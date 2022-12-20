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Мосбиржа оценила рост торгов юанем, лирой и белорусским рублем

Глава Мосбиржи Денисов: торги юанем выросли в 41 раз, белорусским рублем — в 110 раз
С начала года торги «дружественными» валютами на Мосбирже резко потеснили доллар и евро. Больше всего выросли торги белорусским рублем и китайским юанем, рассказал глава площадки
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽9,871 +2,22% Купить
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Доля дружественных валют на торгах Мосбиржи с начала года выросла почти в 70 раз — в ноябре их доля в операциях спот достигла 34% в общем объеме, а на начало года этот показатель составлял лишь 0,5%. Об этом на брифинге рассказал председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов, передает корреспондент РБК.

С начала года объем торгов юанем вырос в 41 раз, турецкой лирой — в 17, белорусским рублем — в 110 раз, казахстанским тенге — в 13 раз, сообщил Денисов.

В 2022 году Мосбиржа запустила торги пятью новыми валютами: южноафриканским рэндом, армянским драмом, узбекским сумом, киргизским сомом и таджикским сомони, напомнил Денисов. В 2023 году в планах у Мосбиржи запустить торги дирхамом ОАЭ, азербайджанским манатом и египетским фунтом, поделился он: «Все эти валюты крупных внешнеторговых партнеров России».

При этом доля доллара на торгах сократилась в два раза, а доля евро немного выросла. Это произошло в связи со снижением доли доллара, а также сохранением торговли с европейскими странами, объяснил Денисов.

Российский бизнес и банки начали переориентироваться на юани и другие «дружественные валюты» из-за ввода санкций, последовавших после начала специальной военной операции на Украине. Многие банки оказались отключены от долларовых и евровых расчетов, поставки наличных банкнот в Россию были запрещены. За девять месяцев 2022 года доля доллара в расчетах по российскому экспорту сократилась с 52 до 34%, а доля расчетов в рублях выросла с 12,3 до 32,4%, сообщал Банк России в «Обзоре финансовой стабильности» за второй-третий кварталы. Доля юаня в экспортных расчетах за это же время приблизилась к евро, следует из статистики регулятора, основанной на данных банковского контроля. К концу сентября на евро пришлось 19% расчетов (в начале года около 35%), на юань — 14 против 0,4%.

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Росту расчетов в китайской валюте и рублях способствовали «переориентация торговых потоков на азиатское направление и изменение валюты расчетов по уже существующим контрактам с компаниями из Китая и других стран», отмечал ЦБ.

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Теги
Маргарита Мордовина, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
юань лира торги Мосбиржа
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