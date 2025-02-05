Аналитики назвали инструменты с доходом выше инфляции в 2024 году

Сильнее всего обогнали инфляцию в 2024 году доходности по облигациям с плавающей ставкой. Но во второй половине 2025-го такие бумаги могут оказаться под давлением, а лучшую доходность может принести рынок акций, считают эксперты

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Среди инструментов фондового рынка по итогам 2024 года обогнать инфляцию (9,52% по итогам года) получилось у корпоративных и государственных облигаций с плавающими купонами (купоны таких бумаг привязаны к ключевой ставке Банка России или ставке межбанковского кредитования RUONIA), следует из обзора ИК «Регион». Также получить доходность, превышающую инфляцию, можно было, инвестировав деньги в замещающие бонды, фонды денежного рынка, замещающие облигации и положив их на депозиты.

Самыми прибыльными для инвесторов по итогам 2024 года стали вложения в ОФЗ-ПК, возврат на инвестиции в которые составил 16,4%, подсчитали в «Регионе». На втором месте — корпоративные облигации с купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России (в 2024 году она выросла с 16 до 21%): возврат на инвестиции по этому инструменту составил 15,3%. Также в топ-3 наиболее доходных вошли корпоративные замещающие облигации: они дали доходность 2% в долларах США, но с учетом курса валют рублевая доходность составила 14,8% за год, отметили в «Регионе».

Среди наиболее консервативных инструментов доходность порядка 18% по итогам прошлого года показали фонды денежного рынка, отметил в комментарии РБК главный аналитик УК ПСБ Александр Головцов. Доходность по вкладам по итогам 2024-го могла составить 12,28% годовых, если вклад был открыт в первой декаде января 2024 года на срок от одного года до трех лет, и 14,89%, если вклад был открыт на срок от полугода до года, следует из статистики ЦБ. При перекладывании денег с коротких вкладов во второй половине года можно было заработать больше на фоне роста ключевой ставки.

Среди валют лучшую доходность в рублях показали вложения в доллар — 13,4% и в бивалютную корзину — 10,3%. Те, кто покупал в начале года евро и юани, по итогам 2024-го заработали меньше уровня инфляции — 7 и 6,8% годовых соответственно, следует из расчетов «Региона».

Худшей идеей на фондовом рынке стали вложения в ОФЗ-ИН (облигации, номинал которых индексируется в зависимости от уровня инфляции), на которых инвесторы потеряли 10,9%. Отрицательным возврат на инвестиции был и по ОФЗ с постоянным доходом — минус 2,1%. Инвесторам не удалось заработать на бумагах, несмотря на бурное ценовое ралли в конце декабря 2024 года, констатируют аналитики «Региона».

Также убытки понесли те, кто инвестировал в российские акции. Возврат на инвестиции по индексу Московской биржи (в него входит 49 наиболее ликвидных российских акций) по итогам прошлого года составил минус 7%.

Что влияло на доходности активов в 2024 году

Хорошие результаты облигаций с плавающими купонами связаны с ростом ключевой ставки Банка России, ведь большинство облигаций имело привязанный к ней купон, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. «Рост ставки означал рост купона и рост дополнительного спроса на такого рода бумаги. Причем неважно, были это федеральные бумаги или корпоративные. Чуть лучше результат был у федеральных бумаг из-за более высокой надежности и кредитного качества эмитента в виде Минфина», — отмечает он.

Облигации с постоянным доходом в условиях роста процентных ставок были под давлением и поэтому оказались в числе аутсайдеров, добавляет руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

Существенным негативом высокие процентные ставки были и для рынка акций. «С середины мая доминировал медвежий тренд (когда цены на инструменты снижаются. — РБК) из-за повышения процентных ставок до запретительного уровня и продаж нерезидентами из дружественных стран своих акций. Повлияли также новые санкции и эскалация по линии геополитики», — говорит руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Что касается замещающих облигаций, то здесь основной доход получен за счет ослабления рубля, который сейчас не реагирует на ставку и слабо зависит от внешней конъюнктуры, объясняет руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара» Александр Афонин.

