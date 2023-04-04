Юань обошел доллар и стал самой торгуемой валютой в России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 16:28
Силуанов рассказал, как помочь сотрудникам заводов с льготной ипотекой Недвижимость, 18:34
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:32
Для бюджетной помощи новым регионам запланировали упрощенный порядок Экономика, 18:27
В Тверской области до середины мая запретили полеты беспилотников Общество, 18:20
В соцсетях советуют заклеивать рот на ночь. Спасет ли это от храпа Pro, 18:19
Юань обошел доллар и стал самой торгуемой валютой в России Финансы, 18:14
Суд закрыл процесс по мере пресечения для Дарьи Треповой Политика, 18:05
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Байден «с гордостью» приветствовал вступление Финляндии в НАТО Политика, 17:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:52
Столтенберг заявил об отсутствии препятствий для вступления Швеции в НАТО Политика, 17:47
Доля Binance на крипторынке сократилась на 16% за I квартал 2023 года Крипто, 17:38
Госдума приняла закон о порядке установки счетчиков в многоэтажках Недвижимость, 17:33
Российских борцов допустили до международных турниров Спорт, 17:28
«Зенит» продлил контракт с футболистом сборной России Спорт, 17:23
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Финансы ,  
0 

Юань обошел доллар и стал самой торгуемой валютой в России

Bloomberg: юань в феврале—марте обошел доллар по месячному объему торгов на Мосбирже
Юань два месяца подряд был стал самой торгуемой валютой на Мосбирже; переход произошел после новых западных санкций против российских банков
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Китайский юань заменил доллар США, став самой торгуемой валютой в России на фоне западных санкций, введенных из-за военных действий на Украине, сообщает Bloomberg.

Агентство, проанализировав ежедневные отчеты о транзакциях на Московской бирже, пишет, что впервые юань обошел доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте разница стала более заметной.

В декабре председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов заявил, что доля «дружественных» валют (юань, турецкая лира, белорусский рубль, казахстанский тенге) на торгах с начала 2022 года выросла почти в 70 раз.

Bloomberg пишет, что до начала военных действий объем торгов юанем на российском рынке «был ничтожным». Его рост по отношению к сделкам с долларом произошел после новых санкций, затронувших банки, которые сохранили возможность делать трансграничные переводы в долларах и других валютах стран, признанных Москвой недружественными, пишет агентство. В конце февраля США ввели меры против 11 российских банков, в том числе Московского кредитного банка и «Уралсиба»; под ограничения Евросоюза попали Тинькофф Банк, Альфа-банк и Росбанк.

Весной 2022 года после заморозки валютных активов Фонда национального благосостояния в России фактически прекратилось действие бюджетного правила. В конце ноября президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые предусматривают изменение бюджетного правила с 2023 года. Как пояснял министр финансов Антон Силуанов, в 2023–2025 годах базовые нефтегазовые доходы составят ежегодно 8 трлн руб., а все, что свыше этого, пойдет в «кубышку» и может быть направлено на покупки дружественных валют. В декабре Минфин утвердил новую структуру ФНБ, исключив из состава валют евро, иены и фунты стерлингов; доля юаня выросла с 30 до 60%. В начале 2023-го операции с иностранной валютой на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила возобновились, теперь они проводятся с юанями, а не с «токсичными» западными валютами, заявили в Банке России.

Несмотря на это, пишет Bloomberg, доллар все еще остается самой популярной валютой на российском рынке, только изредка уступая юаню по объемам в каждый торговый день.

Читайте на РБК Pro
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой
Как гендиректор Adidas превратил компанию в аутсайдера — The Economist
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США

В конце марта Путин на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что Россия готова переходить на расчеты в юанях в торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки. По данным ЦБ, за 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт в России выросла с 0,5 до 16%.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
юань Доллар Московская биржа Валюта
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Путин сообщил о готовности России перейти на юани во внешней торговле
Экономика
Росбанк рассказал о возможности отправлять переводы в юанях после санкций
Финансы
«Тинькофф» перед санкциями в 5 тыс. раз нарастил валютный риск в юанях
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter