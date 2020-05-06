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Каждый десятый российский заемщик потерял доход за месяц самоизоляции

11% граждан, имеющих кредиты, в апреле почти полностью лишились дохода, подсчитали «инФОМ» и ЦБ. Банк России относит к группе риска больше трети заемщиков
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

За последние две недели — месяц, когда в России действовал режим самоизоляции, 11% российских заемщиков почти полностью потеряли доходы, говорится в аналитическом отчете Банка России (*.pdf).

Еще 10% из тех, кто имеет обязательства, сообщили, что их доход сократился более чем наполовину. 14% заемщиков столкнулись со снижением заработка больше чем на треть. Оценки сделаны на основании телефонного опроса, который по заказу ЦБ провел «инФОМ». В нем участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из 440 городов и почти 300 сельских населенных пунктов в 83 регионах. Опрос проводился 16–24 апреля, погрешность исследования не превышает 3%.

«Таким образом, суммарно 35% заемщиков (16% от всех опрошенных) попали в группу риска уже по истечении первого месяца после введения ограничительных мер в связи с эпидемией», — делает вывод Банк России. Опрос ЦБ показал, что половина граждан, имеющих кредиты, пока не жаловались на падение заработка.

По данным регулятора, на 1 сентября в России насчитывалось 39,5 млн граждан, которые выплачивают кредиты (в новом исследовании ЦБ не уточняет численность российских заемщиков). Таким образом, к группе риска могут относиться около 18,8 млн россиян.

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Финансы
Фото: Vincent Thian / AP

Что происходит с кредитной нагрузкой

  • По данным ЦБ, в апреле пятая часть россиян так или иначе увеличивали свою финансовую нагрузку: 15% респондентов брали в долг у знакомых, 5% обращались за кредитами в банки, а 1% — в микрофинансовые организации (МФО).
  • Три четверти новых заемщиков, или 16% от всех опрошенных, занимали деньги для покрытия текущих расходов. Половина из этой группы (9% респондентов) признались, что берут в долг из-за падения собственных доходов.
  • Чуть меньше половины опрошенных (47%) заявили, что они сами или кто-то в их семье уже платит кредит. Почти треть заемщиков (29%) имеют необеспеченные ссуды, 9% — ипотеку, 5% — автокредит. 12% семей имеют задолженность по кредитным картам или картам рассрочки.

Банк России регулярно собирает информацию об уровне долговой нагрузки заемщиков. В октябре 2019 года показатель достиг максимума за семь лет, писал РБК. Для ограничения необеспеченного кредитования и снижения рисков для клиентов ЦБ с 1 октября ужесточил для банков правила выдачи необеспеченных ссуд: участники рынка обязаны формировать дополнительные коэффициенты риска по кредитам, которые выдаются заемщикам со слишком высокой долговой нагрузкой.

Ограничения Банка России привели к замедлению необеспеченного кредитования в начале года, но в марте на фоне кризиса банки выдали рекордный объем новых кредитов. В апреле, с началом режима самоизоляции, темпы кредитования замедлились.

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Финансы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Хотя регулятор дал послабления банкам на время кризиса, контроль за уровнем долговой нагрузки должен оставаться, подчеркивала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сколько заемщиков рассчитывают на помощь государства

Треть заемщиков сообщили, что нуждаются в помощи государства для выплаты имеющихся кредитов, говорится в исследовании ЦБ. Причем на господдержку рассчитывают 43% из тех, чей доход в апреле снизился незначительно.

«Кредитное бремя, и без того воспринимаемое россиянами как тяжелое, в текущей ситуации вызывает еще большую тревогу — даже у тех, кто по параметрам снижения доходов пока не попадает в группу риска», — резюмирует Банк России.

Сейчас российские заемщики могут рассчитывать на отсрочку по кредитам в рамках кредитных каникул, на ипотечные каникулы, а также на послабления, которые банки предоставляют по собственным программам. По статистике ЦБ, на 24 апреля почти 1 млн российских заемщиков уже обратились в банки за кредитными каникулами или реструктуризацией. Уровень одобрения таких заявок составлял примерно 55%.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, кредиты, долги
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