Какие инструменты помогут обогнать инфляцию в 2025 году

ЦБ считает, что по итогам 2025 года инфляция будет в диапазоне 4,5–5%, следует из его среднесрочного прогноза, опубликованного в октябре 2024-го (14 февраля регулятор будет обновлять прогноз). Аналитики, которых опрашивает Банк России, полагают, что по итогам года инфляция составит 6%. Бизнес же в свои модели закладывает инфляцию 10,7%.

Облигации с плавающим купоном, показавшие лучшую доходность в 2024-м, будут хорошей инвестиционной идеей в первой половине 2025 года, пока ЦБ будет удерживать ставку 21%, полагает главный аналитик Ингосстрах Банка Петр Арронет. Снижение спроса на флоатеры возможно, когда ключевая ставка уйдет ниже 15–16%, прогнозирует Абелев. «Тогда станут выгодны облигации с фиксированными купонами на срок от трех-пяти лет», — считает эксперт.

Но стоит учитывать риск ликвидности для бумаг с плавающим купоном, предупреждает руководитель отдела инвестиционной экспертизы «ТКБ Инвестмент партнерс» Иван Журавлев. «Вероятно, многие участники рынка, увидев тренд на снижение инфляции и в ожидании снижения ключевой ставки, могут предпочесть продать флоатеры и перейти в облигации с фиксированным купоном, чтобы заработать положительную переоценку в таких бумагах на общеконъюнктурном снижении процентных ставок», — говорит он.

Рынок акций во второй половине 2025-го будет восстанавливаться, считает Журавлев. Но в первой половине года на нем возможны разнонаправленная динамика и высокая волатильность, обращает внимание эксперт. Переоценка акций произойдет до того, как денежно-кредитная политика развернется фактически, и рост котировок может быть очень быстрым, отмечает Малых. «Например, если обратиться к истории, то от минимума декабря 2014 года до первого понижения ставки в конце апреля 2015 года индекс РТС (исключает валютный фактор) взлетел на 64% за 135 дней. От минимума февраля 2022 года до первого понижения ставки в конце апреля 2022 года индекс РТС взлетел на 46% за 64 дня», — приводит данные эксперт.

Масштабным положительным фактором для рынка акций может стать и геополитика в случае реализации оптимистичного сценария деэскалации конфликта на Украине и частичного снятия санкций, добавляет персональный брокер инвестбанка «Синара» Артем Рассказов. В этом случае индекс Мосбиржи вернется к значениям 3500 пунктов и выше, а доходности инвесторов могут оказаться выше 20% по итогам года, продолжает эксперт. Масштабным будет и влияние негативных геополитических факторов в случае их реализации, предупреждает Рассказов.

Что касается перспектив вкладов, то сейчас реальная ставка (ключевая ставка ЦБ минус инфляция) в России находится на беспрецедентно высоких значениях, отмечает директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. Прогнозный диапазон по ставке Банка России на 2025-й — 17–20%, а ожидаемая рынком инфляция — 7%, продолжает эксперт. «Если отталкиваться от этих значений, то для консервативного инвестора, которого удовлетворяет такой уровень доходности, это может стать подходящим инструментом», — говорит он. Но в случае рисковых (высокая инфляция, девальвация рубля) или позитивных сценариев (геополитическое потепление или резкое снижение ставки) депозит будет наихудшим решением, потому что акции, валютные инструменты и облигации с плавающей ставкой принесут доходность гораздо выше, чем депозит, отмечает Петров.

Среди валют опрошенные РБК эксперты выделяют доллар и юань. «Новая администрация США будет стремиться всячески увеличивать роль доллара в международных расчетах и делать все возможное, чтобы он укреплялся по отношению к другим мировым валютам», — объясняет Абелев. Но так как доллар теперь торгуется на внебиржевом рынке (торги на бирже прекратились в июне 2024-го из-за блокирующих санкций США в отношении Национального клирингового центра), эта инвестиция будет выгодна не для всех участников, добавляет эксперт. Юань же выглядит более доступным, так как торгуется на бирже. Китайская валюта обладает ликвидностью и спросом со стороны российских импортеров, а также не несет за собой высоких санкционных рисков, заключает Арронет.