Путин разрешил банкам не работать в валюте стран, заморозивших их активы

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ, один из пунктов которого предусматривает, что банки, чьи средства в иновалюте были заморожены за рубежом, могут приостановить выполнение своих обязательств перед иностранными клиентами в этой валюте.

В другом пункте указа оговаривается, что в случае введения санкций компании могут открывать спецсчета типа «Д» для исполнения обязательства перед нерезидентами по еврооблигациям.

Еще одним указом президент наделил Центробанк полномочиями определять максимальное значение комиссии банков за валютные переводы в случае введения санкций против них. Также ЦБ сможет установить надбавки к коэффициентам риска с учетом эмитента валюты. Надбавки по таким кредитам и займам будут дифференцироваться в зависимости от достаточности у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения своих обязательств.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. В конце мая Евросоюз отчитался о заморозке активов российского Центробанка на сумму около €23 млрд. США заявили, что заблокировали российских активов на $330 млрд, в том числе около $300 млрд — у Банка России. В российском Минфине оценили общий объем замороженных за границей золотовалютных резервов в такую же сумму.

Кроме этого, самые жесткие — блокирующие ограничения (список SDN), — США ввели против многих российских банков. Так, в первую волну, 21 февраля (когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР), попали оборонный Промсвязьбанк, госкорпорация ВЭБ.РФ и их дочерние структуры. 24 февраля, с началом военной операции, аналогичные санкции ввели против ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка, Новикомбанка. 6 апреля в списке оказался Сбербанк.

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