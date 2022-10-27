«Тинькофф» закрыл валютные SWIFT-переводы в Грузию и Белоруссию

Сейчас переводить деньги можно в Китай, Азербайджан, Армению и Узбекистан. Еще 25 октября в списке доступных стран были также Грузия, Белоруссия и Киргизия

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Тинькофф Банк изменил условия валютных SWIFT-переводов для физлиц. Теперь перевести деньги можно только в некоторые банки Китая, Азербайджана, Армении и Узбекистана, сообщается на сайте банка.

«Переводы в других иностранных валютах и в другие страны пока не выполняем», — уточняют в банке.

РБК обратился за комментарием в «Тинькофф».

25 октября в пресс-службе «Тинькоффа» изданию Frank Media сообщили, что постепенно возобновляют исходящие SWIFT-переводы для широкого круга клиентов. Там указали, что переводы в долларах и евро доступны во все банки Армении, Азербайджана (все банки, кроме Bank of Baku), а также в некоторые банки Китая, Узбекистана, Грузии, Киргизии и Белоруссии и монгольский Khan Bank.

«Мы потихоньку налаживаем обходные пути с ближайшими странами. Увы, сейчас нет гарантий, что новые санкции не закроют путь и в эти банки. Однако мы все же очень надеемся, что все будет хорошо, пусть и не сразу», — заявили в пресс-службе.

В Китай не рекомендуется отправлять переводы себе и родственникам, так как «очень вероятно, что платеж отклонит иностранный банк-корреспондент», говорится на сайте. Переводы другим людям и юрлицам допустимы. Для переводов в Азербайджан действует минимальная сумма — $10 тыс.

Комиссия для валютных переводов составляет 1% (минимум — 30 у.е., максимум — 200). Сейчас переводить можно не больше $1 млн или эквивалента этой суммы в евро за месяц.

Входящие SWIFT-переводы в долларах и евро доступны из всех банков Армении и Азербайджана, а также из Узбекистана.

«Тинькофф» ограничил отправку SWIFT-переводов 6 июля «из-за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов» и снижения числа обрабатываемых ими платежей от клиентов из России. В банке обещали возобновить работу сервиса «по мере формирования понятных правил и процедур проведения» платежей.