Чистая прибыль банков за год достигла рекордных ₽3,3 трлн

ЦБ: банки обновили рекорд по чистой прибыли, она составила ₽3,3 трлн в 2023 году

В 2023 году российские банки заработали рекордные 3,3 трлн руб., сообщил ЦБ. Но примерно 500 млрд руб. от этой суммы дал разовый фактор валютной переоценки

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб., подсчитал ЦБ. По сравнению с кризисным 2022 годом финансовый результат сектора увеличился более чем в 16 раз (тогда прибыль составила всего 203 млрд руб.) и в целом стал рекордным за всю современную историю российского рынка — предыдущий максимум был достигнут в 2021 году (2,4 трлн руб.).

Как отмечается в обзоре Банка России, в прошлом году участники рынка смогли восстановить основные виды доходов, существенно сократить расходы от резервов, а также получили разовый положительный эффект от валютной переоценки активов на своих балансах на фоне ослабления рубля в отдельные месяцы. В интервью РБК глава Банка России Эльвира Набиуллина, в частности, указывала, что за 11 месяцев года банки заработали на курсовой переоценке около 500 млрд руб.

«Результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года», — предупреждает регулятор, обращая внимание, что средняя прибыль за два года составила 1,7 трлн руб., что на 27% ниже результата рекорда 2021 года.

«Совокупный доход за [2023] год был ниже на примерно на 0,2 трлн руб. из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль», — подчеркивается в материалах ЦБ.

Как росли активы и пассивы банков

На 1 января 2024 года совокупные активы банковского сектора достигли 167,9 трлн руб., увеличившись за январь—декабрь почти на четверть (24,6%).

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44% активов приходится на корпоративные ссуды: за год их объем увеличился на 20,1% (с учетом валютной переоценки), до 73,8 трлн руб. Для сравнения: в 2022 году прирост портфеля оценивался в 14,3%. Ускорение корпоративного кредитования ЦБ связывает с несколькими факторами:

предоставление банками средств на проекты по трансформации экономики,

финансирование сделок по покупке активов уходящих из России иностранных компаний (примерно на 500 млрд руб.)

замещение внешнего долга компаний кредитами внутри России (примерно на 2,5 трлн руб.)

проектное финансирование застройщиков (1,4 трлн руб.)

Как отмечает ЦБ, за 2023 год портфель валютных кредитов сократился на $3,1 млрд против сжатия на $30,2 млрд в 2022-м.

Чуть больше 20% активов банков приходится на кредиты населению, их объем на 1 января оценивался в 33,8 трлн руб. За 2023 год ипотечный портфель участников рынка подскочил на рекордные 34,5%, до 18,2 трлн руб.

«Рост ипотеки стимулировали в основном программы господдержки (на них приходится ~60% всех выдач), на чьих ставках не отразилось повышение ключевой ставки Банка России. Люди стремились вложить деньги в недвижимость на фоне ослабления рубля и высоких инфляционных ожиданий», — отмечает ЦБ. В 2024-м году регулятор прогнозирует «более сбалансированный рост» ипотеки.

За январь—декабрь объем необеспеченных кредитов на балансе банков увеличился на 15,7%, до 13,6 трлн руб. Прирост существенно превзошел результат кризисного 2022 года (+2,7%), но оказался ниже уровней рекордного 2021 года (+20,1%). Банк России связал это с ростом ключевой ставки, а также мерами по охлаждению необеспеченного кредитования. В прошлом году ЦБ не раз увеличивал надбавки по ссудам, которые выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой, и вводил для банков макропруденциальные лимиты — прямые ограничения на выдачу кредитов с определенными характеристиками.

Пассивы кредитных организаций в 2023 году увеличились примерно на четверть (25,1%), до 153,7 трлн руб. Средства клиентов-юрлиц на счетах и депозитах за отчетный период увеличились на 14,7%, достигнув к 1 января 53,4 трлн руб., однако темпы прироста оказались ниже, чем в 2022 году (20,6%). Динамика рублевых и валютных остатков сохранилась — средства в национальной валюте прибавили 7,1 трлн руб., тогда как валютные продолжили сокращаться (минус $3,2 млрд).

Сбережения населения в банках за год подскочили почти на 20%, или 7,4 трлн руб. Прирост оказался почти втрое выше уровней 2022 года.

«Такой значительный приток произошел благодаря социальным и бюджетным выплатам, росту заработных плат населения, а также возврату наличных денег в банки на фоне роста ставок по вкладам», — объяснил ЦБ.