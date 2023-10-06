Выдачи потребкредитов в России обвалились после роста ставок

С началом осени в России резко замедлилось необеспеченное кредитование: выдачи рухнули на 22%. Брать кредиты стало менее выгодно из-за резкого роста ключевой ставки

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В минувшем сентябре российские банки одобрили клиентам-физлицам 2,95 млн кредитов наличными на 579,2 млрд руб., следует из поступившей в РБК статистики аналитической компании Frank RG. По сравнению с августом выдачи в количественном выражении упали на 10%, а в денежном — на 22%.

Такое резкое сокращение необеспеченного кредитования, не обусловленное сезонными факторами, наблюдается впервые с марта прошлого года: тогда на фоне резкого подъема ставки и высокой неопределенности после начала российской военной операции на Украине и западных санкций объем выдач потребкредитов рухнул на 83%. С тех пор беззалоговое кредитование в России восстанавливалось, а в некоторые месяцы даже росло рекордными темпами. В годовом выражении выдачи по-прежнему растут (плюс 13% по объему), но это самый медленный рост с минувшего февраля.

По данным Frank RG, объем выдач потребительских ссуд также сокращался в прошедшем январе (на 24% относительно декабря), но это объясняется традиционно низкой кредитной активностью в начале года. Кроме того, незначительный спад (до 6%) фиксировался в апреле после рекордного прироста в марте и в сентябре—октябре прошлого года, после объявления в России частичной мобилизации.

В сентябре 2023-го также наблюдалось резкое уменьшение средней суммы кредита наличными: чек упал на 14% относительно августа, до 196,1 тыс руб. Это минимальное значение с апреля прошлого года.

Что изменилось на кредитном рынке в сентябре

Спад необеспеченного кредитования в сентябре обусловлен сразу несколькими факторами, но значительную роль сыграла высокая база предыдущего месяца, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

«Во-первых, в августе традиционно наблюдается рост расходов на отпуск и подготовку к школе. Во-вторых, на фоне повышения ключевой ставки, ожидания ужесточения регулирования, а также значительного ослабления рубля в августе досрочно реализовалась часть сентябрьского спроса: заемщики стремились совершить крупные покупки по старым ценам и ставкам», — поясняет эксперт.

В августе ЦБ внепланово поднял ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых на фоне падения рубля, а затем разрешил банкам не сдерживать ставки по ссудам для населения. До конца года для кредитных организаций перестали применяться ограничения по полной стоимости кредитов (ПСК) — от них зависит предельная величина процентов, которые могут устанавливать кредиторы для заемщиков. Аналогичная мера вводилась весной прошлого года, тоже из-за резкого роста ключевой ставки.

В минувшем сентябре Банк России вновь поднял ставку — на этот раз до 13% годовых. В последний раз такой уровень ставки наблюдался весной прошлого года, после пика кризиса. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики российские банки стали ухудшать условия по необеспеченным кредитам: средние ставки по ним превысили 20%.

С 1 сентября банки также должны соблюдать более жесткие требования ЦБ по кредитам наличными. Регулятор еще в июне поднял для игроков надбавки по таким ссудам. Мера, в частности, затронула кредиты с ПСК выше 25% годовых и те, что выдаются заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50% (то есть тем, кто тратит на обслуживание долгов более половины своих доходов). До этого надбавки ЦБ затрагивали ссуды самым закредитованным заемщикам, с ПДН выше 80%.

«Рынок почувствовал влияние регулирования: вероятно, процент одобрения кредитов в крупных банках стал снижаться», — продолжает Доронкин. Эксперт считает, что необеспеченное кредитование продолжат замедляться. С 1 октября для банков также ужесточились требования по макропруденциальным лимитам (МПЛ) — это прямые количественные ограничения на выдачи ссуд с определенными характеристиками. В частности, с четвертого квартала доля кредитов заемщикам с ПДН выше 80% не должна превышать 5% продаж (против 20% для третьего квартала). Кроме того, устанавливается новый лимит — 30% на выдачи кредитов клиентам с ПДН в диапазоне от 50 до 80%.

«Часть заемщиков просто будет отрезана от кредитования», — оценивает эффект от новых требований ЦБ Доронкин.

Как изменились выдачи ипотеки и автокредитов

По данным Frank RG, всего в сентябре российские банки одобрили населению 4,57 млн кредитов на 1,73 трлн руб. По сравнению с августом объем выдач сократился на 4%, во многом это произошло из-за в обвала в необеспеченном кредитовании.