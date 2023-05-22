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Финансы ,  
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ЦБ объяснил отток наличных из банков потребностью в них новых регионов

Центробанк: рост спроса на наличность связан с ее использованием в новых регионах
В новых регионах не распространены безналичные расчеты — там требуются наличные средства и это одна из причин повышенного спроса на них, заявили в ЦБ. По данным Центробанка, с начала года из банков ушло более 820 млрд руб.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Повышенный спрос на наличные деньги связан с потребностью в них новых регионов, где менее распространен безналичный расчет, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин на брифинге с журналистами после общественной консультации по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП), передает корреспондент РБК.

По его словам, «несколько более повышенный спрос на наличность» наблюдается с прошлогоднего четвертого квартала, но отклонение «не такое значительное, как это было в марте или сентябре прошлого года».

«На наш взгляд, это связано с тем, что в новых регионах, где по понятным причинам заметно меньше распространены безналичные расчеты, наличные используются активно. С 1 января в новых регионах прекратила хождение наличная гривна, все расчеты перешли на наличные рубли. Вот этот спрос со стороны экономик новых регионов, по всей видимости, отражается в этом повышенном спросе на наличность в экономике в целом», — объяснил он.

По словам Заботкина, это не приводит к проблемам при проведении ДКП, поскольку в периоды более значительного спроса на наличные удавалось демпфировать более резкие перепады.

С начала апреля отток наличности из банков ускорился и идет непрерывно. С начала года ушло более 820 млрд руб. (против 1,7 трлн руб. за весь прошлый год), следует из данных ЦБ.

В прошлом году резкие всплески спроса на валюту наблюдались дважды: так, за 25 февраля, на следующий день после начала военной операции на Украине, объем наличных денег в обращении увеличился на рекордные 1,41 трлн руб., а после объявления частичной мобилизации — на 246,3 млрд руб. за 22 и 23 сентября. При этом в целом спрос на наличные за прошлый год не побил рекорд пандемийных лет: за 2021 год, например, объем наличных в обращении увеличился на 5%, а за пандемийный 2020-й — на рекордные за десять лет 26%, прибавив около 2,5 трлн руб. В прошлом году он повысился чуть более чем на 10%.

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