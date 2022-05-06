Австрийский Raiffeisenbank разорвал отношения с рядом российских банков

Австрийская RBI прекратила отношения с рядом банков-респондентов из России. В банковской группе не назвали эти кредитные организации, но заверили, что решение не затрагивает ее российскую «дочку» — Райффайзенбанк

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) — материнская структура российского Райффайзенбанка — прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты в RBI корреспондентские счета. Об этом РБК сообщил представитель австрийской кредитной организации.

«В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России», — сказал представитель банка. Он не уточнил, о каких именно российских кредитных организациях идет речь, но подчеркнул, что мера не затронула российский Райффайзенбанк. Такое решение RBI принял для того, чтобы «проактивно» контролировать объем операций, который он может своевременно обрабатывать в пользу клиентов, у которых открыты корсчета.

Источник РБК на банковском рынке рассказал, что RBI разослал банкам-клиентам в России письма с предупреждением о закрытии счетов в евро. По его данным, одной из этих кредитных организаций был Тинькофф Банк.

Тинькофф Банк ранее временно отключил проведение денежных переводов в евро с помощью международной системы SWIFT. Эту приостановку банк объяснил увеличением срока прохождения SWIFT-переводов. Его клиентам остаются доступны трансграничные переводы в долларах, сказал представитель банка. Для проведения трансграничного SWIFT-перевода у банка должен быть открыт счет в иностранной кредитной организации.

РБК направил запрос в Тинькофф Банк.

В конце апреля РБК писал о том, что клиенты российских банков столкнулись со сложностями при совершении международных денежных переводов через SWIFT из-за усиления контроля со стороны принимающих иностранных банков. Это привело к увеличению сроков проведения переводов и росту отказов. О сложностях рассказали Росбанк, «Уралсиб», Тинькофф Банк, а также источники РБК в крупных банках. В Тинькофф Банке тогда пояснили, что в марте—апреле количество переводов выросло, что привело к дополнительным нагрузкам на комплаенс-команды всех задействованных сторон.

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«В технологии SWIFT-перевода участвует множество сторон: банк-отправитель, банки-посредники, банк-получатель. Как банк-отправитель «Тинькофф» по закону проверяет платеж в рамках валютного контроля и после этого отправляет перевод с помощью системы SWIFT в банк-получатель (при этом может быть задействовано несколько банков-посредников)», — объяснял представитель банка. В зависимости от юрисдикции и комплаенс-процедур конкретных банков-посредников и банка-получателя сроки зачисления переводов могут быть увеличены, также встречаются отказы в зачислении перевода на стороне банка-корреспондента или банка-получателя — в этом случае средства возвращаются отправителю, добавляли в «Тинькофф».