Под кредитные каникулы не попадут две трети ипотечных займов

От кредитных каникул, объявленных президентом, будут «отрезаны» почти треть потребительских займов и две трети — ипотечных. Получить отсрочку смогут только те россияне, которые взяли жилищный кредит меньше, чем на 1,5 млн руб.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Уточнения правительства о размерах кредитов, которые подпадают под действие кредитных каникул, сократили количество заемщиков, претендующих на отсрочку, свидетельствует статистика, которую РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй.

Сколько кредитов могут затронуть каникулы

В понедельник, 6 апреля, правительство опубликовало пороговые значения по кредитам, по которым будет определяться, сможет ли заемщик оформить кредитные каникулы. Так, на каникулы смогут претендовать заемщики, взявшие потребительский кредит, размер которого не превышает 250 тыс. руб. Для ипотечников сумма ограничена 1,5 млн руб. Пороговое значение по автокредитам — 600 тыс. руб., по кредитным картам — 100 тыс. руб. Рассчитывать на каникулы также смогут индивидуальные предприниматели, взявшие необеспеченные займы на сумму до 300 тыс. руб.

Таким образом, власти ограничили круг претендентов на кредитные каникулы. Как следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), обрабатывающего данные более чем 4 тыс. кредиторов, в феврале 2020 года доля потребительских кредитов размером до 250 тыс. руб. составляла 71,5% от всех кредитов. Больше всего кредитов выдано в категории до 100 тыс. руб. (53%). Кредиты размером от 250 до 500 тыс. руб. и от 500 тыс. руб. составляют 16,2% и 12,3% от всех кредитов соответственно.