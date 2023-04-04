Топ-10 богатейших россиян в списке Forbes. Фотогалерея

В список богатейших людей планеты по версии Forbes попали 105 россиян — на 17 больше, чем в прошлом году. В рейтинге самых богатых россиян сменился лидер: первую строчку рейтинга занял основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко вместо владелеца НЛМК Владимира Лисина, который опустился на третье место. Кто еще попал в десятку — в фотогалерее РБК.