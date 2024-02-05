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Спрос на льготную ипотеку рухнул в регионах с дорогим жильем

Москва и Петербург в январе стали лидерами по падению спроса на льготную ипотеку
За неполный январь количество заявок на льготную ипотеку в Москве упало больше чем на треть год к году, а в Петербурге — на 28,9%, подсчитал РБК. Две столицы сильнее остальных пострадали от ужесточения условий госпрограммы
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край вышли в лидеры среди российских регионов по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%, следует из статистики «Дом.РФ», которую проанализировал РБК.

За неполный январь 2024 года физические лица подали в Москве 7,97 тыс. заявок на льготную ипотеку под 8%, что на 36,2% уступает прошлогоднему уровню. В Санкт-Петербурге количество обращений за кредитами по этой госпрограмме упало на 28,9% год к году, а в Краснодарском крае — на 16,6%. В целом по России число заявок на льготную ипотеку под 8% за неполный январь выросло на 7% год к году.

В середине декабря правительство снизило максимальный размер кредита, который можно взять по общей программе льготной ипотеки, для столичных регионов — Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — с 12 млн до 6 млн руб. Одновременно для всех регионов был поднят размер первоначального взноса до 30% с установленных осенью 20%. Побочным эффектом изменений стал конфликт банков и застройщиков: ряд крупнейших кредитных организаций начал выдавать льготную ипотеку только заемщикам «от партнеров», чтобы получать от продавцов жилья комиссионные.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Как изменился спрос на льготную ипотеку в отдельных регионах

По данным Росстата, Москва и Петербург — регионы с самой высокой стоимостью квадратного метра: 342,9 тыс. руб. и 213,4 тыс. руб. соответственно за квадратный метр в третьем квартале 2023 года на первичном рынке. В Краснодарском крае один квадратный метр стоил 131,2 тыс. руб. — выше, чем во всех остальных регионах, за исключением субъектов Дальнего Востока, которые традиционно отличаются высокой себестоимостью строительства и низкой конкуренцией. Относительно высокие цены в Краснодарском крае объясняются высокой стоимостью жилья в Сочи — например, по данным девелопера «Неометрия», за январь—ноябрь 2023 год стоимость квадратного метра первичного жилья в Сочи достигла 446,9 тыс. руб., тогда как в целом по краю составила 163 тыс. руб.

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Поток заявок на льготные ипотечные кредиты в Москве, Петербурге и Краснодарском крае сокращался в годовом выражении на протяжении трех недель начиная с 5 января. Спад ускорился во второй половине месяца: с 19 по 25 января число обращений за льготными кредитами в столице упало на 50,9% год к году, в Санкт-Петербурге — на 46,9%, а в Краснодарском крае — на 39,4%. В Московской и Ленинградской областях, ближайших к столичным регионам, спрос на ипотеку под 8%, наоборот, увеличился: за неполный январь в этих регионах было подано 4,26 тыс. и 825 заявок, что превышает прошлогодние уровни на 57,3 и 108,5% соответственно.

«Дом.РФ» как оператор основных ипотечных госпрограмм раскрывает статистику по количеству поданных заявок и выдаче таких кредитов каждую неделю по четвергам. Для сопоставления были взяты периоды с 29 декабря 2022 года по 26 января 2023 года и с 28 декабря 2023 года по 25 января 2024 года — по четыре полные недели. В выборку РБК попали 20 регионов с наибольшим количеством поданных заявок на льготную ипотеку под 8% за последнюю неделю января 2023 года (когда на спрос уже не влияли новогодние праздники). Сравнивалось общее количество обращений за неполный январь 2023 и 2024 годов, а также годовая динамика еженедельного числа обращений по каждому региону.

В последнюю неделю января существенный спад спроса на льготную ипотеку под 8% в Москве, Петербурге и Краснодарском крае сохранился, следует из обновленной статистики «Дом.рф» на 1 февраля 2024 года. Объем накопленных заявок за месяц в этих трех регионах сократился на 36,4%, 24,9% и 13% год к году соответственно.

В остальных регионах России с относительно высоким интересом населения к льготной ипотеке спрос на программы существенно не снизился. За неполный январь снижение зафиксировано в Нижегородской (минус 15,7%), Воронежской (минус 6,3%) и Челябинской (минус 2,3%) областях. В Тюменской области, Татарстане и Свердловской области, которые традиционно входят в топ регионов по высокому спросу на льготную ипотеку, количество заявок на такие кредиты в январе увеличилось в годовом выражении на 10,5, 28,7 и 10,8% соответственно.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В январе на московском рынке доля объема выдач по ипотеке с господдержкой снизилась с 40 до 30%, подтверждает тренд генеральный директор агентства недвижимости VSN Group Яна Глазунова.

«Те тенденции, которые мы видим в Московском регионе, проявятся и в десятке регионов — лидеров по объемам выдачи ипотечных кредитов (суммарно около 40%), которые также лидеры по численности населения. Чем выше стоимость квадратного метра в регионе, тем менее доступной становится покупка новостройки по госпрограмме в силу увеличения размера первого взноса», — добавляет эксперт. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, в число таких регионов входят Ростовская, Новосибирская и Свердловская области.

Чем компенсируется просадка

Выросла доля сделок, которые проходят по программе «семейной» ипотеки, с 32 до 42%, говорит Глазунова. В отличие от льготной под 8% по семейной ипотеке в конце года условия выдачи государство не ужесточало. Аналогичную тенденцию видит и директор коммерческого департамента DOGMA Павел Петров. Снижение покупок жилья с помощью льготной ипотеки компенсируется смещением спроса в пользу «семейной», говорит он: «Если в октябре—ноябре 2023 года у нас в компании сегменты семейной и льготной ипотеки бились в пропорции 50 на 50%, то на сегодняшний день мы выдаем 30% квартир по госпрограмме и 70% — по семейной ипотеке».

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

«За три недели по льготной ипотеке выдано 3,2 тыс. кредитов на 14 млрд руб. — это 11,5% по количеству и 28,6% по сумме в общем объеме выданных кредитов. Спрос действительно перетекает в сторону адресной «семейной ипотеки» из-за изменений параметров льготной, в том числе в связи с увеличением максимальной суммы кредита в столичных регионах», — сказал РБК руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

В целом январь — месяц и без того «бедный» на выдачи, но ужесточение регуляторных требований и введение комиссий застройщиками способствовали снижению, рассуждает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Если банки и застройщики не придут к консенсусу, «не перекладывая при этом недостающие доходы на плечи покупателя/заемщика, спрос на ипотеку в феврале—марте текущего года будет значительно ниже прошлогодних показателей», добавляет она.

«Мы видим, что покупатели занимают выжидательную позицию. И это говорит о более взвешенном подходе к оформлению ипотеки, чем был ранее. Ручеек желающих «успеть в последний вагон», т.е. взять льготный ипотечный кредит на новостройку в период до нового года и в первые дни после, иссяк. Надо отметить, что это были в основном люди, желающие взять дешевый кредит и купить не единственное жилье, а приобрести впрок, детям, для перепродажи, как выгодное вложение с учетом существующего уровня инфляции», — отмечает руководитель проекта «Электронная сделка РФ» и эксперт сервисов электронной регистрации и ипотеки ЦИАН Камила Фазлыева.

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