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«Интерфакс» узнал об отказе от идеи 30% НДФЛ для нерезидентов-удаленщиков

«Интерфакс»: Минфин отказался от идеи ввести 30% НДФЛ для нерезидентов-удаленщиков
В июле прошлого года Минфин предложил облагать НДФЛ по ставке 30% доходы россиян-нерезидентов, полученные при работе с использованием российских доменных имен или технических средств, размещенных в России. От этой идеи отказались
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минфин отказался от идеи менять правила налогообложения доходов уехавших из страны россиян, которые утратили налоговое резидентство, но официально сотрудничают с отечественными работодателями в удаленном формате. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с обновленными поправками в Налоговый кодекс.

Собеседник агентства указал, что текст поправок находится на стадии согласования в профильных ведомствах.

РБК направил запрос в Минфин.

В июле прошлого года Минфин представил проект поправок к налоговому кодексу, согласно которому предлагалось обложить доходы дистанционных работников, уехавших за рубеж и переставших быть налоговыми резидентами России, НДФЛ по ставке в 30% (а не 13% или 15% (на ту часть дохода, что превышает 5 млн руб. в течение года).

Ставка в 30% по отношению к налоговым нерезидентам есть в действующем Налоговом кодексе. Но сейчас доходы дистанционного сотрудника, который уехал из страны, считаются иностранными, и потому налог с них необходимо платить только в тот период, пока работник является налоговым резидентом. Когда россиянин находится за границей более 183 дней в году, то он перестает быть налоговым резидентом и обязанность платить НДФЛ отпадает.

Минфин предлагал считать доходами от источников в России и те, которые получены от работы за рубежом, но с использованием российских доменных имен и сетевых адресов или технических средств, размещенных в России. Тогда в случае потери работником резидентства эти налоги облагались бы по повышенной ставке.

При этом должен был также соблюдаться хотя бы один из критериев: налогоплательщик — налоговый резидент России; доходы перечислены на счет в российском банке; источник выплаты — это российские организации или обособленные подразделения иностранных организаций в России.

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В конце ноября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в ведомстве склоняются к тому, чтобы установить для уехавших их страны, но продолжающих работать на российские компании граждан, НДФЛ на уровне 13%. «Мы предусматриваем, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, также налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов России, то есть 13%. Такие предложения мы сейчас тоже отрабатываем с парламентом», — сказал он.


В России рассматриваются и другие изменения налоговой политики в отношении покинувших страну граждан. В конце декабря повысить налоги для уехавших предложил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Позднее замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев пояснил, что подразумевается отмена режима самозанятости для тех, кто покинул Россию. Речь идет о прекращении действия для таких лиц преференции — налога по сниженной ставке в 4-6%.

Идею разделили не все депутаты. Например, первый замглавы фракции ЛДПР в Думе Сергей Леонов отметил, что предложение «политически» звучит хорошо, а практически его «нужно десять раз взвесить», поскольку есть риск, что в случае отмены преференций уехавшие россияне совсем перестанут платить налоги в стране и будут потеряны как специалисты.

В Минфине в конце декабря заявили, что в курсе инициативы о повышении НДФЛ для уехавших россиян, однако кабмин с позицией по данному вопросу пока не определился. Глава ведомства отметил, что решение должно быть взвешенным, и «здесь главное — не навредить». «Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес не будет заинтересован платить в российский бюджет. Люди, которые уехали, могут стать нерезидентами и вообще ничего не будут платить [в российский бюджет]: зарегистрируют компанию [за рубежом], а оказывать услуги будут на территории РФ, соответственно, ни НДФЛ, ни страховых взносов не будет», — предупредилон.

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