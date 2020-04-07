ЦБ пригрозил пересмотром послаблений для банков

Участники рынка должны идти навстречу клиентам при реструктуризации кредитов, чтобы антикризисные меры сработали, заявили в Банке России. Иначе ЦБ пересмотрит подходы к поддержке самих банков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ЦБ призвал банки идти навстречу клиентам при оформлении кредитных каникул и реструктуризации ссуд, следует из заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, поступившем в РБК.

«Мы мониторим ситуацию по взаимодействию банков с клиентами в сложный период. Мы работаем с банками, чтобы они шли навстречу своим клиентам в реструктуризации и не сокращали кредитование. Банк России принял регуляторные послабления, приоритет которых — поддержать людей и компании, дать им возможность легче пережить период ограничительных мер. Если мы будем видеть, что банки не разделяют эту позицию, мы будем реагировать, в том числе через регулирование», — предупредила Набиуллина.

ЦБ разрешил кредитным организациям временно не проводить отрицательную переоценку ценных бумаг на своих балансах, рассчитывать обязательные нормативы без учета ослабления рубля, распускать надбавки к нормативам достаточности капитала, чтобы сохранить финансовую устойчивость. 3 апреля Набиуллина объявила о дополнительных мерах поддержки: кредиторы, в частности, получили послабления в сегменте ипотеки. Банки смогут распустить и направить надбавки, которые они сформировали по выданным ипотечным кредитам, на выдачу новых ссуд. Речь идет о буферах, сформированных до 1 апреля, это около 110 млрд руб., оценивала председатель ЦБ.

«Мы вводили регуляторные послабления не для того, чтобы защитить банковскую прибыль, а чтобы поддержать кредитование, смягчить последствия для людей и бизнеса от эпидемии. Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы», — заявила глава Банка России.