Bloomberg сообщил о наступившем в России дефолте

По данным агенства, ночью истек льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям. В России называли дефолт «искуственным» и много раз заявляли о готовности обслуживать внешний долг

Фото: Thomas Eisenhuth / DPA / ТАСС

В ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте, пишет Bloomberg.

Дефолт — это невыполнение обязательств должника по выплате долга. Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги — стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы, как следствие, ограниченность вливания внешних капиталов тормозит развитие экономики.

По данным агентства, в воскресенье истек льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям, и в случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта. В то же время Bloomberg указывает, что «дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян».

Речь идет о долларовых облигациях Минфина, остаток которых на $552 млн Россия должна была погасить 4 апреля. Однако тогда США перекрыли России возможность платить по долгам из замороженных резервов, и Минфин инициировал исполнение обязательства в рублях. Западные участники рынка приготовились объявить дефолт по этим облигациям, ссылаясь на несогласованное изменение валюты платежа, однако Минфин в конце апреля все-таки сумел довести до иностранных инвесторов средства в долларах (по данным западных СМИ, для этого были использованы свободные от обременений долларовые счета ипотечной корпорации «Дом.РФ»).

11 мая бывшие держатели этих бумаг, получившие выплату основного долга к 2 мая, подали в клиринговую систему Euroclear уведомление о дефолте России, ссылаясь на то, что они не получили дополнительный процент, начисленный за период с 4 апреля до даты фактического погашения облигаций. Россия при выплате основного долга в конце апреля не включила этот дополнительный процент в свой платеж, утверждают они. «Вслед за требованием держателей бумаг Россия так и не выплатила этот процент», — указывали кредиторы.

В апреле США запретили России обслуживать внешний долг, не продлив лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи. Срок действия этой лицензии истек 25 мая. Лондонский Citibank после этого отказался исполнять функции платежного агентства по долларовым выпускам России, и Минфин передал эти функции Национальному расчетному депозитарию (НРД). В начале июня НРД также оказался под санкциями Евросоюза.

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В Кремле после санкций против национального депозитария заявили о попытках Брюсселя подтолкнуть Россию к «искусственному дефолту». Силуанов назвал фарсом создание искусственных преград для обслуживания госдолга России. «Заявить можно что угодно и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт», — подчеркнул министр. По его мнению, дефолтом в этой ситуации было бы уместно назвать отказ иностранных финансовых посредников от исполнения своих обязательств, так как это «наносит урон деловой репутации западных финансовых институтов».

Президент Владимир Путин 22 июня подписал указ о выплате валютного долга в рублях. Для этого всем иностранным инвесторам открыли без их личного присутствия рублевые счета типа «И». На следующий день Минфин впервые расплатился по еврооблигациям в рублях по новой схеме.