Газпромбанк попросил не проводить международные переводы в долларах

JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon прекратят обслуживать корреспондентские счета Газпромбанка в конце января. Это не повлияет на доступ к валютным накоплениям клиентов, но ГПБ рекомендует им не проводить переводы в долларах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Два крупных американских банка прекратят обслуживание долларовых корреспондентских счетов российского Газпромбанка, следует из сообщения ГПБ, поступившего в РБК. ГПБ просит клиентов не проводить переводы в американской валюте.

«В связи с односторонними решениями американских финансовых институтов обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено. В связи с этим просим клиентов не использовать Газпромбанк для трансграничных переводов в долларах США начиная с 27 января включительно», — сообщили в ГПБ.

В банке подчеркнули, что обслуживание депозитов и счетов в долларах, а также международные переводы в других валютах по-прежнему будут доступны. «Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме во всех валютах, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам», — добавили там.

Газпромбанк, обслуживающий расчеты за газ, который Россия поставляет в другие страны, не внесен в наиболее жесткие санкционные списки США и Евросоюза (предусматривают блокирующие ограничения, то есть изоляцию от долларовой и евровой системы). В отличие от него с этим столкнулись многие другие российские банки («Сбер», ВТБ, Альфа-банк и другие).

Под ограничения при этом попадал топ-менеджмент банка. Как писало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США, речь не шла о полной блокировке операций. «Мы не замораживаем активы Газпромбанка и не запрещаем какие-либо операции с Газпромбанком <...>. Мы сигнализируем, что Газпромбанк не является тихой гаванью, и поэтому мы налагаем санкции на некоторых из их высших руководителей… чтобы создать сдерживающий эффект», — заявлял он.

Говоря о возможности корпоративных клиентов получать долларовые платежи после решения JPMorgan и BoNY, источник РБК в ГПБ отметил, что это будет зависеть от самих клиентов. «В целом у каждой крупной компании есть различные варианты проведения валютных платежей, так что мы не ожидаем серьезных трудностей у кого-то из корпоратов», — уточнил он.

«Клиенты не могут осуществлять исходящие трансграничные клиентские платежи, получать внешние платежи в долларах. Однако по целому ряду остальных услуг, в том числе долларовым расчетам внутри банка, конвертации долларов в рубли, евро, юани и обратно, хранению долларовых остатков на счетах клиентов ничего не меняется», — добавил собеседник РБК.

Российские банки, не попавшие под санкции, уже не раз сталкивались с отключениями корреспондентских счетов в западных кредитных организациях. Например, отношения с рядом из них еще весной прекращал Deutsche Bank, говорили источники РБК, а также Raiffeisenbank International. По данным Frank Media, с такими же проблемами сталкивались банки, сотрудничавшие с американскими Citi и JPMorgan.