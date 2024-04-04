Премьер Киргизии объяснил ограничения карт «Мир» угрозами из Латвии

Если бы Киргизия не отключила прием карт «Мир», это создало бы угрозу для ее денежно-кредитной системы. Угроза поступила от компании из Латвии, пояснил премьер. «Мир» теперь принимают без ограничений только в четырех странах

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Киргизия была вынуждена отключить работу карт российской платежной системы «Мир», чтобы не рисковать работой национального «Межбанковского процессингового центра» (МПЦ), заявил премьер Акылбек Жапаров на заседании парламента. Его слова передает Kaktus.

Премьер отвечал на вопрос депутата Гули Кожокуловой, которая указала, что отключение произошло 3 апреля — накануне начала туристического сезона, а в Киргизию могут прибыть около 2 млн туристов из России. «Как быть? Зная, что Россия является нашим историческим, стратегическим союзником, вам не кажется, что такая мера бьет по нашим киргизо-российским экономическим связям?» — спросила она и задалась вопросом, как киргизским экспортерам получать оплату за товар.

Жапаров пояснил, что МПЦ обслуживается латвийской компанией, которая поставляет и программное обеспечение. Эта компания предупредила, что если Киргизия не перестанет взаимодействовать с «Миром», то МПЦ будет отключен.

«Поэтому мы временно приостановили. У нас есть ряд механизмов и мероприятий, которые нельзя здесь озвучивать. Мы находимся в едином экономическом пространстве, $2,5 млрд ежегодно мы от мигрантов получаем. Об этом известно нашим западным партнерам», — сказал киргизский премьер.

Жапаров пообещал обсудить ситуацию во время апрельского визита в США и объяснить, что Киргизия не может полностью прекратить торговые и экономические отношения с Россией. Эта страна — стратегический партнер, но подсанкционные компании угрожают «нашей денежно-кредитной системе», следует «очень осторожно двигаться», пояснил премьер Киргизии.

Депутат в ответ на его объяснения призвала принять политические решения и напомнила о словах президента Садыра Жапарова, который исключал вмешательство в дела Киргизии. По ее словам, в России сейчас более 1,5 млн киргизов, из-за чего переводы приостановятся и «экономика наша осядет».

«Мы видим, какие должны быть механизмы, выходы, мы к этому идем. Эти ограничения коснулись Турции, Китая и всех других стран. К сожалению, это не наша война, но национальные наши интересы в любом случае будут защищаться», — сказал Жапаров.

По его словам, банки продолжают работать между собой, переводами из России в основном занимается Сбербанк, «никаких проблем нет». Он отметил также, что только 4% туристов-россиян использовали карты «Мир» в прошлом году, а нынешние ограничения не последние.

«Межбанковский процессинговый центр» — оператор национальной платежной системы Киргизии «Элкарт», банки-участники которой принимали карты «Мир».

Прием карт этой системы прекратился в Киргизии днем 3 апреля. Это произошло во избежание риска вторичных санкций США, поскольку ранее подразделение американского Минфина OFAC (Office of Foreign Assets Control) ввело санкции против оператора карт «Мир» АО «Национальная система платежных карт» (НСПК), объяснял МПЦ.

Клиентам «Мир» перестали быть доступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы с карты на карты, а также интернет-платежи. Однако остается возможность переводить средства между киргизскими и российскими банками.

Без ограничений «Мир» принимают, помимо России, только в трех странах: Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.

Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и настаивают на их отмене. Ограничения сохранятся надолго, признавал президент Владимир Путин.