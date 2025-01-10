Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные ₽228 млрд

Мы работаем над развернутым материалом по теме. Подпишитесь — и мы пришлем вам уведомление о его публикации.

Хотите узнать больше? Мы работаем над развернутым материалом по теме. Подпишитесь — и мы пришлем вам уведомление о его публикации.

Второй год подряд декабрь стал рекордным месяцем по объему притоков средств в фонды денежного рынка. Выбор этого инструмента в конце года связан с желанием инвесторов безопасно переждать длинные выходные, считают эксперты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Чистый приток средств в фонды денежного рынка, доступные неквалифицированным инвесторам, в декабре 2024 года составил 228,7 млрд руб., следует из статистики InvestFunds. Это наибольшее значение за всю историю существования инструмента.

Предыдущий рекорд по месячному притоку средств в денежные фонды был зафиксирован в октябре 2024 года, тогда инвесторы вложили в этот инструмент 138,17 млрд руб., писал РБК. Совокупный приток средств в фонды денежного рынка в 2024 году составил 756,3 млрд руб., следует из статистики InvestFunds.

На 31 декабря 2024 года было зарегистрировано 20 денежных фондов. Общая стоимость их чистых активов (СЧА) составляла 1,05 трлн руб., что соответствует 55,15% от СЧА всех паевых инвестиционных фондов, которые доступны неквалифицированным инвесторам. Самым крупным является фонд «Ликвидность», которым управляют «ВИМ Инвестиции», со СЧА в 314,8 млрд руб. на 29 ноября 2024 года (последняя доступная статистика). На втором и третьем местах по объемам — фонды «Сберегательный» от УК «Первая» (214,16 млрд руб.) и «Альфа-Капитал денежный рынок» от УК «Альфа-Капитал» (150,4 млрд руб.).

Денежные фонды инвестируют в краткосрочные финансовые инструменты, которые обладают высокой ликвидностью. Например, денежные средства, сделки РЕПО, короткие (со сроком погашения до одного года) облигации. Инвесторы могут вкладываться в такие фонды через покупку их паев.

На конец ноября паи фондов денежного рынка на Московской бирже купили 1,2 млн человек, а среднедневной объем торгов этими инструментами достигал 12 млрд руб., отмечал управляющий директор площадки Владимир Крекотень. «За этот год количество инвесторов и денег в таких фондах выросло втрое. <...> Мы рассчитываем, что в следующем году мы пройдем отметку 2 млн инвесторов и 2 трлн руб. клиентских активов», — говорил он.

Фонды акций и облигаций в декабре 2024-го показали чистые оттоки средств инвесторов: минус 308 млн и 8,7 млрд руб. соответственно. Оттоки средств в этих фондах фиксируются два месяца подряд. В ноябре они достигали 10,6 млрд руб. в фондах облигаций и 5,1 млрд руб. в фондах акций. На конец прошлого года стоимость чистых активов фондов акций составила 298,9 млрд руб. против 323,8 млрд руб. на начало 2024-го. Чистая стоимость активов фондов облигаций за это же время увеличилась с 236,6 млрд до 270,1 млрд руб.

С чем связан рекордный приток средств в денежные фонды

В декабре 2023 года также был зафиксирован существенный приток средств в фонды денежного рынка — 67,4 млрд руб. На тот момент это было рекордным значением за всю историю существования инструмента.

В этом декабре фонды денежного рынка могли пополниться как за счет перетока средств из других инструментов, так и за счет новых денег, которые ранее не были никуда инвестированы, следует из комментариев экспертов, опрошенных РБК.

Традиционно под конец года компании выплачивают премии сотрудникам, которые могут направлять их на покупку ценных бумаг и фондов, рассуждает аналитик финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук. Судя по равномерной динамике прироста стоимости чистых активов фондов денежного рынка и кратно меньшему объему оттоков из других типов фондов в декабре, можно предположить, что рекордный рост притоков в фонды денежного рынка — это привлечение новых денег, согласен директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец.

На данный момент притоки в паи биржевых паевых инвестиционных инструментов — это в подавляющем большинстве старые деньги из других инструментов, не согласен продакт-менеджер УК «Финам Менеджмент» Евгений Цыбульский. По мнению управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Григория Тетерина, рекордный приток могли сформировать средства, новые для рынка паевых инвестиционных фондов (ПИФ), но не новые для рынка в целом. Незначительным донором для фондов денежного рынка могли стать фонды облигаций, не исключает эксперт. Притоки и оттоки в фондах акций скорее были нейтральными, оценивает Тетерин.

Дополнительно популярности денежных фондов среди инвесторов способствовали и длинные новогодние праздники. «Опыт 2023 года показал, что фонды денежного рынка являются хорошим инструментом для того, чтобы спокойно переждать январские праздники с минимальным риском и при этом получить доходность на уровне 18–19% годовых», — отмечает Быковец. При этом размещение средств в фонды денежного рынка может быть временным явлением, обращает внимание Тетерин. В начале 2025 года инвесторы могут внимательнее оценить, куда еще им направить свои средства, добавляет эксперт.

Останутся ли денежные фонды популярными в 2025 году

Вложения средств в фонды денежного рынка всегда растут на фоне увеличения ключевой ставки Банка России, от которой напрямую зависят ставки денежного рынка. Сейчас ключевая ставка ЦБ находится на историческом максимуме — 21%, но в 2025-м большинство участников консенсус-прогноза РБК ожидают начала цикла ее снижения.

Но возможное снижение ключевой ставки ЦБ не приведет к резким оттокам средств из денежных фондов, полагают эксперты. Во-первых, инвесторы все еще ждут повышения ключевой ставки, указывает Цыбульский. В декабре 2024-го председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что на заседании 14 февраля 2025 года «на столе» будет и сценарий с повышением ключевой ставки. Кроме того, фонды денежного рынка остаются инструментом с низким уровнем риска и в них может быть миграция средств из классических банковских депозитов, добавляет Цыбульский.

В первом квартале 2025-го в фондах денежного рынка не будет оттока средств инвесторов, так как рынок не ожидает разворота жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, говорит Быковец. Во втором квартале, если разворот случится, вероятен переток денежных средств из фондов денежного рынка в фонды облигаций, допускает эксперт. «Фонды акций могут стать более интересным объектом инвестирования по мере снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года или по мере снижения геополитических рисков», — полагает Быковец.

По мнению Стратичука, фонды денежного рынка останутся востребованными для удобства сохранения капитала или в качестве временной «парковки» денег между совершением сделок.