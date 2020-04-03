ЦБ даст новые послабления для банков на время кризиса
Российские банки смогут направить надбавки, которые они сформировали по выданным ипотечным кредитам, на выдачу новых ссуд, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции. Послабления распространятся на кредиты, оформленные до 1 апреля.
«Банки несут издержки, предоставляя ипотечные каникулы, и роспуск уже накопленных буферов, а это около 110 млрд руб., дает больше возможности для адаптации к ситуации и продолжения кредитной активности», — отметила глава ЦБ. Регулятор рассчитывает, что участники рынка, которые воспользуются этой льготой, направят ресурсы именно на «продолжение кредитования, а не на бонусы и дивиденды».
Какие ограничения применяются при ипотеке
Ограничения на выдачу ипотеки действуют в России с 2018 года. ЦБ, в частности, сдерживал активность банков при выдаче ссуд с низким первоначальным взносом (от 0 до 20% от суммы кредита). По его оценке, за счет этой меры доля ипотеки с низким первоначальным взносом упала ко второму кварталу 2019 года.
Банк России собирался внедрить обязательный расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) при выдаче ипотечных ссуд и ввести повышенные коэффициенты по ссудам для слишком закредитованных граждан. В марте регулятор пообещал перенести внедрение этой меры, но закрепил ПДН для ипотеки с низким первоначальным взносом. Коэффициенты при этом были снижены.
Другие послабления от ЦБ
Банк России также решил расширить доступ банков к программам льготного кредитования малого бизнеса. Речь идет о льготном рефинансировании ссуд МСБ под 4%, а также выдаче кредитов предприятиям под 0% для выплат зарплат, пояснила глава ЦБ.