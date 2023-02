В Астане запустят биржу для глобальных акций на российских технологиях

СПБ Биржа, Freedom Finance и казахстанская некоммерческая организация объявили о создании биржи для торгов бумагами глобальных компаний. Вместе с другими инвесторами доступ к площадке получат и россияне, говорят источники РБК

Фото: Hendrik Schmidt / Global Look Press

СПБ Биржа, которая специализируется на торгах иностранными акциями в России предоставила свои технологии и бизнес-модель казахстанскому партнеру, рассказал РБК генеральный директор СПБ Биржи Роман Горюнов.

Речь идет о бирже ITS на базе международного финансового центра «Астана» (МФЦА). При этом роль СПБ Биржи ограничена, а «ITS — это независимый проект, который будет развиваться как международный хаб ликвидности для инвесторов и финансовых посредников из Азии и стран СНГ, в соответствии со своей собственной стратегией и в рамках регулирования МФЦА», отметил Горюнов.

Как рассказал в интервью казахстанскому Forbes председатель правления торговой площадки Чингиз Канапьянов, ITS будет специализироваться на торговле ценными бумагами глобальных компаний — Apple, Xiaomi, Tesla, Netflix и других. Доступ на площадку, по словам Канапьянова, получат инвесторы из стран СНГ, Центральной Азии и Турции.

В том числе, на ITS смогут торговать и российские инвесторы, рассказали РБК два источника на финансовом рынке. Важное условие — они не должны быть под санкциями, подчеркнули оба собеседника.

Что будет представлять собой новая биржа

ITS не будет биржей в классическом понимании, уточнил Канапьянов, скорее ее можно назвать «многосторонней торговой площадкой». «Мы получаем в МФЦА лицензию MTF — multilateral trading facility. Это форма электронной организации торгов ценными бумагами, распространенная, в том числе, в Европе. Такая форма организации торгов имеет ключевое отличие от классических бирж. ITS может осуществлять только вторичный листинг ценных бумаг, которые уже торгуются на мировых биржах, и не может осуществлять первичный листинг, то есть проводить первичные размещения акций — IPO», — объяснил Канапьянов в беседе с Forbes в Казахстане. На площадке будут представлены бумаги из США, Европы и Азии с листингом на биржах NYSE и NASDAQ, а также китайские бумаги с листингом на Гонконгской фондовой бирже. На старте работы площадки инвесторам будет доступно около 2 тыс. наименований бумаг.

Вместе с предоставлением бизнес-модели для работы СПБ Биржа вошла в капитал ITS — ей принадлежат 10% минус одна акция, отметил Канапьянов. Еще 10% площадки получали казахстанская Freedom Kazakhstan Ltd (также контролирует брокера Freedom Finance и одноименный банк). Мажоритарным акционером площадки с долей в 80% выступит казахстанская некоммерческая организация Foundation for the Support and Development of International Financial Center.

От уже работающих Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Астанинской международной биржи (AIX) ITS будет отличаться более длинным торговым днем, который охватит время работы азиатских и американских рынков и минимальными лотами, пояснил Канапьянов.

В июне прошлого года о создании международной биржи с участием СПБ Биржи и Freedom Finance со ссылкой на источники сообщал Frank Media. Один из собеседников издания отмечал, что идею создания такой площадки поддерживал Банк России.

Какие инвесторы смогут торговать на площадке

«Прямыми клиентами ITS станут брокеры и банки, то есть профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые успешно прошли процесс аккредитации в МФЦА, а также те финансовые посредники, которые напрямую зарегистрированы в МФЦА. А частные лица, то есть розничные инвесторы, и компании будут торговать на нашей площадке через них», — рассказал Канапьянов.

По его словам, на первом этапе к площадке могут подключиться порядка 15 брокеров. Ожидается, что на ITS также выйдут участники торгов из других стран — Армении, Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также из Турции, перечислил он. «Мы рассчитываем, что торги на ITS начнутся после получения всех необходимых регуляторных разрешений. Это произойдет, когда все участники торгов пройдут аккредитацию МФЦА», — указал Канапьянов.

Два источника РБК знают, что площадка будет доступна и для российских инвесторов. Они подчеркивают, что речь будет идти только о лицах, не попавших в санкционные списки. О строгом соблюдении санкционных норм в интервью Forbes сказал и сам Канапьянов. Россиян ждет жесткий комплаенс, сказал один из собеседников РБК.

Создание новой площадки в Казахстане не снижает санкционные риски, если заключаемые на этой площадке сделки не соответствуют требованиям санкционного законодательства, обращает внимание старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов. Санкции могут затрагивать сделки с конкретными лицами, с которыми запрещено взаимодействовать, отмечает он.

Где сейчас российские инвесторы могут купить иностранные бумаги

Сейчас российские инвесторы могут торговать иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже. Кроме акций европейских и американских эмитентов с 2022 года здесь представлены бумаги компаний с листингом на бирже в Гонконге (сейчас их 115). В конце мая прошлого года часть иностранных ценных бумаг, принадлежавших клиентам, была переведена на неторговые счета (заблокирована), так как в цепочке их учета фигурировал Национальный расчетный депозитарий (НРД), который находится под санкциями ЕС. В октябре СПБ Биржа разблокировала часть бумаг, проведя обмен с иностранным контрагентом. Как уточнял Горюнов, клиенты получили доступ к примерно 10% активов на общую сумму $300 млн. Сейчас площадка продолжает работу над разблокировкой.

Общая сумма активов россиян, заблокированных из-за санкций в отношении НРД, на конец ноября 2022 года составляла 5,7 трлн руб., приводила оценку директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. НРД и российские брокеры обратились в европейские депозитарии Euroclear и Clearstream с заявлениями на разблокировку активов, на данный момент эти заявки находятся на рассмотрении.

Также российские инвесторы могут покупать ценные бумаги глобальных компаний с помощью счетов у зарубежных брокеров. Например, сделки можно совершать через американских брокеров Interactive Brokers и Trade Station, но оба после начала специальной военной операции России на Украине ввели ряд ограничений для россиян. Interactive Brokers запретил пополнять счета рублями, ограничил для россиян торги европейскими бумагами и закрыл для них ряд данных американских бирж. Брокер Trade Station ввел для граждан России обязательное требование о подтверждении проживания в другой юрисдикции.

С российскими инвесторами работают брокеры из дружественных юрисдикций, в частности армянский Armbrok и казахстанский Freedom Finance. Первый работает со всеми россиянами, не находящимися под санкциями. Freedom Finance также работает с гражданами России, но он ужесточил комплаенс для них в соответствии с нормами законодательства Казахстана и санкционными требованиями, рассказывал РБК глава Freedom Finance Тимур Турлов.

Некоторые иностранные брокеры после введения санкций в отношении России совсем отказались от работы с ее гражданами — например, Exante и Saxo Bank уведомили клиентов о необходимости закрытия счетов и выводе средств.