Крашенинников выступил против конфискации имущества уехавших россиян
Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству пока не может юридически поддержать идею о конфискации имущества уехавших россиян, заявил председатель комитета Павел Крашенинников.
«Это обсуждается — конфискация как вид наказания. Конечно, мы против. Юридически не можем это поддержать, если это будет какая-то история глобальная, значит, тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что пока подобных поправок нет.
24 января об изучении Думой вопроса о введении конфискации имущества уехавших из России «негодяев», которые «нарушили закон» и нанесли «вред», заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, они должны нести за свои поступки ответственность, а «другие меры наказания до них не долетают».
6 февраля глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила «Известиям», что парламентарии сформируют экспертную группу для обсуждения возможных мер против уехавших за границу и выступающих против власти россиян. Туда также войдут представители различных ведомств, с ними будут обсуждаться изменения уже существующих мер и новые. Потом группа направит свои предложения Володину.
Сенатор Андрей Клишас, который возглавляет комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, комментируя ранее идеи о конфискации имущества покинувших страну, заявил, что это «антиконституционно, в силу чего и нереализуемо».