ЦБ даст новые послабления для банков на время кризиса

Регулятор снимет часть ограничений в сегменте ипотеки, а также допустит больше банков к выдаче льготных кредитов малому бизнесу. Это поможет банкам наращивать кредитование даже в кризисных условиях, считают в ЦБ

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Российские банки смогут направить надбавки, которые они сформировали по выданным ипотечным кредитам, на выдачу новых ссуд, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции. Послабления распространятся на кредиты, оформленные до 1 апреля.

«Банки несут издержки, предоставляя ипотечные каникулы, и роспуск уже накопленных буферов, а это около 110 млрд руб., дает больше возможности для адаптации к ситуации и продолжения кредитной активности», — отметила глава ЦБ. Регулятор рассчитывает, что участники рынка, которые воспользуются этой льготой, направят ресурсы именно на «продолжение кредитования, а не на бонусы и дивиденды».

Какие ограничения применяются при ипотеке Ограничения на выдачу ипотеки действуют в России с 2018 года. ЦБ, в частности, сдерживал активность банков при выдаче ссуд с низким первоначальным взносом (от 0 до 20% от суммы кредита). По его оценке, за счет этой меры доля ипотеки с низким первоначальным взносом упала ко второму кварталу 2019 года. Банк России собирался внедрить обязательный расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) при выдаче ипотечных ссуд и ввести повышенные коэффициенты по ссудам для слишком закредитованных граждан. В марте регулятор пообещал перенести внедрение этой меры, но закрепил ПДН для ипотеки с низким первоначальным взносом. Коэффициенты при этом были снижены.

Другие послабления от ЦБ

Банк России также решил расширить доступ банков к программам льготного кредитования малого бизнеса. Речь идет о льготном рефинансировании ссуд МСБ под 4%, а также выдаче кредитов предприятиям под 0% для выплат зарплат, пояснила глава ЦБ.