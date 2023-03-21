Путин сообщил о готовности России перейти на юани во внешней торговле
Россия готова переходить на расчеты в юанях в торговле с другими странами, заявил Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе. Трансляцию ведет РБК.
«Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах», — сказал он.
Президент обратил внимание на то, что национальные валюты уже активно используются в российско-китайской торговле. «Важно, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран», — сказал Путин.
Последние годы в России обсуждалась программа дедолларизации экономики и внешней торговли — план дедолларизации был внесен в правительство еще пять лет назад, в 2018 году. В числе основных предложений был перевод внешней торговли на российский рубль и другие национальные валюты. В числе причин ухода от доллара во внешнеторговых расчетах власти называли санкционные угрозы.
За 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт в России выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля — с 12 до 34%, сообщал Центробанк. Это произошло на фоне масштабных санкций, введенных странами Запада против России после начала конфликта на Украине.
В августе 2022 года Россия стала третьей страной в мире по объему офшорных платежей в юанях (проходящих за пределами Китая), указывала в своем отчете Международная банковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT).