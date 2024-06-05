«Сбер» повысил ставки по ипотеке

После повышения минимальная ставка по ипотеке составит 17,6% по программе «Военная ипотека». Ранее о повышении ставок объявил другой крупный банк — ВТБ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ставки по ипотечным кредитам в «Сбере» повышены с сегодняшнего дня на 1,5 п.п. Об этом сообщил банк.

Минимальная ставка ипотеки составит от 17,6% по программам «Военная ипотека» (от 17,6%) и «Ипотека на новостройку», «Ипотека на вторичное жилье», «Ипотека на строительство дома» (от 18,2%).

Размеры ставок на ипотеку в «Сбере» после повышения: «Ипотека на новостройку» — от 18,2%;

«Ипотека на вторичное жилье» — от 18,2%;

«Ипотека на строительство дома» — от 18,2%;

«Ипотека на загородную недвижимость и землю» — от 18,5%;

«Ипотека на гараж, машино-место или кладовую» — от 18,7%;

«Кредит под залог недвижимости» — от 19,3%;

«Военная ипотека» — от 17,6%;

«Рефинансирование ипотеки» — от 18,2%;

«Коммерческая ипотека» — от 19,7%;

«Ипотека без первоначального взноса» — от 19%.

В банке сообщили, что ставки меняются из-за роста доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России. Повышение ставок не коснется программ с государственной поддержкой.

Будут меняться и ставки по потребительским кредитам в «Сбере». «Диапазон процентных ставок составит от 17,9 до 39,9%. Вместе с тем продлена акция по начислению ежемесячного кешбэка 2% бонусами «СберСпасибо» для заемщиков с подпиской «СберПрайм+» или пакетом услуг «СберПремьер», — сообщили в «Сбере».

В конце мая о повышении ставок по ипотеке объявил ВТБ. Минимальная ставка там составит от 17,5% годовых при первоначальном взносе свыше 30%, крупном размере ссуды, а также если клиент подключит услугу комплексного страхования, подтвердит доход и занятость.

Пересмотр ставок коснулся и ипотеки на покупку нежилых помещений: до 18,6% для покупки машино-мест и кладовок, до 19,1% для коммерческих помещений.

В конце апреля ЦБ снова отказался менять ключевую ставку в третий раз подряд, оставив ее на уровне 16%.