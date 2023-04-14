Минфин предложил разрешить экспортерам получать авансы наличными

Сейчас российские экспортеры могут рассчитывать на наличные только по факту поставки товаров за рубеж. Минфин по предложению Центробанка хочет распространить эту возможность и на авансовые платежи за российские товары

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин предлагает дать российским экспортерам возможность получать от иностранных контрагентов авансовые платежи наличными деньгами (иностранные банкноты или рубли) и разрешить зачислять ввезенную в страну наличность на счета в российских банках не только в рублях, но и в другой иностранной валюте. Соответствующий проект поправок был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Изменения предлагается внести в постановление правительства от 26 декабря 2022 года, которое устанавливает правила расчетов наличными средствами между резидентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) и нерезидентами.

Сейчас резиденты вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту или рубли (без ограничения по сумме) по контрактам за переданные нерезидентам товары и выполненные для них работы. Также импортеры могут получать наличные в качестве возврата авансового платежа, уплаченного ими за рубеж за товары, которые не удалось ввезти в Россию. Кроме того, резиденты вправе получать наличными возврат займов, выданных нерезидентам.

Минфин предлагает уточнить формулировку и разрешить получать наличную валюту по контрактам, «предусматривающим» передачу товаров и оказание услуг. Эта корректировка позволит экспортерам получать наличные авансы от зарубежных покупателей их товаров.

Как отмечается в пояснительной записке, анализ правоприменительной практики выявил, что в рамках внешнеторговых договоров осуществляются авансовые платежи. В связи с этим поправками предусматривается возможность получения резидентами от нерезидентов наличных денежных средств по экспортным контрактам как после передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, так и в качестве авансового платежа.

Поправки разработаны Минфином «инициативно по предложениям Банка России», говорится в документе. РБК направил запрос в Минфин и Банк России.

Правила расчетов в наличных были разработаны в 2022 году, чтобы избежать риска блокировок электронной валюты за рубежом из-за санкций. Возможность получать наличные авансы от нерезидентов, соответственно, позволит избежать риска неплатежей за российские экспортные товары.

Например, основной валютой расчетов за российское зерно остается доллар, говорит РБК предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Но из-за ограничений на расчеты в наличных деятельность российских экспортеров сельхозпродукции оказывается уязвимой, «несмотря на многочисленные заявления» о гуманитарном характере этой деятельности. «Совсем свежий пример — блокировка BoNY (Bank of New York. — РБК) платежа в адрес одного из наших экспортеров за уже поставленную кукурузу. Проблема якобы в банке экспортера, который недавно попал под санкции. Но они вступят в силу только 24 мая, а деньги заблокированы уже сейчас. Причем получить их не может ни наш экспортер, ни его контрагент, отправивший платеж», — рассказывает Зернин.

Свобода выбора валютного счета

Другая поправка касается судьбы ввезенных в Россию наличных денег. Резиденту предлагается дать право продажи иностранной валюты уполномоченному банку с выбором, в какой валюте — рублях или иностранной — зачислять средства на счет.

По действующей сейчас норме резидент должен в течение 30 рабочих дней с момента ввоза наличной иностранной валюты в Россию продать ее уполномоченному банку по курсу ЦБ на день продажи и зачислить полученные рубли на свой счет.

Минфин предлагает дать возможность «продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением полученной в результате такой продажи соответствующей валюты на свой счет в уполномоченном банке». Иными словами, компания сможет продать полученную наличную валюту российскому банку за другую валюту, которая будет зачислена на счет.

Кроме того, у предпринимателей остаются другие варианты, как поступить с полученными от иностранных контрагентов наличными:

рассчитываться ими с нерезидентами по импортным контрактам без зачисления на счет в российском уполномоченном банке;

зачислить на счета в банках за пределами России;

ввезти в Россию и зачислить на свой счет в соответствующей валюте в уполномоченном банке;

ввезти в Россию и внести в кассу.

В случае принятия поправки вступят в силу со дня официального опубликования.

Поправки Минфина — важная мера, которую следовало бы принять еще год назад, считает Максим Черешнев, член генерального совета «Деловой России» и председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений: «Тем не менее регулятор постепенно понимает, что это благо, которое снижает валютный дефицит в стране. Экспортеры могут спокойно перевозить валюту».

По словам Черешнева, у импортеров и экспортеров теперь появляется возможность проводить встречные сделки, при том что в реальности рубль не будет пересекать границу. «Но очень важно продумать, как будет реализовываться механизм валютного регулирования, валютного контроля. Детали всегда важны», — заметил он.

Запрос у бизнеса на то, чтобы получать авансовые платежи у заграничных партнеров наличными деньгами, безусловно, есть, считает вице-президент «Опоры России», председатель комитета по международным связям организации Николай Дунаев. Нововведения позволят облегчить жизнь экспортерам, уверен он.

По мнению собеседника РБК, наличные деньги в России стигматизированы с 1990-х годов. «Государство наивно полагало, что, запрещая наличный денежный оборот, подстегивает бизнес к обелению. Это уже не соответствует реальности, на мой взгляд», — сказал он.

Валютные ограничения

По итогам 2022 года в экспортных расчетах значительно выросла доля рубля (с 12 до 34%) и юаня (с 0,5 до 16%). Еще 2% составляют прочие валюты дружественных стран. Таким образом, на рубль и «дружественные» валюты пришлось в совокупности 52%. Доля доллара и евро в расчетах за экспорт снизилась с 87 до 48%.

Доля доллара и евро в расчетах за импорт также сократилась — с 65% в январе 2022 года до 46% в декабре, в основном за счет роста доли юаня.

Экспорт наличных евро в Россию запрещен решением Евросоюза, исключения сделаны только для дипломатов и туристов. Аналогичный запрет относительно долларовых банкнот введен США.

В конце февраля 2022 года власти обязали российские компании продавать 80% валютной выручки. Как пояснили тогда в Минфине, это было необходимо для поддержки рубля в условиях санкций. В мае требование было смягчено — продавать нужно было 50% экспортной выручки в валюте. Позже единое требование продавать половину выручки в валюте отменили, но решать, какие экспортеры и какой объем валютной выручки должны продавать, должна была правительственная комиссия.

В феврале 2023 года требование об обязательной продаже валютной выручки было отменено президентским указом для российских экспортеров и поставщиков товаров, исполняющих договоры в рамках межправительственных соглашений.