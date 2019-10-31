Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Обязательства граждан растут в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования. Кредиты сейчас имеют больше половины работающих россиян — почти 40 млн человек

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На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ. Это самый высокий уровень как минимум с июля 2012 года, следует из презентации, представленной главой департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветой Даниловой (более ранние данных в презентации не было).

Общая финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года, в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования. На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года. «Показатель приближается к уровню пика, который наблюдался в 2015 году», — отметила Данилова на конференции «Кредитование 2020», передает корреспондент РБК.

Качество портфелей банков ухудшается

С начала этого года российские банки смягчали стандарты выдачи ссуд, заметила Данилова. ЦБ видит это в росте выдач клиентам с высоким показателем долговой нагрузки. ПДН, или PTI — это соотношение ежемесячных платежей клиента по кредитам и его дохода.

«Доля кредитов с показателем PTI выше 60% только в первом и втором квартале стала увеличиваться. До этого сами банки сохраняли стандарты на достаточно высоком уровне», — сказала она. В презентации ЦБ также отмечается резкий рост одобрения ссуд клиентам, у которых обязательства превышают 80% дохода — во втором квартале 2019 года доля таких выдач оказалась выше 11%.