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Выдачи кредитов наличными рухнули втрое после ввода режима самоизоляции

В первую нерабочую неделю апреля ежедневное количество новых ссуд не дотянуло даже до показателей выходных дней в марте, подсчитали в ОКБ. Дистанционные выдачи кредитов пока не могут компенсировать снижение продаж в отделениях
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Рост выдач кредитов наличными в марте сменился провалом в апреле, следует из предварительных данных (есть у РБК) Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое входит в топ-3 на рынке.

Подробнее том, как режим самоизоляции повлияет на банки, читайте в материале «РБК Pro».

В период с 30 марта по 3 апреля, когда в России были объявлены нерабочие дни, оформление новых ссуд упало более чем в три раза по сравнению с показателями предыдущего месяца. Если в рабочие дни марта банки в среднем выдавали примерно 63,5 тыс. кредитов наличными, то в первую неделю самоизоляции средний показатель составил всего 19,5 тыс. в день (расчеты есть у РБК). Уровень выдач после введения самоизоляции оказался ниже, чем и в выходные дни марта. Тогда банки выдавали в среднем 20,2 тыс. новых ссуд наличными ежедневно.

Резкое замедление кредитования в рознице фиксируют и в других крупных БКИ. Первая декада апреля показывает, что объем выдач кредитов наличными и кредитных карт упадут на 60% по итогам месяца, оценивает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. По данным БКИ «Эквифакс», с 30 марта по 3 апреля оформление новых кредитов наличными сократилось на 42–45% по сравнению со средними показателями марта.

Рекорды марта

В марте выдачи кредитов наличными подскочили на 25% по сравнению с февралем, подсчитали ранее аналитики Frank RG. Банки одобрили заявки на 490,9 млрд руб. Общий объем выдач в рознице оказался рекордным для этого месяца с 2013 года (более ранними данными Frank RG не располагают) — 920,6 млрд руб.

По информации ОКБ, в марте банки одобрили 1,45 млн новых кредитов наличными. Это на 11,9% больше, чем в феврале. Объем выданных ссуд в этом сегменте вырос на 19,5%, до 467 млрд руб.

Что повлияло на падение

Основная причина резкого снижения продаж — введенный во многих регионах России режим самоизоляции, говорит гендиректор ОКБ Артур Александрович. Хотя банки не вошли в число тех, чья деятельность приостанавливается на время изоляции, многие игроки сократили число работающих отделений, писал РБК.

Выдачи через традиционные офлайн-каналы практически остановились, отмечает Волков. «Онлайн-каналы и банков, и МФО работают в прежнем режиме — там падения практически нет», — добавляет он.

На темпах выдач негативно отразилась и частичная реализация апрельского спроса в марте, считает старший аналитик НКР Егор Лопатин. Он напоминает, что в марте многие заемщики досрочно вышли на рынок из-за ослабления рубля и опасения дальнейшего роста процентных ставок и цен на товары длительного пользования.

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Режим самоизоляции объясняет примерно 80% снижения выдач, считает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Остальное связано с изменением кредитных процессов в банках. Влияние этого фактора отмечают и другие опрошенные РБК эксперты.

По словам Александровича, многие игроки сейчас готовы кредитовать только своих зарплатных клиентов. «На фоне роста безработицы и сокращения зарплат банки сейчас не могут быть уверены, что сторонние клиенты не потеряли работу или не потеряют ее в ближайшие дни», — поясняет он.

Апрельская динамика показывает, что условия выдач новых ссуд ужесточились, соглашается старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков. Банки ожидают резкого роста безработицы и ухудшения качества портфеля и, в целом, видят высокую неопределенность в части своих запасов по достаточности капитала, перечисляет собеседник РБК.

Что наблюдают в банках

  • Снижение спроса на потребкредиты в апреле было ожидаемым, утверждает руководитель направления по развитию кредитования Райффайзенбанка Дмитрий Сивов. По его словам, банк уже «изменил фокус в сложившихся обстоятельствах» — 79% сделок теперь происходят онлайн.
  • ВТБ объясняет ситуацию с выдачами снижением клиентского потока в отделения. «Доля онлайн-заявок выросла в два раза и в настоящее время превышает 60%», — отметил представитель кредитной организации.
  • «Мы наблюдаем умеренное снижение, и это связано исключительно с текущей ситуацией в стране, поскольку очевидно, что в связи с изоляцией клиентский поток в офисы не мог остаться на прежнем уровне», — заявил представитель «Уралсиба». По его словам, банк сейчас перенаправляет ресурсы в онлайн-каналы, долю дистанционных выдач он не раскрыл.
  • С началом нерабочих дней поток заявок на кредиты наличными снизился в среднем на 20%, отмечает представитель Почта Банка, при этом доля кредитов, оформляемых онлайн, выросла вдвое. «В свете нестабильной экономической ситуации клиенты заняли выжидательную позицию и не торопятся оформлять новые кредиты. После завершения периода самоизоляции и стабильных выплат заработной платы поток заявок и выдач кредитов может возобновиться, в том числе может сыграть отложенный спрос, который может привести к резкому всплеску обращений клиентов за кредитами», — ожидают в банке.
  • Значительное снижение выдач фиксируют и в «Открытии». К факторам, которые могут вернуть выдачи к прежним объемам, в банке относят увеличение числа клиентов, имеющих доступ к удаленным выдачам, и ослабление режима самоизоляции.

Подробности читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, потребкредитование, коронавирус
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