Выдачи кредитов наличными рухнули втрое после ввода режима самоизоляции

В первую нерабочую неделю апреля ежедневное количество новых ссуд не дотянуло даже до показателей выходных дней в марте, подсчитали в ОКБ. Дистанционные выдачи кредитов пока не могут компенсировать снижение продаж в отделениях

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Рост выдач кредитов наличными в марте сменился провалом в апреле, следует из предварительных данных (есть у РБК) Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое входит в топ-3 на рынке.

Подробнее том, как режим самоизоляции повлияет на банки, читайте в материале «РБК Pro».

В период с 30 марта по 3 апреля, когда в России были объявлены нерабочие дни, оформление новых ссуд упало более чем в три раза по сравнению с показателями предыдущего месяца. Если в рабочие дни марта банки в среднем выдавали примерно 63,5 тыс. кредитов наличными, то в первую неделю самоизоляции средний показатель составил всего 19,5 тыс. в день (расчеты есть у РБК). Уровень выдач после введения самоизоляции оказался ниже, чем и в выходные дни марта. Тогда банки выдавали в среднем 20,2 тыс. новых ссуд наличными ежедневно.

Резкое замедление кредитования в рознице фиксируют и в других крупных БКИ. Первая декада апреля показывает, что объем выдач кредитов наличными и кредитных карт упадут на 60% по итогам месяца, оценивает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. По данным БКИ «Эквифакс», с 30 марта по 3 апреля оформление новых кредитов наличными сократилось на 42–45% по сравнению со средними показателями марта.