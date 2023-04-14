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Райффайзенбанк сократит рекламу в России на фоне подготовки к уходу

Райффайзенбанк сократит количество рекламных вывесок на зданиях
Райффайзенбанк решил не только сократить кредитование, но и не продлевать контракты на часть рекламных конструкций. Австрийская группа снижает активность на фоне подготовки к уходу из России
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Райффайзенбанк принял решение не продлевать контракты на размещение части вывесок со своим названием на крышах зданий, сказал РБК представитель кредитной организации. Так банк объяснил снятие вывески «Раффайзенбанк» на здании Российской государственной детской библиотеки в Москве.

«Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций», — сказал РБК представитель Райффайзенбанка. Ранее телеграм-каналы распространили видео, на котором вывеску «Райффайзенбанк» снимают со здания Российской государственной детской библиотеки, расположенной на Калужской площади в Москве.

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) работает над двумя сценариями сворачивания бизнеса в России. Это либо продажа дочернего Райффайзенбанка, либо вывод актива из состава группы.

RBI обязуется снижать деловую активность в России, говорится в сообщении на официальном сайте финансовой группы. В план по снижению этой активности входит сведение к минимуму трансграничного присутствия группы в России, сокращение кредитов клиентам и общего объема операций в иностранной валюте.

В настоящее врем RBI находится под давлением со стороны регуляторов и собственных акционеров. Как писал Reuters, в конце марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от Raiffeisen уйти с российского рынка — как минимум предоставить план действий в этом направлении. 28 марта Австрийская ассоциация инвесторов (IVA), которая занимается защитой интересов миноритарных акционеров местных компаний, объявила о намерении поднять на годовом собрании RBI вопрос о дальнейшей стратегии группы в России. В ассоциации подчеркивали, что молчание руководства Raiffeisen «все больше влияет на репутацию банка».

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Райффайзенбанк входит в список системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк — единственные в списке (СЗКО), на которых не наложены даже секторальные санкции западных стран. Это позволило Райффайзенбанку занять существенную долю на рынке международных платежей между Россией и остальным миром. Как писал в феврале Financial Times (FT) со ссылкой на топ-менеджера кредитной организации, эта доля составляет 40–50%. Также за 2022 год Райффайзенбанк оказался единственным крупным банком, кто смог существенно нарастить прибыль в кризис. Согласно отчетности по РСБУ, финансовый результат банка увеличился в 3,6 раза в 2022 году, до 141 млрд руб. Для RBI российская «дочка» оказалась самым доходным территориальным банком — структура сгенерировала 54% от совокупной прибыли группы (составила €3,8 млрд). При этом дивиденды RBI получить не может, поскольку выплаты акционерам из недружественных стран в России ограничены.

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