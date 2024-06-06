Греф допустил повышение ключевой ставки

Центробанк как минимум сохранит ключевую ставку на прежнем уровне 16%, считает Герман Греф. Возможно и ее повышение

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ждать смягчения денежно-кредитной политики ЦБ не стоит, есть вероятность повышения ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ, передает корреспондент РБК.

«Тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка, поэтому, скорее всего, ставка будет как минимум сохранена. Во всяком случае оснований для снижения нет, никаких триггеров, которые могли бы привести к снижению, мы пока не видим», — сказал Греф.

Вероятность повышения ставки есть, признал он. «Но я думаю, что все-таки нужно еще, наверное, время для того, чтобы посмотреть. Центральный банк принимает решения самостоятельно, поэтому предсказывать решения — дело неблагодарное», — заявил Греф

Заседание Банка России, на котором он примет решение о ставке, состоится в пятницу, 7 июня. Еще на прошлой неделе большинство аналитиков крупнейших банков и инвесткомпаний ждали сохранения ставки — за такой вариант высказались 18 из 30 опрошенных РБК экспертов. Однако варианты с повышением ставки — до 17–18% — будут «на столе», отмечали респонденты. О том, что сценарий, подразумевающий ужесточение, будет предметно рассмотрен на заседании 7 июня, говорил и зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Девять участников консенсус-прогноза говорили, что ЦБ может повысить ставку до 17%. Аргументами в пользу именно такого решения могут стать сохраняющийся перегрев в экономике, ускорение инфляции в годовом выражении, рост инфляционных ожиданий населения и высокие темпы розничного кредитования, отмечал старший аналитик «РСХБ Управление активами» Павел Паевский.

Ключевая ставка остается неизменной с декабря прошлого года, когда ЦБ повысил ее до 16%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно предупреждала, что в отличие от предыдущих кризисов, когда ЦБ повышал ставку, но затем почти сразу переходил к плавному снижению, жесткая монетарная политика сохранится на продолжительное время. Рынок ждал перехода к смягчению во втором полугодии, однако вскоре ЦБ перешел к более жесткой риторике. При этом Набиуллина в апреле подчеркивала, что вариант роста ставки оценивается как альтернативный, а не как основной.