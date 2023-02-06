Крашенинников выступил против конфискации имущества уехавших россиян

Ранее рассмотреть возможность конфискации имущества уехавших из страны россиян, которые нанесли ей «вред», предложил подумать спикер Думы Володин. Депутаты намерены собрать группу для разработки мер наказания для покинувших Россию

Павел Крашенинников (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству пока не может юридически поддержать идею о конфискации имущества уехавших россиян, заявил председатель комитета Павел Крашенинников.

«Это обсуждается — конфискация как вид наказания. Конечно, мы против. Юридически не можем это поддержать, если это будет какая-то история глобальная, значит, тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что пока подобных поправок нет.

24 января об изучении Думой вопроса о введении конфискации имущества уехавших из России «негодяев», которые «нарушили закон» и нанесли «вред», заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, они должны нести за свои поступки ответственность, а «другие меры наказания до них не долетают».

6 февраля глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила «Известиям», что парламентарии сформируют экспертную группу для обсуждения возможных мер против уехавших за границу и выступающих против власти россиян. Туда также войдут представители различных ведомств, с ними будут обсуждаться изменения уже существующих мер и новые. Потом группа направит свои предложения Володину.

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Сенатор Андрей Клишас, который возглавляет комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, комментируя ранее идеи о конфискации имущества покинувших страну, заявил, что это «антиконституционно, в силу чего и нереализуемо».