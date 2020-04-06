Альфа-банк ограничил кредитование клиентов из-за пандемии коронавируса

Выдачу кредитов ограничили для клиентов из отраслей, которые наиболее сильно пострадали

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Альфа-банк принял решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотеку, заемщикам, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики. Об этом пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

В банке это объяснили попытками защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков. «Если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки», — говорится в сообщении.

В Альфа-банке выразили надежду на то, что вскоре ситуация в экономике улучшится, после чего временное ограничение будет снято.

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