РБК

Состояние: $20,9 млрд (+$7,7 млрд по сравнению с прошлым годом)

Место в международном рейтинге: 79

Возраст: 57 лет

Санкции: вошел в санкционный список США, попал под санкции ЕС в 2022 году

Вагит Алекперов (основатель «Лукойла»)
Состояние: $20,5 млрд (+$10 млрд по сравнению с прошлым годом) Место в международном рейтинге: 80 Возраст: 72 года Санкции: вошел в санкционный список Великобритании и Австралии в 2022 году
Фото: Олег Яковлев / РБК

Состояние: $20,5 млрд (+$10 млрд по сравнению с прошлым годом)

Место в международном рейтинге: 80

Возраст: 72 года

Санкции: вошел в санкционный список Великобритании и Австралии в 2022 году

Геннадий Тимченко (акционер «Новатэка», «Сибура»)
Состояние: $18,5 млрд (+$7,2 млрд по сравнению с прошлым годом) Место в международном рейтинге: 89 Возраст: 70 лет Санкции: вошел&nbsp;в санкционный список Великобритании в 2022 году, находится под персональными санкциями ЕС
Фото: Олег Яковлев / РБК

Состояние: $18,5 млрд (+$7,2 млрд по сравнению с прошлым годом)

Место в международном рейтинге: 89

Возраст: 70 лет

Санкции: вошел в санкционный список Великобритании в 2022 году, находится под персональными санкциями ЕС

Алишер Усманов (USM)
Состояние: $14,4 млрд (+$2,9 млрд по сравнению с прошлым годом) Место в международном рейтинге: 122 Возраст: 69 лет Санкции: вошел в санкционный&nbsp;список ЕС в 2022 году
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Состояние: $14,4 млрд (+$2,9 млрд по сравнению с прошлым годом)

Место в международном рейтинге: 122

Возраст: 69 лет

Санкции: вошел в санкционный список ЕС в 2022 году

Михаил Фридман (основатель «Альфа-банка» и LetterOne)
Состояние: $12,6 млрд (+$0,8 млрд по сравнению с прошлым годом) Место в международном рейтинге: 140 Возраст: 58 лет Санкции: вошел в санкционный список ЕС в 2022 году
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Состояние: $12,6 млрд (+$0,8 млрд по сравнению с прошлым годом)

Место в международном рейтинге: 140

Возраст: 58 лет

Санкции: вошел в санкционный список ЕС в 2022 году

Павел Дуров* (Telegram)
Состояние: $11,5 млрд (&ndash;$3,6 млрд по сравнению с прошлым годом) Место в международном рейтинге: 148 Возраст: 38 лет *Forbes указал Дурова в рейтинге как представителя ОАЭ
Фото: Steve Jennings / Getty Images for TechCrunch

Состояние: $11,5 млрд (–$3,6 млрд по сравнению с прошлым годом)

Место в международном рейтинге: 148

Возраст: 38 лет

*Forbes указал Дурова в рейтинге как представителя ОАЭ

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