«Интерфакс» узнал об отказе от идеи 30% НДФЛ для нерезидентов-удаленщиков

В июле прошлого года Минфин предложил облагать НДФЛ по ставке 30% доходы россиян-нерезидентов, полученные при работе с использованием российских доменных имен или технических средств, размещенных в России. От этой идеи отказались

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Минфин отказался от идеи менять правила налогообложения доходов уехавших из страны россиян, которые утратили налоговое резидентство, но официально сотрудничают с отечественными работодателями в удаленном формате. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с обновленными поправками в Налоговый кодекс.

Собеседник агентства указал, что текст поправок находится на стадии согласования в профильных ведомствах.

РБК направил запрос в Минфин.

В июле прошлого года Минфин представил проект поправок к налоговому кодексу, согласно которому предлагалось обложить доходы дистанционных работников, уехавших за рубеж и переставших быть налоговыми резидентами России, НДФЛ по ставке в 30% (а не 13% или 15% (на ту часть дохода, что превышает 5 млн руб. в течение года).

Ставка в 30% по отношению к налоговым нерезидентам есть в действующем Налоговом кодексе. Но сейчас доходы дистанционного сотрудника, который уехал из страны, считаются иностранными, и потому налог с них необходимо платить только в тот период, пока работник является налоговым резидентом. Когда россиянин находится за границей более 183 дней в году, то он перестает быть налоговым резидентом и обязанность платить НДФЛ отпадает.

Минфин предлагал считать доходами от источников в России и те, которые получены от работы за рубежом, но с использованием российских доменных имен и сетевых адресов или технических средств, размещенных в России. Тогда в случае потери работником резидентства эти налоги облагались бы по повышенной ставке.

При этом должен был также соблюдаться хотя бы один из критериев: налогоплательщик — налоговый резидент России; доходы перечислены на счет в российском банке; источник выплаты — это российские организации или обособленные подразделения иностранных организаций в России.

В конце ноября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в ведомстве склоняются к тому, чтобы установить для уехавших их страны, но продолжающих работать на российские компании граждан, НДФЛ на уровне 13%. «Мы предусматриваем, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, также налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов России, то есть 13%. Такие предложения мы сейчас тоже отрабатываем с парламентом», — сказал он.

В России рассматриваются и другие изменения налоговой политики в отношении покинувших страну граждан. В конце декабря повысить налоги для уехавших предложил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Позднее замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев пояснил , что подразумевается отмена режима самозанятости для тех, кто покинул Россию. Речь идет о прекращении действия для таких лиц преференции — налога по сниженной ставке в 4-6%.

Идею разделили не все депутаты. Например, первый замглавы фракции ЛДПР в Думе Сергей Леонов отметил, что предложение «политически» звучит хорошо, а практически его «нужно десять раз взвесить», поскольку есть риск, что в случае отмены преференций уехавшие россияне совсем перестанут платить налоги в стране и будут потеряны как специалисты.

В Минфине в конце декабря заявили, что в курсе инициативы о повышении НДФЛ для уехавших россиян, однако кабмин с позицией по данному вопросу пока не определился. Глава ведомства отметил, что решение должно быть взвешенным, и «здесь главное — не навредить». «Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес не будет заинтересован платить в российский бюджет. Люди, которые уехали, могут стать нерезидентами и вообще ничего не будут платить [в российский бюджет]: зарегистрируют компанию [за рубежом], а оказывать услуги будут на территории РФ, соответственно, ни НДФЛ, ни страховых взносов не будет», — предупредилон.