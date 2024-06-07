Греф назвал примитивной модель роста российской экономики

Нынешняя модель роста российской экономики чрезвычайно проста, считает Герман Греф. У местных производителей есть шанс на развитие благодаря геополитической ситуации, но этот шанс не долгосрочный, предупредил он

Герман Греф (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Нынешняя модель экономического роста России очень проста, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы видим, что сегодня модель нашего экономического роста чрезвычайно проста. Все возрастающие бюджетные траты, в первую очередь в сектор машиностроения, приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы. И распространение повышения заработной платы в экономике происходит очень быстрыми темпами, мы этого никогда раньше не видели. Примерно в течение трех месяцев не только машиностроительные предприятия — а именно за кадры в машиностроении растет конкуренция, — но и все остальные сектора экономики, включая сервисные сектора, повышают заработные платы. Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и, несмотря на все ограничения Центрального банка, получают кредиты. Даже по очень высоким ставкам в силу того, что у них выросли доходы», — сказал Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на ПМЭФ «Россия-2030: как прийти к финишу четвертыми?».

Экономика растет хорошими темпами благодаря двум одновременным импульсам, бюджетному и кредитному, отметил Греф. Но эта модель очень уязвима: из-за «специфической» геополитической ситуации импорт не составляет конкуренцию местным производителям, и это дает им шанс, «но шанс не долгосрочный».

«Иначе эти два фактора, мы видим, в самое ближайшее время, они станут историей, и мы потеряем темпы экономического роста. Вот эта примитивная, я бы сказал, модель экономического роста связана с тем, что деньги из бюджета и деньги из кредитных организаций направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, люди больше их производить не начинают, цены на них повышаются. Таким образом, производительность труда не только не растет, она падает. И в этом состоит исчерпаемость сегодняшней модели роста», — подчеркнул Греф.

Глава Сбербанка вновь напомнил об исторически низкой безработице (2,6%) и высокой загрузке мощностей (81%), которые также говорят в пользу достижения предела экономического роста. При этом роль нефтегазового сектора в экономике за последние 15 лет не изменилась, а в бюджете она «немножко подросла», признал Греф.

«Уровень сложности продукции в российской экономике за последние 15 лет практически не изменился. Если посмотреть на уровень 2006–2007 годов и 2020–2021 годов (последние данные публикованы именно тогда), то она примерно находится на одном и том же уровне», — добавил Греф.

Перегрев экономики, о котором говорит Греф, — один из основных аргументов в пользу продолжения жесткой кредитной политики Центробанка. На заседании в пятницу, 7 июня, он должен принять решение по ключевой ставке. Аналитики в основном ждут сохранения ее на нынешнем и так высоком уровне (16%). Но многие допускают, что ЦБ пойдет на еще большее ужесточение, подняв ставку до 17%.