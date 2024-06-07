 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2024 ,  
0 

Греф назвал примитивной модель роста российской экономики

Сюжет
ПМЭФ-2024
Нынешняя модель роста российской экономики чрезвычайно проста, считает Герман Греф. У местных производителей есть шанс на развитие благодаря геополитической ситуации, но этот шанс не долгосрочный, предупредил он
Сбербанк SBER ₽313,75 +0,21% Купить
Сбербанк SBERP ₽314,67 +0,28% Купить
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Нынешняя модель экономического роста России очень проста, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы видим, что сегодня модель нашего экономического роста чрезвычайно проста. Все возрастающие бюджетные траты, в первую очередь в сектор машиностроения, приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы. И распространение повышения заработной платы в экономике происходит очень быстрыми темпами, мы этого никогда раньше не видели. Примерно в течение трех месяцев не только машиностроительные предприятия — а именно за кадры в машиностроении растет конкуренция, — но и все остальные сектора экономики, включая сервисные сектора, повышают заработные платы. Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и, несмотря на все ограничения Центрального банка, получают кредиты. Даже по очень высоким ставкам в силу того, что у них выросли доходы», — сказал Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на ПМЭФ «Россия-2030: как прийти к финишу четвертыми?».

Греф назвал экономику России сильно перегретой
Экономика
Герман Греф

Экономика растет хорошими темпами благодаря двум одновременным импульсам, бюджетному и кредитному, отметил Греф. Но эта модель очень уязвима: из-за «специфической» геополитической ситуации импорт не составляет конкуренцию местным производителям, и это дает им шанс, «но шанс не долгосрочный».

«Иначе эти два фактора, мы видим, в самое ближайшее время, они станут историей, и мы потеряем темпы экономического роста. Вот эта примитивная, я бы сказал, модель экономического роста связана с тем, что деньги из бюджета и деньги из кредитных организаций направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, люди больше их производить не начинают, цены на них повышаются. Таким образом, производительность труда не только не растет, она падает. И в этом состоит исчерпаемость сегодняшней модели роста», — подчеркнул Греф.

Глава Сбербанка вновь напомнил об исторически низкой безработице (2,6%) и высокой загрузке мощностей (81%), которые также говорят в пользу достижения предела экономического роста. При этом роль нефтегазового сектора в экономике за последние 15 лет не изменилась, а в бюджете она «немножко подросла», признал Греф.

«Богатый платит больше, бедный — меньше». Что говорили на ПМЭФ о налогах
Экономика
Фото:Игорь Акимов / «Росконгресс»

«Уровень сложности продукции в российской экономике за последние 15 лет практически не изменился. Если посмотреть на уровень 2006–2007 годов и 2020–2021 годов (последние данные публикованы именно тогда), то она примерно находится на одном и том же уровне», — добавил Греф.

Перегрев экономики, о котором говорит Греф, — один из основных аргументов в пользу продолжения жесткой кредитной политики Центробанка. На заседании в пятницу, 7 июня, он должен принять решение по ключевой ставке. Аналитики в основном ждут сохранения ее на нынешнем и так высоком уровне (16%). Но многие допускают, что ЦБ пойдет на еще большее ужесточение, подняв ставку до 17%.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
При участии
Антон Фейнберг
Герман Греф Сбербанк ПМЭФ
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
Материалы по теме
Греф спрогнозировал поведение курса рубля до конца года
Экономика
Греф назвал сбалансированным изменение налогов
Финансы
Греф допустил повышение ключевой ставки
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 06 июн, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 06 июн, 17:32
СК предъявил обвинение задержанному в Москве французу Политика, 10:08
Как японский бизнес страдает от конфликта США и Китая — The Economist Pro, 10:07
Приток средств в биткоин-фонды продлился до рекордных 18 дней подряд Крипто, 10:07
Песков рассказал, чему будет посвящена речь Путина на ПМЭФ Политика, 10:05
Греф предупредил о рисках отмены льготы на долгосрочное владение акциями Инвестиции, 09:59
Politico узнало о реакции Байдена на идею Макрона об инструкторах для ВСУ Политика, 09:51
Мордашов предложил зафиксировать налоги и сборы на год Финансы, 09:46
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Тушить пожар в Киевской области отправили робота и пожарный поезд Общество, 09:38
Лег спать с одной зарплатой, проснулся с двумя: как сейчас платят в IT Pro, 09:30
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 09:30
Для научного руководителя ЧВК «Енот» снова запросили 14 лет колонии Политика, 09:29
Байден назвал удары по России угрозой втягивания Запада в конфликт Политика, 09:18
Костин назвал «рассосавшейся» проблему с зависшими в Индии рупиями Финансы, 09:13
На крыше жилого дома в Магадане произошел взрыв после пожара Общество, 09:09