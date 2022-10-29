В крупном брокере рассказали о случаях разблокировки замороженных средств

Некоторые клиенты смогли разблокировать замороженные выплаты по купонам, рассказали во «Фридом Финанс». Но речь идет только о нескольких случаях и именно о разморозке денег, а не ценных бумаг

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Нескольким крупным клиентам удалось разблокировать замороженные в международном депозитарии Clearstream выплаты по купонам, рассказала на круглом столе брокеров в ходе конференции сайта для инвесторов Smart-Lab операционный директор «Цифра брокер» (ранее — «Фридом Финанс»), передает корреспондент РБК.

«Есть уже много крупных [частных] клиентов, которые на лицензию подали давно, но еще нет ни одного успешного кейса по получению лицензии [на разблокировку бумаг]. Если вдруг кто-то знает [о таких кейсах], скажите мне, но, по крайней мере, в сообществе не знают ни одного. Единственное — есть несколько положительных решений по денежным вопросам, то есть по замороженным деньгам, выплате купонов», — отметила Карякина.

Она добавила, что за лицензиями на разморозку активов обращались не только российские инвесторы, но и зарубежные компании — кипрские брокеры, активы которых хранятся в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Но и они пока не смогли получить согласование, констатировала Карякина: «Уже несколько месяцев бьются и ничего не могут сделать».

Как замораживали активы россиян Трудности с проведением операций с иностранными бумагами появились у россиян в начале марта, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. Из-за санкций против финансового сектора России международные депозитарии (люксембургский Clearstream и бельгийский Euroclear) остановили работу с ее контрагентами. В начале июня НРД попал в санкционный список ЕС, что привело к окончательному разрыву взаимоотношений депозитария с иностранными контрагентами. По оценке Банка России, из-за «поломки моста» между НРД и держателями иностранной финансовой инфраструктуры были заблокированы активы 5 млн человек. В результате только на счетах бельгийского клиринга Euroclear зависло €72 млрд. В начале августа НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге с требованием отменить санкции.

За лицензией на разморозку иностранных активов, принадлежащих российским инвесторам, НРД обратился в начале октября, после того как Еврокомиссия подтвердила наличие такой возможности в документах о восьмом пакете санкций. В ЕС допустили разблокировку активов и передачу их российскому депозитарию при наличии согласования компетентных органов (регуляторов) стран, которым подчиняется международные клиринги Euroclear и Clearstream.

12 октября НРД сообщал, что направил такие обращения регуляторам Люксембурга и Бельгии. Специально созданный для этого Клуб защиты прав инвесторов при этом отмечал, что если НРД не получит ответа до 1 ноября, брокеры займутся подготовкой индивидуальных ходатайств о получении лицензий. Ранее за лицензией для разморозки и переводов активов к швейцарскому регулятору обращался как минимум российский брокер «Открытие Инвестиции», но пока там также не получили ответа.