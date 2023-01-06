Спрос на наличные в 2022 году не побил рекорд пандемии

По итогам 2022 года объем наличных в обороте может превысить 16 трлн руб., оценивают эксперты. За 11 месяцев показатель уже вырос на 11%. Но до уровня 2020-го далеко — тогда объем наличных подскочил на рекордные за десять лет 26%

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Объем наличных денежных средств в обращении за 11 месяцев текущего года вырос на 11% (или на 1,49 трлн руб.), до 15,5 трлн руб. на начало декабря, следует из статистики денежной базы в узком определении, публикуемой ЦБ. За декабрь отток наличных через банковскую систему составил еще 693,4 млрд руб., свидетельствуют данные о факторах формирования ликвидности банковского сектора, размещенные на сайте регулятора.

По итогам 2022 года наличные в обращении могут превысить совокупную величину в 16 трлн руб., но вряд ли этот тренд будет устойчив и сохранится в последующие месяцы в неизменном виде, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. На 23 декабря объем выпущенных наличных денег с учетом остатков в кассах кредитных организаций составлял 16,19 трлн руб., следует из данных ЦБ о состоянии денежной базы в узком выражении.

Используемая статистика отражает все наличные вне ЦБ, включая кассы коммерческих банков и предприятий, но основная их часть находится на руках у населения, объясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Это все наличные, которые банк не может напрямую использовать для внутренних операций — например, для сделок РЕПО. В основном это деньги в кассах, на руках населения, валюта, деньги в банкоматах и прочих устройствах и т.д., добавляет руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея.

Для сравнения: за 2021 год объем наличных в обращении увеличился на 5%, а за пандемийный 2020 год показатель вырос на рекордные за десять лет 26%, прибавив около 2,5 трлн руб. Прирост 2022 года не смог достичь уровней 2020-го, несмотря на всплески снятия наличных после начала военного конфликта на Украине. Только за 25 февраля объем наличных денег в обращении увеличивался на рекордные 1,41 трлн руб., а после объявления частичной мобилизации — на 246,3 млрд руб. за 22 и 23 сентября. Но, например, в марте фиксировалось частичное возвращение средств в банковскую систему на фоне выросших ставок по депозитам после повышения ключевой ставки до рекордных 20%.

Причины слабого роста

Рост наличных в 2022 году происходил с повышенной базы, говорит Волков: «Часть наличных, которая была изъята из банков в пандемию, так и не вернулась в них обратно. Часть используется в качестве сбережений гражданами, которые с недоверием относятся к финансовой системе либо считают недостаточными проценты по депозитам, часть обслуживает оборот, в том числе в теневой экономике, размеры которой выросли после ослабления налогового контроля в 2020–2022 годах».

Если нет новых информационных поводов, мотивирующих граждан к непредвиденным расходам или повышению уровня недоверия к банковской системе, значительная часть средств возвращается на счета в кредитных организациях, объясняет Беликов. По его словам, рекордный рост наличности в обращении в 2020 году происходил на фоне значительно более низких ставок по вкладам. «Более заметной была и активизация потребления на фоне пандемии и временной самоизоляции. Таким образом, даже учитывая текущую макроэкономическую турбулентность и волнения граждан, не прослеживается предпосылок, чтобы вывод средств в наличность был бы таким же значимым в относительном выражении и устойчивым во времени», — говорит эксперт.

Почему деньги возвращаются в банки

По словам Егора Кривошеи, стабилизация спроса на наличные пришлась на летний период и ноябрь—декабрь текущего года, в то время как основные всплески спроса были в сентябре и феврале—марте.

Повышение ставок по вкладам в конце года могло сыграть некоторую роль в сокращении наличных в обращении, хотя и не определяющую, говорит Беликов: «В среднем банки смирились с мыслью, что рост стоимости фондирования, направленный на стабилизацию ресурсной базы, неизбежен». Банк России осенью 2022 года также отказался от дальнейшего снижения ключевой ставки (сейчас 7,5%), учитывая в том числе и важность поддержания привлекательности срочных депозитов для населения, добавляет Волков.

Безналичные платежи и хранение денег на счетах в банках по-прежнему предпочитает и значительная часть населения, и крупный бизнес, который занимает ключевые позиции в экономике, сходятся во мнении Волков и Кривошея. «Система безналичных платежей в России работает стабильно, в том числе и благодаря запуску новых сервисов (Системы быстрых платежей и др.). Это также способствовало предпочтению безналичной оплаты», — отмечает Кривошея. По последним данным ЦБ на конец сентября 2022 года, доля безналичных платежей в России составила 77,7%. К концу 2023 года регулятор ожидает рост этого показателя до 78–80%.

В корпоративном сегменте условия обслуживания банками также улучшаются, из-за чего предприятия предпочитают хранить деньги на счете, а не обналичивать их. Ажиотажный спрос на группы товаров тоже спал, из-за чего компании могут иметь меньше ликвидности «на руках», добавляет Кривошея.

Ожидать ли новых всплесков снятия наличных

Все эксперты сходятся во мнении, что в декабре может быть всплеск спроса на наличные из-за сезонности. «В конце года, перед длительными выходными, объем наличных в обращении обычно растет на несколько сотен миллиардов рублей. Вряд ли 2022 год будет исключением, поэтому по итогам года мы увидим, вероятно, около 16 трлн руб. наличных в обращении», — объясняет Волков.

Прогнозировать спрос на наличные в 2023 году довольно сложно. Все будет зависеть от количества неожиданных для потребителей событий 2023 года и распространения безналичной оплаты, а также от туристической активности, продолжает Кривошея: «Если внутренние экономические процессы сейчас в основном проходят безналично, то международные платежи (в том числе в туризме) — это пока одна из самых зависимых от наличности зон».

Объем наличных в обращении, скорее всего, продолжит расти, но в отсутствие новых шоков медленнее, чем денежная масса в целом, добавляет Волков. Однако, отмечает эксперт, существует сценарий, при котором даже в отсутствие шоков спрос на наличные может расти быстрее денежной массы: если основной вклад в восстановление экономической активности будут вносить малый бизнес и регионы со слабым доверием к банковской системе. Вероятность такого сценария невысока, добавляет он.

«Возникновение разовых поводов для новых изъятий средств со счетов нельзя назвать маловероятным с учетом того, как быстро сейчас изменяется информационный фон», — говорит Беликов. Он отмечает, что в пользу перетока средств из наличной формы на счета могли бы сыграть стабилизация фондового и публичного долгового рынков, а также потенциальное обеспечение розничным инвесторам доступа к новым зарубежным торговым площадкам. «В любом случае очень многое будет зависеть от внешнеполитических решений, потому что только общий тренд к стабилизации может гарантировать стабилизацию структуры денежной массы и устойчивость банковского фондирования», — резюмирует эксперт.