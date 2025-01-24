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Ожидания бизнеса по инфляции на 2025 год вдвое превысили прогноз ЦБ

Российские предприятия в свои бизнес-прогнозы закладывают инфляцию в 10,7% в 2025 году, что более чем в два раза превышает прогноз ЦБ. Наиболее пессимистичные ожидания в сфере услуг, строительстве и торговле
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российский бизнес закладывает в свои модели инфляцию на уровне 10,7% в 2025 году, говорится в январском мониторинге предприятий Банка России.

«При формировании бизнес-планов на 2025 года участники мониторинга в среднем исходят из годовой инфляции 10,7%», — говорится в мониторинге. ЦБ в действующем среднесрочном прогнозе на конец года дает диапазон в 4,5-5%, что близко к цели по инфляции в 4%. Но этот прогноз был выпущен в октябре 2024 года, 14 февраля 2025 года вместе с решением по ключевой ставке ЦБ представит его обновленную версию.

Наиболее высокие значения по инфляции на 2025 год в свои модели традиционно закладывают предприятия торговли (прогноз — 11,3%), строительства (11,5%) и сферы услуг (11,4%), отметили в ЦБ. «Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике», — указано в мониторинге регулятора.

В ЦБ также отметили, что меньше половины (45,8%) из опрошенных предприятий дали свои прогнозы по инфляции на год. «Почти каждое второе из опрошенных предприятий не ответило на вопрос об уровне инфляции, заложенном в бизнес-план. В основном это малые и микропредприятия, которые не используют такой параметр при бизнес-планировании или затрудняются дать оценку в силу высокой неопределенности», — объясняется в мониторинге.

В январе 2024-го бизнес ожидал, что по итогам года инфляция составит 9,4%, указывает ЦБ. Банк России в последнем среднесрочном прогнозе давал диапазон в 8-8,5%, но допускал превышение этого коридора. Фактическая инфляция по итогам прошлого года составила 9,52%, сообщал Росстат.

ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Аналитики по итогам 2025 года ожидают инфляцию на уровне 6%, следует из данных декабрьского макроэкономического опроса регулятора. Цели в 4% инфляция достигнет не раньше 2027 года, считают эксперты.

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