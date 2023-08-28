branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
Медведеву повезло со жребием. Чего ждать от россиян на US Open Спорт, 00:30
Economist узнал о получении ВСУ данных от Запада для атак БПЛА по России Политика, 00:27
Nikkei узнал о «переезде» в Японию крупных производителей оружия Политика, 00:23
Средняя ставка по потребкредитам впервые с начала года превысила 20% Финансы, 00:04
Безвыигрышные серии «Спартака» и ЦСКА. Главные итоги тура РПЛ Спорт, 00:03
Объем торгов армянским драмом на Мосбирже вырос в 55 раз Финансы, 00:03
Эксперты спрогнозировали смену ключевых покупателей российского угля Бизнес, 00:01
На образовательные опции, интенсивы и подписку
Успейте получить новые знания со скидкой
Купить
На пляже под Туапсе мужчина из ревности 15 раз ударил ножом знакомую Общество, 00:01
НРД разработал аналог СБП для перевода ценных бумаг между брокерами Инвестиции, 00:00
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 27 авг, 23:40
ЭКОВАС предложил мятежникам в Нигере встречу в нейтральном месте Политика, 27 авг, 23:34
«Прагьян» передал первые данные о неожиданно горячей поверхности Луны Технологии и медиа, 27 авг, 23:13
Как провести романтический уик-энд на Черноморской Ривьере РБК Стиль и МТС Travel, 27 авг, 22:59
Заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке Политика, 27 авг, 22:43
Финансы ,  
0 

Средняя ставка по потребкредитам впервые с начала года превысила 20%

«Финуслуги»: средняя ставка по потребкредитам впервые в 2023 году превысила 20%
Средняя ставка по потребительским кредитам (в топ-20 банков России) во второй половине августа почти достигла 21% впервые за этот год. Это произошло после повышения ключевой ставки ЦБ и отмены лимита на полную стоимость кредитов

На неделе с 17 по 24 августа крупные российские банки повысили ставки по кредитам для населения, следует из данных платформы «Финуслуги» Московской биржи (есть у РБК). Средняя ставка по потребительским ссудам за отчетный период выросла на 1,1 п.п., до 20,94%.

Такого уровня ставки достигли впервые за текущий год. Последний раз они были выше 20% в декабре 2022-го, но это не рекордные значения. Например, в июне прошлого года ставки в среднем превышали 24%. В этом году они не опускались ниже 19%, хотя в июле—сентябре прошлого года после повышения фиксировалось их падение до 18% и ниже.

В этом августе средние значения ставок росли, резкий скачок произошел после повышения Центробанком ключевой ставки до 12% и последующей отмены им ограничения на полную стоимость кредитов (ПСК). Мера будет действовать до конца года и позволит банкам иметь «большую гибкость в подстройке процентных ставок как по кредитам и займам, так и по депозитам».

Средняя ставка по потребкредитам впервые с начала года превысила 20%
Средняя ставка по потребкредитам впервые с начала года превысила 20%

По закону предельные ставки по разным видам кредитов для клиентов-физлиц не могут более чем на треть превышать процентный уровень, устанавливаемый регулятором каждый квартал. Но значения ПСК рассчитываются с задержкой, и для третьего квартала 2023-го они установлены на основе среднерыночных ставок во втором квартале, когда ключевая ставка еще была на уровне 7,5%.

ЦБ повышал ключевую ставку на фоне ослабления курса рубля. В августе курс доллара превысил 100 руб., евро — 110 руб., однако они не достигли пиков марта прошлого года (120 и 127 руб. соответственно). После повышения ставки, а также появления данных о том, что власти могут частично вернуть контроль за движением капитала, курс стал стабилизироваться. 25 августа торги закрылись со значениями 95 руб. за доллар и 103 руб. за евро.

Читайте на РБК Pro
Индекс страха и жадности растет: что случилось на рынке криптовалют
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Как работает мозг во время секса

Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова в июле в разговоре с РБК отмечала, что рост ставок по кредитам будет, но постепенный. «Часть клиентов продолжат кредитоваться, те, у кого есть свободная ликвидность, возможно, предпочтут погасить ссудную задолженность. По кредитам, привязанным к ключевой ставке, рост долговой нагрузки неизбежен и произойдет достаточно быстро», — сказала она.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
При участии
Антон Фейнберг
потребительские кредиты процентные ставки
Материалы по теме
ЦБ ужесточит выдачу кредитов россиянам, тратящим от 50% дохода на долги
Финансы
В России снизили максимально допустимую ставку по кредитам и займам
Финансы
Сумма невыплаченных долгов по кредитам в России составила 2 трлн руб.
Финансы