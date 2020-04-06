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Под кредитные каникулы не попадут две трети ипотечных займов

От кредитных каникул, объявленных президентом, будут «отрезаны» почти треть потребительских займов и две трети — ипотечных. Получить отсрочку смогут только те россияне, которые взяли жилищный кредит меньше, чем на 1,5 млн руб.
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Уточнения правительства о размерах кредитов, которые подпадают под действие кредитных каникул, сократили количество заемщиков, претендующих на отсрочку, свидетельствует статистика, которую РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй.

Сколько кредитов могут затронуть каникулы

В понедельник, 6 апреля, правительство опубликовало пороговые значения по кредитам, по которым будет определяться, сможет ли заемщик оформить кредитные каникулы. Так, на каникулы смогут претендовать заемщики, взявшие потребительский кредит, размер которого не превышает 250 тыс. руб. Для ипотечников сумма ограничена 1,5 млн руб. Пороговое значение по автокредитам — 600 тыс. руб., по кредитным картам — 100 тыс. руб. Рассчитывать на каникулы также смогут индивидуальные предприниматели, взявшие необеспеченные займы на сумму до 300 тыс. руб.

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Таким образом, власти ограничили круг претендентов на кредитные каникулы. Как следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), обрабатывающего данные более чем 4 тыс. кредиторов, в феврале 2020 года доля потребительских кредитов размером до 250 тыс. руб. составляла 71,5% от всех кредитов. Больше всего кредитов выдано в категории до 100 тыс. руб. (53%). Кредиты размером от 250 до 500 тыс. руб. и от 500 тыс. руб. составляют 16,2% и 12,3% от всех кредитов соответственно.

В свою очередь карты лимитом до 100 тыс. руб. составляют 76,2% от всех кредитных карт. На ипотечном рынке и вовсе только около трети кредитов (32,4%) подпадают под действие каникул. Кроме того, под критерии правительства попадает менее половины автокредитов. Кредиты на сумму до 600 тыс. руб. составляют 41% от всех займов.

По данным Центрального банка на 1 сентября, полученным от трех разных БКИ, всего в России насчитывалось около 220 млн потребительских ссуд, ипотечных кредитов, автокредитов и кредитных карт.

Как работают кредитные каникулы

Ввести кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам президент Владимир Путин предложил в обращении 25 марта. Из его слов следовало, что их смогут получить граждане, чей месячный доход сократился более чем на 30%.

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В пятницу, 3 апреля, Путин подписал законопроект, который закрепил механизм выхода на кредитные каникулы. Заемщики могут обратиться в банк с просьбой получить отсрочку по платежам до 30 сентября 2020 года и при условии, что размер кредита не превышает заданных правительством значений, а среднемесячный доход заемщика снизился на более чем 30% по сравнению с 2019 годом.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В банк достаточно позвонить, при этом у кредитных организаций будет пять дней, чтобы принять решение о предоставлении каникул при соблюдении условий, указанных в законе. Заявление о снижении доходов банки обязаны считать соблюденным, пока не доказано иное. Чтобы попытаться доказать это, банки могут запросить у заемщиков необходимые документы (у них будет 90 дней на ответ), либо обратиться в ФНС, Пенсионный фонд, ФСС или ФОМС.

Длительность льготного периода, определяемая заемщиком самостоятельно, ограничена шестью месяцами, штрафы и пени за этот период не начисляются. Впрочем, если выяснится, что заемщик не соответствовал критериям при подаче заявки на каникулы, ему придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку. «Чрезвычайно важно довести до кредиторов максимально полную информацию о ваших доходах в прошлом году и уровне снижения дохода за месяц, предшествующий подаче заявления, а также оперативно предоставить кредитору запрошенные документы», — говорится в ответах на вопросы о каникулах на сайте Центрального банка.

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По потребительским кредитам в течение каникул будут начисляться проценты в размере 2/3 от среднерыночных процентов по таким кредитам. По ипотечным займам проценты будут начисляться по ставке, установленной в договоре. Проценты, накопленные за время кредитных каникул, должны быть выплачены уже после погашения кредита ежемесячными платежами. В течение льготного периода можно выплачивать любые суммы кредиторам, чтобы сократить тело долга и снизить суммы начисляемых в будущем процентов.

Авторы: Павел Казарновский, Юлия Кошкина
Теги: банки, кредиты, коронавирус, ипотека
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