«Тинькофф» закрыл валютные SWIFT-переводы в Грузию и Белоруссию

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 61,57 (0) Инвестиции, 15:59
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 61,36 (-0,07) Инвестиции, 15:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:42
Путин назвал «помощь людям Донбасса» главной целью спецоперации Политика, 18:37
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 18:35
Путин рассказал, что можно противопоставить диктатуре Политика, 18:34
Двум гражданам Чехии дали сроки за высказывания об украинцах Общество, 18:30
Путин назвал причины начала спецоперации на Украине Политика, 18:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вене Спорт, 18:20
МИД Китая пообещал России поддержку в преодолении трудностей Политика, 18:20
Как изменились тренды кибербезопасности в 2022 году Новая экономика, 18:19
Путин заявил, что Россия в отличие от Запада «не лезет в чужой двор» Политика, 18:13
Фондовая биржа: что это, как работает и как на ней зарабатывать Инвестиции, 18:13
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 18:12
Путин предложил изменить структуру ООН и Совбеза ООН Политика, 18:08
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

«Тинькофф» закрыл валютные SWIFT-переводы в Грузию и Белоруссию

Тинькофф Банк изменил условия исходящих SWIFT-переводы в валюте
Сейчас переводить деньги можно в Китай, Азербайджан, Армению и Узбекистан. Еще 25 октября в списке доступных стран были также Грузия, Белоруссия и Киргизия
Тинькофф Банк TCS $40,66 +0,12% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Тинькофф Банк изменил условия валютных SWIFT-переводов для физлиц. Теперь перевести деньги можно только в некоторые банки Китая, Азербайджана, Армении и Узбекистана, сообщается на сайте банка.

«Переводы в других иностранных валютах и в другие страны пока не выполняем», — уточняют в банке.

РБК обратился за комментарием в «Тинькофф».

25 октября в пресс-службе «Тинькоффа» изданию Frank Media сообщили, что постепенно возобновляют исходящие SWIFT-переводы для широкого круга клиентов. Там указали, что переводы в долларах и евро доступны во все банки Армении, Азербайджана (все банки, кроме Bank of Baku), а также в некоторые банки Китая, Узбекистана, Грузии, Киргизии и Белоруссии и монгольский Khan Bank.

«Мы потихоньку налаживаем обходные пути с ближайшими странами. Увы, сейчас нет гарантий, что новые санкции не закроют путь и в эти банки. Однако мы все же очень надеемся, что все будет хорошо, пусть и не сразу», — заявили в пресс-службе.

В Китай не рекомендуется отправлять переводы себе и родственникам, так как «очень вероятно, что платеж отклонит иностранный банк-корреспондент», говорится на сайте. Переводы другим людям и юрлицам допустимы. Для переводов в Азербайджан действует минимальная сумма — $10 тыс.

Читайте на РБК Pro
Как завещал Генри Форд. Пять составляющих эффективного производства
«Не терплю туман в голове»: основатель Oracle — об отказе от алкоголя
Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций

Комиссия для валютных переводов составляет 1% (минимум — 30 у.е., максимум — 200). Сейчас переводить можно не больше $1 млн или эквивалента этой суммы в евро за месяц.

Входящие SWIFT-переводы в долларах и евро доступны из всех банков Армении и Азербайджана, а также из Узбекистана.

«Тинькофф» ограничил отправку SWIFT-переводов 6 июля «из-за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов» и снижения числа обрабатываемых ими платежей от клиентов из России. В банке обещали возобновить работу сервиса «по мере формирования понятных правил и процедур проведения» платежей.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Евгения Чернышова
Тинькофф Банк SWIFT Банки
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
«Тинькофф» ограничил входящие SWIFT-переводы тремя странами
Общество
Более 20 специалистов «Тинькофф» подали против банка коллективный иск
Финансы
Клиенты «Тинькофф» пожаловались на сбой в приложении при переводе денег
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter