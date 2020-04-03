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ЦБ даст новые послабления для банков на время кризиса

Регулятор снимет часть ограничений в сегменте ипотеки, а также допустит больше банков к выдаче льготных кредитов малому бизнесу. Это поможет банкам наращивать кредитование даже в кризисных условиях, считают в ЦБ
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Российские банки смогут направить надбавки, которые они сформировали по выданным ипотечным кредитам, на выдачу новых ссуд, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции. Послабления распространятся на кредиты, оформленные до 1 апреля.

«Банки несут издержки, предоставляя ипотечные каникулы, и роспуск уже накопленных буферов, а это около 110 млрд руб., дает больше возможности для адаптации к ситуации и продолжения кредитной активности», — отметила глава ЦБ. Регулятор рассчитывает, что участники рынка, которые воспользуются этой льготой, направят ресурсы именно на «продолжение кредитования, а не на бонусы и дивиденды».

Какие ограничения применяются при ипотеке

Ограничения на выдачу ипотеки действуют в России с 2018 года. ЦБ, в частности, сдерживал активность банков при выдаче ссуд с низким первоначальным взносом (от 0 до 20% от суммы кредита). По его оценке, за счет этой меры доля ипотеки с низким первоначальным взносом упала ко второму кварталу 2019 года.

Банк России собирался внедрить обязательный расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) при выдаче ипотечных ссуд и ввести повышенные коэффициенты по ссудам для слишком закредитованных граждан. В марте регулятор пообещал перенести внедрение этой меры, но закрепил ПДН для ипотеки с низким первоначальным взносом. Коэффициенты при этом были снижены.

Другие послабления от ЦБ

Банк России также решил расширить доступ банков к программам льготного кредитования малого бизнеса. Речь идет о льготном рефинансировании ссуд МСБ под 4%, а также выдаче кредитов предприятиям под 0% для выплат зарплат, пояснила глава ЦБ.

Присоединиться к программам смогут банки с рейтингом не ниже А- по национальной шкале (вместо прежних АА).

«Банки с такими рейтингами смогут получить кредиты по программе без обеспечения. Это существенно расширит круг банков с 31 до 64 и сделает программу более доступной для малого и среднего бизнеса», — сообщила Набиуллина.

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Ранее ЦБ объявил о выделении 500 млрд руб. на рефинансирование кредитов МСБ. 150 млрд руб. от запланированной суммы будут направлены на кредитование МСБ для выплаты зарплат в условиях снижения спроса. Программа будет двухступенчатой: регулятор будет выдавать ссуды банкам под 4%, а те займутся льготным кредитованием предприятий. Ставка по ссудам на выплату зарплат будет полностью субсидироваться из бюджета. Но для расчета уровня зарплат будет использоваться МРОТ, а не реальные зарплаты сотрудников.

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Еще одно новое послабление касается доступа банков к дополнительной ликвидности. ЦБ, в частности, расширит ломбардный список ценных бумаг, которые принимаются в качестве обеспечения по сделкам репо.

Речь идет о снижении требований к ликвидности ценных бумаг при сохранении требований к кредитному качеству, уточнила глава Банка России. По словам Набиуллиной, проблем и потребностей в дополнительной ликвидности у банков нет, но дополнительное фондирование может понадобиться в будущем.

«Банки могут сталкиваться с сокращением притока денежных средств, кредитные каникулы и другие факторы могут вызвать дисбалансы между долгосрочным и среднесрочным фондированием», — пояснила председатель регулятора.

Она не исключила, что ЦБ активирует дополнительные инструменты предоставления ликвидности на более длительные сроки, например, возобновит аукционы долгосрочного репо и аукционы долгосрочных кредитов под залог кредитных требований. Банк России уже снижал для банков стоимость заимствований по безотзывным кредитным линиям и обещал расширить лимиты для системно-значимых игроков.

Какие послабления уже получили банки

  • Банк России разрешил кредитным организациям до 2021 года не проводить отрицательную переоценку ценных бумаг на своих балансах из-за обвала на фондовом рынке. Акции и облигации, приобретенные в портфель до 1 марта 2020 года, могут быть оценены по справедливой стоимости на 1 марта.
  • ЦБ позволил банкам для расчета обязательных нормативов зафиксировать курсы шести иностранных валют по отношению к рублю на 1 марта 2020 года.
  • Банки также могут не соблюдать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость).
  • Регулятор также временно приостановил проведение проверок и применение административных наказаний за некоторые виды нарушений. Банк России также перенес вступление в силу планируемых регуляторных изменений: дифференцированных надбавок для системно значимых банков, надбавок ПДН по ипотеке и новых нормативов концентрации.
Автор: Юлия Кошкина
Теги: регулирование, банки
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