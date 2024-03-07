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Финансы ,  
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Выдачи ипотеки в России в январе—феврале откатились к минимуму за 4 года

Frank RG: банки в феврале сократили выдачи ипотеки на четверть год к году
За январь—февраль выдачи ипотеки в России оказались меньше 600 млрд руб., подсчитала Frank RG. Это самые слабые показатели первых двух месяцев года с 2020-го
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В феврале 2024 года российские банки одобрили физическим лицам 82,8 тыс. ипотечных кредитов на 322,5 млрд руб., следует из статистики компании Frank RG (есть у РБК). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдачи в количественном выражении упали на 27%, а в денежном — на 24%. Охлаждение в сегменте ипотеки наблюдается второй месяц подряд. За январь—февраль объем предоставленных ссуд на жилье составил 598,4 млрд руб. — это самый низкий уровень за четыре года, меньше ипотеки банки выдали только за первые два месяца 2020 года (498,5 млрд руб.).

Средняя сумма ипотечного кредита также продолжает снижаться: по сравнению с январем она уменьшилась на 3%, до 3,89 млн руб., что сопоставимо со значениями июля прошлого года.

Замедления ипотечного кредитования ожидал и Банк России, и участники рынка в силу нескольких факторов. С начала 2024 года в России начали действовать более жесткие условия по льготной ипотеке. Правительство снизило максимальный размер кредита, который можно взять по госпрограмме под 8%, а также повысило минимальный первоначальный взнос с 20 до 30%. Это привело к резкому снижению потока заявок на льготную ипотеку в регионах с наиболее дорогим жильем — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, писал РБК. Кроме того, параметры льготных программ изменились и для банков: надбавка, по которой для кредиторов рассчитывается возмещение за выдачу льготных кредитов из бюджета, уменьшилась. В этих условиях некоторые крупные игроки решили выдавать льготную ипотеку только клиентам, которые приобретают жилье у застройщиков — партнеров банка, чтобы получать от девелоперов комиссионные.

Спрос на рыночную ипотеку слабый из-за высоких ставок. Например, в январе объем ссуд, предоставленных на льготных условиях, составил 86 млрд руб., что на 40,7% ниже результата января 2023 года, следует из оценок ЦБ. Данные за февраль регулятор еще не раскрыл. На 1 марта средняя ставка по рыночным программам ипотеки в топ-20 банках находилась в диапазоне 16,7–16,9%, свидетельствуют данные «Дом.РФ».

Банк России также указывал, что на сегмент ипотеки влияет ужесточение регулирования: с 1 января для банков увеличились макропруденциальные надбавки, которые требуют создания дополнительного капитала при выдаче ссуд с низким первоначальным взносом.

В России ужесточили правила выдачи ипотеки на первичное и вторичное жилье
Финансы
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Что происходит в других сегментах кредитования

  • По данным Frank RG, за февраль российские банки одобрили физлицам ссуды на 1,02 трлн руб. Это на 22,6% ниже январского уровня, но больше результата февраля прошлого года (991,6 млрд руб.)
  • Выдачи кредитов наличными ускорились: по сравнению с январем объем предоставленных беззалоговых ссуд увеличился на 28%, а год к году — на 9%. Банки оформили 2,84 млн таких кредитов — на 16% больше, чем месяцем ранее. В этом сегменте кредитования для участников рынка тоже действуют жесткие макропруденциальные надбавки от ЦБ, а также прямые количественные ограничения — макропруденциальные лимиты, причем регулярные меры были усилены с начала года.
  • Другой сегмент беззалогового кредитования — POS-кредиты, — наоборот, продолжает охлаждаться. Объем выдач ссуд на покупку товаров по сравнению с январем упал на 10%, до 35,7 млрд руб., а их количество — на 4%, до 1,10 млн руб.
  • Автокредитование в феврале продолжило расти рекордными темпами, банки обновили максимум по объему выдач — 171,3 млрд руб. Относительно января прирост показателя составил 29%, а год к году — 116%. За отчетный месяц банки предоставили 121 тыс. кредитов на покупку машин. (+28% к февралю и 88% год к году).
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