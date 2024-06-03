Аналитики оценили вероятность первого с начала года повышения ставки ЦБ

Треть участников консенсус-прогноза РБК ожидают, что ЦБ может повысить ключевую ставку уже в июне. Но основным сценарием остается сохранение на уровне 16%, хоть и с ужесточением сигнала

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На заседании 7 июня совет директоров Банка России может повысить ключевую ставку с текущих 16% до 17% годовых, считает треть участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний. При этом большинство респондентов опроса убеждены, что ставка останется неизменной.

18 из 30 опрошенных РБК экспертов считают, что ЦБ на заседании в июне с большей вероятностью оставит ставку 16% годовых, но ужесточит риторику. Однако варианты с повышением ставки — до 17–18% — будут «на столе», отмечают респонденты. О том, что сценарий, подразумевающий ужесточение, будет предметно рассмотрен на заседании 7 июня, ранее говорил и зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Девять участников консенсус-прогноза полагают, что ЦБ может повысить ставку до 17%. Аргументами в пользу именно такого решения могут стать сохраняющийся перегрев в экономике, ускорение инфляции в годовом выражении, рост инфляционных ожиданий населения и высокие темпы розничного кредитования, отмечает старший аналитик «РСХБ Управление активами» Павел Паевский.

Трое аналитиков называют варианты с сохранением и повышением ставки до 17% равноправными. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в мае отмечала, что у регулятора есть сценарий, который подразумевает рост ставки, но он является альтернативным. В базовом сценарии со второго полугодия экономика перейдет к более стабильным темпам роста, и это позволит перейти к смягчению, говорила глава ЦБ.

Почему ЦБ может повысить ключевую ставку

Предпосылки, на основе которых Банк России не менял ставку в апреле и мае, не реализовались, растут риски того, что целевой уровень по инфляции будет превышен как в 2024-м, так и в 2025 году, поэтому будет повышение ставки на заседании в июне, полагает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. Цель ЦБ по инфляции — 4%; согласно актуальному среднесрочному прогнозу регулятора, она будет достигнута в 2025 году. В 2024 году инфляция будет в диапазоне 4,3–4,8%, полагает ЦБ. Рыночные аналитики более пессимистично смотрят на ситуацию с инфляцией и ожидают уровень 5,5% по итогам года.

По итогам апреля помесячная инфляция перестала замедляться и начала расти, ускорившись по отношению к марту с 0,39 до 0,5%, обращает внимание ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Годовая инфляция в апреле повысилась с 7,72% в марте до 7,84%, добавляет эксперт. По мнению Мильчаковой, в мае помесячная инфляция снова может достичь 0,5% или даже уйти выше этой отметки. Поэтому на заседании 7 июня ЦБ может повысить ключевую ставку до 17–17,5% годовых, говорит эксперт.

В июле 2024-го годовая инфляция достигнет своего пика и составит 8,6% в пересчете на год, ожидает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Существенному ускорению будет способствовать повышение тарифов ЖКХ почти на 10%, объясняет эксперт. К концу года инфляция замедлится до 6,5%, полагает Васильев и ожидает, что ЦБ скорректирует свой прогноз по инфляции в ближайшие месяцы. Вероятность повышения ставки в июне эксперт оценивает в 60%.

Одновременно перестали снижаться инфляционные ожидания населения, добавляет Исаков. В мае 2024 года они повысились впервые с декабря 2023-го — с 11 до 11,7%, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ. Исаков тоже ожидает, что ЦБ повысит ставку до 17% годовых.

Также несколько увеличилась динамика розничного кредитования, говорит Паевский. Рост розничного кредитования в апреле ускорился до 1,7 с 1,6% месяц к месяцу, указывали аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». Среднемесячные темпы прироста кредитования в январе—апреле при этом близки к темпам того же отчетного периода 2023 года, когда ставка была существенно ниже (7,5% годовых), констатируют эксперты.

Кроме того, экономика остается в состоянии перегрева. Безработица в марте обновила исторический минимум в 2,7%, а рост ВВП в первом квартале составил 5,4% против прогноза ЦБ в 4,6%, отмечает Васильев. Это аргумент в пользу повышения ставки, говорит эксперт. Перегрев в экономике, который обусловлен положительным разрывом выпуска (разница между спросом и потенциалом производства товаров и услуг) и формирует устойчивое инфляционное давление, прекратится, когда предложение догонит сложившийся уровень спроса, добавляет Паевский. Он ожидает, что ЦБ повысит ключевую ставку до 17%, и даже считает возможным рост до 18%.

Почему ЦБ не будет повышать ключевую ставку

Большинство участников консенсус-прогноза все же склоняются к тому, что ЦБ сохранит ключевую ставку 16% на заседании в июне, но ужесточит сигнал. Если прогноз окажется верным, это будет четвертое подряд сохранение ключевой ставки.

Пока у ЦБ еще нет достаточно убедительных данных для вывода о недостаточной жесткости денежно-кредитной политики, и он сохранит ставку 16% годовых, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая. «Но не исключено, что изменившиеся в последнее время прогнозы участников рынка в пользу повышения ключевой ставки могут стать «самосбывающимися», и, хотя до сих пор регулятор называл это альтернативным сценарием, у него может возникнуть соблазн «не разочаровывать рынок» и закрепить ужесточение денежно-кредитных условий уже ожидаемым повышением ставки до 17%», — отмечает эксперт. Но вероятность этого сценария она оценивает в 30–40%.

С 1 июля сокращается программа льготной ипотеки, что может оказать существенное влияние на кредитование (и не только на ипотечное), говорит руководитель управления финансовых рынков и премиального обслуживания «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. «Вероятно, до оценки эффекта от этого фактора руководство Банка России займет выжидательную позицию и не станет совершать какие-либо действия», — полагает эксперт. Сокращение льготной ипотеки приведет к охлаждению потребительской активности в секторе недвижимости, замедлению ипотечного кредитования и в целом понизит давление на инфляцию, согласна аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева. Также регулятор может взять паузу, чтобы убедиться в том, что снижение инфляции действительно прекратилось, добавляет старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Все трое аналитиков полагают, что на заседании 7 июня ЦБ оставит ключевую ставку 16%.

При этом эксперты допускают, что, даже сохранив ставку 16% на заседании в июне, ЦБ может вернуться к вопросу повышения позднее, причем выбрать для этого более широкий шаг в 200 б.п. «Если инфляция усилится и/или будет продолжать держаться на текущих уровнях, регулятор может повысить ставку на 200 б.п. Также ЦБ может удлинить горизонт действия текущей ставки 16% до конца года и на часть следующего», — считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Повышение на 100 б.п., по его мнению, ситуацию с инфляцией никак сейчас не решит, а только усугубит ее. «Переход к сценарию постепенного поднятия дополнительно спровоцирует спрос на кредиты, перераспределив его во времени, и спровоцирует дополнительный рост инфляции в краткосрочном периоде», — объясняет Федоров.

Повышение ставки в июле допускают и экономисты «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин и Андрей Мелащенко. «На заседании 26 июля, когда темпы роста цен некоторое время будут находиться на уровне выше 8% год к году, а накопленная с начала года инфляция вплотную приблизится к нижней границе апрельского прогноза Банка России на весь год (4,3%), наиболее вероятным для нас представляется повышение ставки», — указывают они в обзоре.