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Итоги 2023-го ,  
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Чистая прибыль банков за год достигла рекордных ₽3,3 трлн

ЦБ: банки обновили рекорд по чистой прибыли, она составила ₽3,3 трлн в 2023 году
Сюжет
Итоги 2023-го
В 2023 году российские банки заработали рекордные 3,3 трлн руб., сообщил ЦБ. Но примерно 500 млрд руб. от этой суммы дал разовый фактор валютной переоценки
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб., подсчитал ЦБ. По сравнению с кризисным 2022 годом финансовый результат сектора увеличился более чем в 16 раз (тогда прибыль составила всего 203 млрд руб.) и в целом стал рекордным за всю современную историю российского рынка — предыдущий максимум был достигнут в 2021 году (2,4 трлн руб.).

Как отмечается в обзоре Банка России, в прошлом году участники рынка смогли восстановить основные виды доходов, существенно сократить расходы от резервов, а также получили разовый положительный эффект от валютной переоценки активов на своих балансах на фоне ослабления рубля в отдельные месяцы. В интервью РБК глава Банка России Эльвира Набиуллина, в частности, указывала, что за 11 месяцев года банки заработали на курсовой переоценке около 500 млрд руб.

«Результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года», — предупреждает регулятор, обращая внимание, что средняя прибыль за два года составила 1,7 трлн руб., что на 27% ниже результата рекорда 2021 года.

Сбербанк заработал рекордные ₽1,5 трлн чистой прибыли в 2023 году
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

«Совокупный доход за [2023] год был ниже на примерно на 0,2 трлн руб. из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль», — подчеркивается в материалах ЦБ.

Как росли активы и пассивы банков

На 1 января 2024 года совокупные активы банковского сектора достигли 167,9 трлн руб., увеличившись за январь—декабрь почти на четверть (24,6%).

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44% активов приходится на корпоративные ссуды: за год их объем увеличился на 20,1% (с учетом валютной переоценки), до 73,8 трлн руб. Для сравнения: в 2022 году прирост портфеля оценивался в 14,3%. Ускорение корпоративного кредитования ЦБ связывает с несколькими факторами:

  • предоставление банками средств на проекты по трансформации экономики,
  • финансирование сделок по покупке активов уходящих из России иностранных компаний (примерно на 500 млрд руб.)
  • замещение внешнего долга компаний кредитами внутри России (примерно на 2,5 трлн руб.)
  • проектное финансирование застройщиков (1,4 трлн руб.)

Как отмечает ЦБ, за 2023 год портфель валютных кредитов сократился на $3,1 млрд против сжатия на $30,2 млрд в 2022-м.

Чуть больше 20% активов банков приходится на кредиты населению, их объем на 1 января оценивался в 33,8 трлн руб. За 2023 год ипотечный портфель участников рынка подскочил на рекордные 34,5%, до 18,2 трлн руб.

«Рост ипотеки стимулировали в основном программы господдержки (на них приходится ~60% всех выдач), на чьих ставках не отразилось повышение ключевой ставки Банка России. Люди стремились вложить деньги в недвижимость на фоне ослабления рубля и высоких инфляционных ожиданий», — отмечает ЦБ. В 2024-м году регулятор прогнозирует «более сбалансированный рост» ипотеки.

Набиуллина сообщила о скором завершении цикла роста ставки
Финансы
Эльвира Набиуллина

За январь—декабрь объем необеспеченных кредитов на балансе банков увеличился на 15,7%, до 13,6 трлн руб. Прирост существенно превзошел результат кризисного 2022 года (+2,7%), но оказался ниже уровней рекордного 2021 года (+20,1%). Банк России связал это с ростом ключевой ставки, а также мерами по охлаждению необеспеченного кредитования. В прошлом году ЦБ не раз увеличивал надбавки по ссудам, которые выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой, и вводил для банков макропруденциальные лимиты — прямые ограничения на выдачу кредитов с определенными характеристиками.

Пассивы кредитных организаций в 2023 году увеличились примерно на четверть (25,1%), до 153,7 трлн руб. Средства клиентов-юрлиц на счетах и депозитах за отчетный период увеличились на 14,7%, достигнув к 1 января 53,4 трлн руб., однако темпы прироста оказались ниже, чем в 2022 году (20,6%). Динамика рублевых и валютных остатков сохранилась — средства в национальной валюте прибавили 7,1 трлн руб., тогда как валютные продолжили сокращаться (минус $3,2 млрд).

Сбережения населения в банках за год подскочили почти на 20%, или 7,4 трлн руб. Прирост оказался почти втрое выше уровней 2022 года.

«Такой значительный приток произошел благодаря социальным и бюджетным выплатам, росту заработных плат населения, а также возврату наличных денег в банки на фоне роста ставок по вкладам», — объяснил ЦБ.

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Банки чистая прибыль Банк России отчетность по РСБУ
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