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Антикризисные меры ,  
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ЦБ пригрозил пересмотром послаблений для банков

Участники рынка должны идти навстречу клиентам при реструктуризации кредитов, чтобы антикризисные меры сработали, заявили в Банке России. Иначе ЦБ пересмотрит подходы к поддержке самих банков
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ЦБ призвал банки идти навстречу клиентам при оформлении кредитных каникул и реструктуризации ссуд, следует из заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, поступившем в РБК.

«Мы мониторим ситуацию по взаимодействию банков с клиентами в сложный период. Мы работаем с банками, чтобы они шли навстречу своим клиентам в реструктуризации и не сокращали кредитование. Банк России принял регуляторные послабления, приоритет которых — поддержать людей и компании, дать им возможность легче пережить период ограничительных мер. Если мы будем видеть, что банки не разделяют эту позицию, мы будем реагировать, в том числе через регулирование», — предупредила Набиуллина.

ЦБ разрешил кредитным организациям временно не проводить отрицательную переоценку ценных бумаг на своих балансах, рассчитывать обязательные нормативы без учета ослабления рубля, распускать надбавки к нормативам достаточности капитала, чтобы сохранить финансовую устойчивость. 3 апреля Набиуллина объявила о дополнительных мерах поддержки: кредиторы, в частности, получили послабления в сегменте ипотеки. Банки смогут распустить и направить надбавки, которые они сформировали по выданным ипотечным кредитам, на выдачу новых ссуд. Речь идет о буферах, сформированных до 1 апреля, это около 110 млрд руб., оценивала председатель ЦБ.

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«Мы вводили регуляторные послабления не для того, чтобы защитить банковскую прибыль, а чтобы поддержать кредитование, смягчить последствия для людей и бизнеса от эпидемии. Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы», — заявила глава Банка России.

Как работают новые кредитные каникулы

Закон о кредитных каникулах для российских заемщиков вступил в силу 3 апреля. Клиенты, которые столкнулись с потерей дохода, в некоторых случаях могут рассчитывать на отсрочку платежей по любому виду розничных кредитов. 

6 апреля правительство установило пороговые суммы для разных видов кредитов, на которых могут распространяться каникулы. Для потребительских ссуд максимальный лимит составляет 250 тыс. руб., а для ипотечных — 1,5 млн руб. Уточнения правительства серьезно сократили количество потенциальных претендентов на кредитные каникулы, писал РБК. 

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5 апреля ЦБ уточнил в информационном письме, что если заемщик не попадает под условия кредитных каникул, банк может предложить ему реструктуризацию в рамках собственных программ.

Банки также не должны сокращать кредитование «в сложный период», говорится в заявлении Набиуллиной. Ранее Forbes сообщил, что Альфа-банк ограничил кредитование клиентов, занятых в отраслях экономики, которые сильнее всего пострадали от кризиса и пандемии коронавируса. Речь идет о работниках транспортной сферы, сферы культуры, досуга и развлечений, спорта, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг, а также образования. Свое решение Альфа-банк объяснил попыткой защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, регулирование, антикризисные меры
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