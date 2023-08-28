Средняя ставка по потребкредитам впервые с начала года превысила 20%

Средняя ставка по потребительским кредитам (в топ-20 банков России) во второй половине августа почти достигла 21% впервые за этот год. Это произошло после повышения ключевой ставки ЦБ и отмены лимита на полную стоимость кредитов

На неделе с 17 по 24 августа крупные российские банки повысили ставки по кредитам для населения, следует из данных платформы «Финуслуги» Московской биржи (есть у РБК). Средняя ставка по потребительским ссудам за отчетный период выросла на 1,1 п.п., до 20,94%.

Такого уровня ставки достигли впервые за текущий год. Последний раз они были выше 20% в декабре 2022-го, но это не рекордные значения. Например, в июне прошлого года ставки в среднем превышали 24%. В этом году они не опускались ниже 19%, хотя в июле—сентябре прошлого года после повышения фиксировалось их падение до 18% и ниже.

В этом августе средние значения ставок росли, резкий скачок произошел после повышения Центробанком ключевой ставки до 12% и последующей отмены им ограничения на полную стоимость кредитов (ПСК). Мера будет действовать до конца года и позволит банкам иметь «большую гибкость в подстройке процентных ставок как по кредитам и займам, так и по депозитам».

По закону предельные ставки по разным видам кредитов для клиентов-физлиц не могут более чем на треть превышать процентный уровень, устанавливаемый регулятором каждый квартал. Но значения ПСК рассчитываются с задержкой, и для третьего квартала 2023-го они установлены на основе среднерыночных ставок во втором квартале, когда ключевая ставка еще была на уровне 7,5%.

ЦБ повышал ключевую ставку на фоне ослабления курса рубля. В августе курс доллара превысил 100 руб., евро — 110 руб., однако они не достигли пиков марта прошлого года (120 и 127 руб. соответственно). После повышения ставки, а также появления данных о том, что власти могут частично вернуть контроль за движением капитала, курс стал стабилизироваться. 25 августа торги закрылись со значениями 95 руб. за доллар и 103 руб. за евро.

Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова в июле в разговоре с РБК отмечала, что рост ставок по кредитам будет, но постепенный. «Часть клиентов продолжат кредитоваться, те, у кого есть свободная ликвидность, возможно, предпочтут погасить ссудную задолженность. По кредитам, привязанным к ключевой ставке, рост долговой нагрузки неизбежен и произойдет достаточно быстро», — сказала она.