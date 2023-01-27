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ЦБ рекомендовал брокерам предупреждать о риске вынужденной конвертации

ЦБ: брокерам лучше прописывать в договорах с клиентами условия конвертации валюты
Брокерам следует включать в договоры условия, по которым они будут конвертировать валюту клиентов в случае необходимости сделать это из-за санкций. Соответствующие рекомендации выпустил ЦБ
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В связи с рисками конвертации валюты клиентов из-за санкций брокеры должны прописать порядок таких сделок в договорах с клиентами. Соответствующие рекомендации, подписанные зампредом Центробанка Филиппом Габунией, Банк России разослал участникам рынка. РБК ознакомился с документом — один источник на финрынке, получивший рекомендации, подтвердил их подлинность, еще два собеседника также сообщили о получении письма с таким содержанием.

«В связи с рисками приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, отдельные профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, совершают либо планируют совершать сделки купли-продажи принадлежащей их клиентам валюты недружественных государств, находящейся у брокера, для целей ее обмена на рубли или иную валюту», — пишет ЦБ.

«Банк России рекомендует таким брокерам в договорах с клиентами устанавливать порядок и условия совершения брокерами сделок по конвертации, а также указывать порядок определения обменного курса, по которому будет осуществляться конвертация», — добавляет ЦБ. Регулятор отмечает, что участникам рынка следует «исходить из принципов добросовестности и обязанности брокеров исполнять принимаемые на себя обязательства на наиболее выгодных для клиентов условиях». По сути, речь в письме идет о случаях возможной принудительной конвертации. На это же указывает и инвестиционный юрист Елена Рязанова, ранее обратившая внимание на письмо в своем Telegram-канале.

РБК направил запрос в ЦБ.

Санкции США, Евросоюза и Великобритании, под которые после начала спецоперации на Украине попали множество российских банков, подразумевают изоляцию от доллара, евро и фунта соответственно. Таким образом, и брокеры, которые зачастую входят в банковские группы, не могут совершать операции с этими валютами. В числе крупнейших участников финрынка, находящихся под санкциями, — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, «Открытие», Росбанк и другие.

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в октябре прошлого года говорила, что принудительной конвертации валюты брокерами и банками в рубли не должно быть, если это не предусмотрено договором с клиентами. «Наша позиция заключалась и заключается в том, что если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть. У граждан, у клиентов должен быть выбор: оставить свои средства в иностранной валюте, беря на себя риски, комиссии и так далее, либо конвертировать в рубли», — подчеркивала она.

Банки и брокеры должны заранее вводить новые правила конвертации, чтобы у клиентов было достаточно времени для принятия решений, добавляла Набиуллина: «Мы внимательно будем отслеживать, чтобы у граждан, у клиентов было достаточно времени для того, чтобы делать этот выбор осознанно».

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Маргарита Мордовина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
конвертация ЦБ Брокеры
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