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Банки в июне выдали россиянам кредиты на рекордные ₽1,5 трлн

Frank RG: россияне в июне заняли у банков рекордные ₽1,5 трлн
В первый месяц лета объем одобренных розничных кредитов обновил абсолютный рекорд, подсчитали аналитики Frank RG. Ранее ЦБ указывал на снижение качества новых выдач
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В июне 2023 года российские банки предоставили клиентам-физлицам свыше 4,5 млн кредитов на 1,47 трлн руб., следует из статистики консалтинговой компании Frank RG (есть у РБК). Это абсолютный рекорд для национального рынка, причем объем кредитных выдач обновляет максимум второй месяц подряд. Наиболее заметную положительную динамику продемонстрировало залоговое кредитование.

  • Объем выдач ипотечных ссуд в июне достиг 639,5 млрд руб., что на 9% превышает показатели мая, но не превышает рекорд декабря прошлого года (702,1 млрд руб.). Количество заключенных договоров за месяц увеличилось на 7%, до 168,2 тыс.
  • В июне банки одобрили 85,5 тыс. автокредитов на 128,1 млрд руб. (новый исторический максимум). По сравнению с предыдущим месяцем выдачи прибавили 5% в количественном и 8% в денежном выражении. Рекордные продажи в сегменте автокредитования наблюдаются с апреля.
  • Банки также обновили максимум по выдачам кредитов наличными — 666,8 млрд руб., хотя темпы прироста оказались на уровне 1%. Количество новых договоров по сравнению с майскими уровнями упало на 3%, до 3,2 млн штук.
  • В сегменте POS-кредитования продажи увеличились на 4% в денежном и количественном выражении — банки одобрили населению 1,2 млн ссуд на покупку товаров на 37,7 млрд руб.

Всего за январь—июнь российские заемщики заняли у банков 7,3 трлн руб., это на 10,7% превышает результат второй половины 2022 года, когда рынок кредитования начал восстанавливаться после провала в кризис. Выдачи розничных кредитов, однако, еще не достигли максимума второго полугодия 2021 года — тогда объем новых заимствований достигал 7,5 трлн руб., следует из данных Frank RG.

Новый кредитный бум в России сопровождается ужесточением регулирования со стороны ЦБ. С 1 января для банков начали действовать прямые количественные ограничения на предоставление беззалоговых ссуд слишком закредитованным заемщикам, а также потребкредитов на сроки свыше пяти лет (не более 25% выдач за квартал по первой группе активов и не более 10% — по второй). Регулятор решил с 1 июля уменьшить предельные лимиты еще на 5 процентных пунктов — до 20 и 5% соответственно. Кроме того, 1 сентября Банк России поднимет для участников рынка макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам. Мера коснется всех ссуд с полной стоимостью выше 25% годовых и всех кредитов для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% (то есть для тех, кто тратит на обслуживание долгов более половины своих доходов).

Банк России также ужесточает требования к выдаче ипотеки: он повышал надбавки для кредитов с низким первоначальным взносом и требовал от банков отчислять повышенные резервы по ссудам со ставками ниже рыночных. Так ЦБ боролся с программами ипотеки «от застройщиков».

По оценкам ЦБ, 29% новых потребкредитов, оформленных в первом квартале 2023 года, получили заемщики с высокой долговой нагрузкой (ПДН выше 80%). В четвертом квартале 2022-го доля таких ссуд в выдачах составляла 36%. В сегменте ипотеки на новостройки на слишком закредитованных клиентов пришлось 37% новых выдач за январь—март, сообщал регулятор. В сегменте готового жилья показатель был еще выше — 42%.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки кредитование ипотечное кредитование потребительский кредит автокредитование

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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