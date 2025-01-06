Какой будет ключевая ставка в 2025 году. Прогноз от 20 аналитиков

Эксперты ждут снижения ключевой ставки в 2025 году, показал опрос РБК среди аналитиков. Но некоторые не исключают и ее дальнейшего повышения. По прогнозу на конец 2025-го консенсуса нет: оценки для ставки разнятся от 13 до 23%

Здание Центрального банка России (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

В 2024 году ключевая ставка Банка России достигла нового рекордного значения — 21% годовых — на фоне ускоряющейся инфляции, перегрева экономики, высоких бюджетных расходов, рекордно низкой безработицы и быстрого роста кредитования. Предыдущий исторический максимум — 20% — был в конце февраля 2022 года, после начала военной операции России на Украине, но тогда ставку повысили резко (с 9,5%), в рамках одного внепланового заседания.

Год назад никто из аналитиков не ожидал новых рекордов по ставке, более того, они предсказывали начало цикла снижения со второго полугодия. Еще один сюрприз ЦБ преподнес рынку на последнем декабрьском заседании, сохранив ставку 21%, в то время как большинство ожидало ее роста как минимум до 23%.

На 2025 год большинство экспертов снова прогнозирует начало цикла снижения ставки, показывает консенсус-прогноз РБК. При этом есть и те, кто допускает, что регулятор может поднять ставку выше 21% и удерживать ее на этом уровне до конца года.

Каким может быть первое решение ЦБ в 2025 году

Комментируя решение по ключевой ставке в декабре 2024 года, председатель Банка России Эльвира Набиуллина указала, что на заседании в феврале 2025 года «на столе» совета директоров будет два варианта: сохранение ставки и ее повышение. «Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», — объясняла она.

Большинство экспертов считают, что ЦБ в феврале 2025 года, скорее, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. «Мы ожидаем, что в январе с поправкой на сезонность инфляционное давление останется повышенным (в годовом выражении инфляция достигнет 10% в первом квартале 2025 года), тем не менее тренд на снижение кредитного импульса продолжится. Совокупность данных факторов позволит Банку России сохранить ключевую ставку неизменной», — говорит экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко.

«Мы считаем, что замедление кредитования носит устойчивый характер. Поэтому Банк России в феврале, вероятно, посчитает, что требуемая жесткость денежно-кредитных условий достигнута», — отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он также ожидает продолжения снижения инвестиционной и потребительской активности в ближайшие месяцы, что приведет к постепенному ослаблению давления на рынке труда. Совокупность этих факторов позволит ЦБ в феврале оставить ставку в 21%.

Независимый эксперт и автор проекта TrueValue Виктор Тунев убежден, что на первом в 2025 году заседании ЦБ должен оставить ставку на прежнем уровне. «Данных по динамике кредита будет недостаточно для оценки ситуации, а инфляция останется повышенной после всплеска в конце 2024 года», — объясняет он необходимость продолжения паузы.

В феврале совет директоров ЦБ с высокой степенью вероятности не пойдет на повышение ключевой ставки, так как к этому времени будет в полной мере виден эффект от предыдущих раундов ужесточения денежно-кредитных условий (как ранее отмечали в ЦБ, повышение ставки действует с лагом в три — шесть кварталов), считает директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка Дмитрий Голубков.

Когда может начаться цикл снижения ставки

Мнения экспертов по перспективам снижения ключевой ставки расходятся. Некоторые допускают, что смягчения денежно-кредитных условий в 2025 году не случится, эта задача переносится уже на 2026 год.

Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что ставка 21% может сохраниться на весь 2025 год. «Будет смещение интереса нашего регулятора к приведению динамики кредитного портфеля к каким-то приемлемым значениям разными методами, не связанными со ставкой. В этом сценарии ставка удержится долгое время на 21-процентном уровне», — прогнозирует он. По словам Пьянова, фактор инфляции при этом не будет выходить из фокуса, но «будет обусловлен как бы победой над динамикой кредита».

Инфляция будет замедляться медленно, считает Васильев: по итогам 2024-го она составит 9,8%, а по итогам 2025-го — 8%, что существенно выше цели ЦБ в 4%. «Мы считаем, что Банк России начнет цикл снижения ключевой ставки в начале 2026 года, когда замедление инфляции будет носить устойчивый характер», — говорит эксперт.

При отсутствии каких-либо форс-мажоров высока вероятность, что ключевая ставка пойдет вниз уже в 2025 году, не согласен Голубков. По его словам, это может случиться уже в конце первого полугодия. «Помешать реализации такого сценария могут какие-либо события, неожиданно требующие увеличения денежной эмиссии (например, резкое возрастание дефицита федерального бюджета и т. п.)», — добавляет он. Снижения ставки во втором квартале ожидает и управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Определяющим для ЦБ станет не только уровень инфляции, не меньшее значение будет иметь рост ВВП, уровень доступности кредитования, увеличение доходов населения, перечисляет он.

Мелащенко ожидает начала цикла снижения ключевой ставки во втором квартале 2025 года, «предположительно в апреле». «Этому будет способствовать охлаждение совокупного спроса (как через кредитный, так и бюджетный каналы) в совокупности с нормализацией месячных темпов роста цен на рубеже первого-второго кварталов», — объясняет он.

Тунев также ожидает снижения ставки в 2025 году, но точных сроков начала цикла смягчения не называет. «Сохранение ставки на одном уровне весь год будет означать более высокую инфляцию в 2025 году. Прежняя политика сверхвысокой реальной ставки, по-моему, зашла в тупик. Но снижение ставки возможно лишь при стабилизации валютного курса и умеренной инфляции в течение нескольких месяцев», — объясняет он.

Какой ставка будет к концу 2025 года

Участники консенсус-прогноза РБК — аналитики крупных российский банков и инвестиционных компаний — дают разные прогнозы по ключевой ставке на конец 2025 года — от сверхжестких денежно-кредитных условий со ставкой выше 21% весь год до постепенного ее снижения до 13% к декабрю.

Из 20 опрошенных экспертов четверо считают, что в декабре 2025 года ставка будет 13%, трое — за 16%. Один эксперт дает прогнозный диапазон в 13–16%. Еще трое считают, что ставка будет равна 17%, по одному эксперту проголосовали за варианты 18% и 20%. Двое респондентов дали прогнозные диапазоны — 17–18 и 17–19% соответственно на конец 2025 года.

Трое участников консенсус-прогноза полагают, что ставка в конце следующего года может составить 21%, при этом один из них в альтернативном сценарии не исключает, что ЦБ может дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия и ставка на конец года будет 23% годовых. Один эксперт назвал прогнозный диапазон 19–21% на конец следующего года. Еще один опрошенный ожидает ставку в коридоре 19–23% в декабре 2025 года.

Несколько участников консенсус-прогноза отказались от прогнозирования ставок на столь длинном промежутке времени.

Сам Банк России не прогнозирует ставку на конец года. В среднесрочном прогнозе, который обновляется четыре раза в год, ЦБ представляет прогнозный диапазон средней ключевой ставки за год. В последнем таком прогнозе, опубликованном в октябре 2024 года, средняя ставка в 2025 году ожидается в диапазоне 17–20%. Новый прогноз ЦБ планирует представить 14 февраля 2025 года. Он будет подразумевать снижение диапазона средней по году ключевой ставки, несмотря на рост средней инфляции, считает Мелащенко.