Юань обошел доллар и стал самой торгуемой валютой в России

Юань два месяца подряд был стал самой торгуемой валютой на Мосбирже; переход произошел после новых западных санкций против российских банков

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Китайский юань заменил доллар США, став самой торгуемой валютой в России на фоне западных санкций, введенных из-за военных действий на Украине, сообщает Bloomberg.

Агентство, проанализировав ежедневные отчеты о транзакциях на Московской бирже, пишет, что впервые юань обошел доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте разница стала более заметной.

В декабре председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов заявил, что доля «дружественных» валют (юань, турецкая лира, белорусский рубль, казахстанский тенге) на торгах с начала 2022 года выросла почти в 70 раз.

Bloomberg пишет, что до начала военных действий объем торгов юанем на российском рынке «был ничтожным». Его рост по отношению к сделкам с долларом произошел после новых санкций, затронувших банки, которые сохранили возможность делать трансграничные переводы в долларах и других валютах стран, признанных Москвой недружественными, пишет агентство. В конце февраля США ввели меры против 11 российских банков, в том числе Московского кредитного банка и «Уралсиба»; под ограничения Евросоюза попали Тинькофф Банк, Альфа-банк и Росбанк.

Весной 2022 года после заморозки валютных активов Фонда национального благосостояния в России фактически прекратилось действие бюджетного правила. В конце ноября президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые предусматривают изменение бюджетного правила с 2023 года. Как пояснял министр финансов Антон Силуанов, в 2023–2025 годах базовые нефтегазовые доходы составят ежегодно 8 трлн руб., а все, что свыше этого, пойдет в «кубышку» и может быть направлено на покупки дружественных валют. В декабре Минфин утвердил новую структуру ФНБ, исключив из состава валют евро, иены и фунты стерлингов; доля юаня выросла с 30 до 60%. В начале 2023-го операции с иностранной валютой на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила возобновились, теперь они проводятся с юанями, а не с «токсичными» западными валютами, заявили в Банке России.

Несмотря на это, пишет Bloomberg, доллар все еще остается самой популярной валютой на российском рынке, только изредка уступая юаню по объемам в каждый торговый день.

В конце марта Путин на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что Россия готова переходить на расчеты в юанях в торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки. По данным ЦБ, за 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт в России выросла с 0,5 до 16%.