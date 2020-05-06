Каждый десятый российский заемщик потерял доход за месяц самоизоляции

11% граждан, имеющих кредиты, в апреле почти полностью лишились дохода, подсчитали «инФОМ» и ЦБ. Банк России относит к группе риска больше трети заемщиков

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За последние две недели — месяц, когда в России действовал режим самоизоляции, 11% российских заемщиков почти полностью потеряли доходы, говорится в аналитическом отчете Банка России (*.pdf).

Еще 10% из тех, кто имеет обязательства, сообщили, что их доход сократился более чем наполовину. 14% заемщиков столкнулись со снижением заработка больше чем на треть. Оценки сделаны на основании телефонного опроса, который по заказу ЦБ провел «инФОМ». В нем участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из 440 городов и почти 300 сельских населенных пунктов в 83 регионах. Опрос проводился 16–24 апреля, погрешность исследования не превышает 3%.

«Таким образом, суммарно 35% заемщиков (16% от всех опрошенных) попали в группу риска уже по истечении первого месяца после введения ограничительных мер в связи с эпидемией», — делает вывод Банк России. Опрос ЦБ показал, что половина граждан, имеющих кредиты, пока не жаловались на падение заработка.

По данным регулятора, на 1 сентября в России насчитывалось 39,5 млн граждан, которые выплачивают кредиты (в новом исследовании ЦБ не уточняет численность российских заемщиков). Таким образом, к группе риска могут относиться около 18,8 млн россиян.