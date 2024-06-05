«Сбер» повысил ставки по ипотеке
Ставки по ипотечным кредитам в «Сбере» повышены с сегодняшнего дня на 1,5 п.п. Об этом сообщил банк.
Минимальная ставка ипотеки составит от 17,6% по программам «Военная ипотека» (от 17,6%) и «Ипотека на новостройку», «Ипотека на вторичное жилье», «Ипотека на строительство дома» (от 18,2%).
Размеры ставок на ипотеку в «Сбере» после повышения:
- «Ипотека на новостройку» — от 18,2%;
- «Ипотека на вторичное жилье» — от 18,2%;
- «Ипотека на строительство дома» — от 18,2%;
- «Ипотека на загородную недвижимость и землю» — от 18,5%;
- «Ипотека на гараж, машино-место или кладовую» — от 18,7%;
- «Кредит под залог недвижимости» — от 19,3%;
- «Военная ипотека» — от 17,6%;
- «Рефинансирование ипотеки» — от 18,2%;
- «Коммерческая ипотека» — от 19,7%;
- «Ипотека без первоначального взноса» — от 19%.
В банке сообщили, что ставки меняются из-за роста доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России. Повышение ставок не коснется программ с государственной поддержкой.
Будут меняться и ставки по потребительским кредитам в «Сбере». «Диапазон процентных ставок составит от 17,9 до 39,9%. Вместе с тем продлена акция по начислению ежемесячного кешбэка 2% бонусами «СберСпасибо» для заемщиков с подпиской «СберПрайм+» или пакетом услуг «СберПремьер», — сообщили в «Сбере».
В конце мая о повышении ставок по ипотеке объявил ВТБ. Минимальная ставка там составит от 17,5% годовых при первоначальном взносе свыше 30%, крупном размере ссуды, а также если клиент подключит услугу комплексного страхования, подтвердит доход и занятость.
Пересмотр ставок коснулся и ипотеки на покупку нежилых помещений: до 18,6% для покупки машино-мест и кладовок, до 19,1% для коммерческих помещений.
В конце апреля ЦБ снова отказался менять ключевую ставку в третий раз подряд, оставив ее на уровне 16%.
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