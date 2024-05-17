Росстат отчитался о росте ВВП в первом квартале на 5,4%

По итогам первого квартала 2024 года ВВП России увеличился на 5,4% в годовом выражении, отчитался Росстат. Это совпадает с оценкой Минэкономразвития, но значительно превышает данные ЦБ

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Росстат предварительно оценил рост экономики России в январе–марте 2024 года в 5,4%. «Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023 года, по предварительной оценке, составил 105,4», — сообщили в статистическом ведомстве. Как и прежде, Росстат дает такую статистику без учета данных по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.

ВВП России увеличивается в годовом выражении четвертый квартал подряд. Для сравнения: в четвертом квартале 2023 года темпы его роста составили 4,9%, в третьем — 5,7%, а во втором — 5,1%. В то же время в первом квартале 2023 года, который является базой сравнения для рассматриваемого периода, фиксировался спад в 1,6%.

Данные Росстата о ВВП за первый квартал 2024 года совпали с оценкой Минэкономразвития от конца апреля. Тогда ведомство отмечало высокий прирост индекса промышленного производства в первом квартале (+5,6% в годовом выражении, что сопоставимо с рекордными вторым и третьим кварталами 2023 года) и сохраняющиеся высокие темпы роста потребительской активности. Так, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в первом квартале увеличился на 9% год к году.

В то же время Банк России давал более скромную оценку динамики ВВП за первый квартал — 4,6%. Регулятор указывал также, что 2024 год является високосным, из-за чего годовые темпы роста могут быть незначительно завышены относительно обычных лет.

Предварительная оценка ВВП за квартал выполняется на основе производственного метода, то есть как оценка суммы валовой добавленной стоимости всех отраслей.

Драйверы роста

Текущие оценки Росстата и Минэкономразвития существенно выше ожиданий, которые были в конце 2023 года, говорит главный экономист «Тинькофф Инвестиции» Софья Донец. «Первый квартал позитивно удивляет нас относительно прогнозов. Мы видим здесь симбиоз некоторых факторов», — отмечает она.

В частности, по ее словам, потребление домашних хозяйств складывается лучше, чем можно было ожидать, рост этого показателя может составить выше 8% в первом квартале. Потребительский спрос, соответственно, поддерживается положительной динамикой реальных доходов. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы выросли по итогам первого квартала на 5,8% в годовом выражении.

При этом рост потребительского спроса не отражается на увеличении импорта, указывает Донец. Государственный спрос будет примерно на тех же темпах роста, которые сложились в предыдущие кварталы, считает она.

«Почти весь прирост ВВП год к году, если ориентироваться на динамику базовых секторов, обеспечили промышленность и торговля», — говорит главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. При этом сильнее всего вверх от трендов отклоняется розничная торговля, уточняет он.

Согласно комментарию Росстата, среди отраслевых индикаторов, которые использовались при расчете динамики ВВП за первый квартал, — оптовый товарооборот, который вырос на 11,7% к прошлому году, розничный оборот — плюс 10,5%, строительство — плюс 3,5%. В структуре оптовой торговли, по данным Росстата, более трети в январе–марте 2024 года приходится на твердое, жидкое и газообразное топливо. Выручка российских газодобывающих компаний в официальной статистике учитывается именно по ОКВЭД «оптовая торговля».

Каким будет ВВП по итогам года

Минэкономразвития в представленных в апреле сценарных условиях развития экономики прогнозирует рост ВВП по итогам 2024 года на 2,8%. В 2023 году рост составил 3,6%. Банк России ожидает, что со второго квартала текущие темпы экономического роста замедлятся под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий, хотя высокий потребительский и инвестиционный спрос по-прежнему будут основным драйвером роста. По прогнозу ЦБ, рост экономической активности в 2024 году сложится на уровне 2,5–3,5%.

Консенсус-прогноз пула аналитиков, ежемесячно опрашиваемых ЦБ, предполагает 2,1% роста ВВП по итогам года.

Международный валютный фонд в апреле повысил прогноз по ВВП России за этот год до 3,2%, уравняв его с ожиданиями по общемировой динамике.

Европейский банк реконструкции и развития в мае более чем вдвое увеличил прогноз роста ВВП России по итогам 2024 года — с 1 до 2,5%.

По мнению Донец, рост в первом квартале года — на 5,4% — станет максимальным за год. «Но при таком высоком старте, наверное, уже трудно ожидать рост ВВП по году меньше, чем на 3%», — рассуждает она.

В целом текущие темпы ВВП в начале 2024-го остались на уровнях конца 2023 года — около 3–3,5% SAAR (с поправкой на сезонность в пересчете на год), оценивает Латыпов. «Траектория экономики остается выше трендовых значений», — отмечает экономист.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что ВВП России по итогам года может вырасти более чем на 3%.