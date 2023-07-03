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В НАФИ сообщили, что две трети россиян имеют в кармане менее ₽2 тыс.

НАФИ: у более 70% россиян сумма карманных денег не превышает ₽2 тыс.
Большинство россиян сегодня крайне редко использует наличные, а почти у двух третей сумма карманных денег не превышает 2 тыс. руб., сообщили в НАФИ. Так, наличные в основном используют для оплаты товаров в ларьках и для проезда
Фото: Александр Сухов / РИА Новости
Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Для большинства россиян оплата наличными сегодня является крайней мерой, а почти у двух третей россиян — 72%, — сумма карманных денег не превышает 2 тыс. руб., следует из опроса НАФИ (есть у РБК).

В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше из всех федеральных округов. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

О том, что оплатой наличными пользуются только в случае, если нет возможности оплатить товар банковской картой или переводом, заявили 68% опрошенных. Одной из самых типичных ситуаций, при которых россияне пользуются наличкой, является оплата товаров в ларьке или палатке — таким образом расплачиваются около 34% опрошенных. Еще 29% привыкли расплачиваться наличкой при оплате проезда на общественном транспорте. Реже наличные деньги используют при расчетах с курьером (14%) или оставляя чаевые (12%).

В целом россиян можно разделить на четыре группы по отношению к наличию при себе денег:

  • те, у кого всегда есть с собой наличные деньги — 32% опрошенных;
  • те, кто чаще имеет при себе наличные, но вполне может выходить из дома и без них — 31%;
  • те, кто, напротив, чаще ходят без наличных и лишь изредка имеют их при себе — 30%;
  • те, у кого практически никогда не бывает с собой наличных — 7%.

В подавляющем большинстве случаев (72%) сумма карманных денег жителей России не превышает 2 тыс. руб., следует из опроса НАФИ. При этом 31% россиян обычно носят с собой не более 500 руб., 41% — от 500 руб.до 2 тыс. руб. Сумму свыше 2 тыс. руб. носят 21% опрошенных — 15% — от 2 тыс. до 5 тыс. руб, 4% — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., 2% — свыше 10 тыс. руб.

Также в НАФИ подсчитали, что вообще не имеют кошельков 16% россиян. Прежде всего, это мужчины (23% против 10% женщин), жители городов (17%) и представители старшей категории молодежи (20% среди опрошенных от 25 до 34 лет). Среди тех, кто не имеет кошелька или редко им пользуется, преобладают приверженцы безналичной оплаты товаров и услуг. Подавляющее большинство из них (76%) заявляют о том, что раньше активно им пользовались. Четверть из них (24%) никогда раньше кошелька не имели.

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Альтернативными кошельку местами для повседневного ношения наличных денег у россиян являются:

  • карманы одежды — каждый четвертый носит наличные в карманах одежды (25%);
  • карманы сумки — в них носит деньги каждый пятый (19%);
  • портмоне для банковских карт — в нем носит деньги каждый десятый опрошенный (11%).

Доля россиян, использующих наличные, выросла в марте 2022 года — после начала российской спецоперации на Украине. Так, если в начале года наличными расплачивались преимущественно 25% россиян, то после 24 февраля — 30%. подсчитали в НАФИ.

Помимо прочего, этому способствовали западные санкции, из-за которых россияне в основном потеряли возможность оплачивать покупки и услуги внутри России с помощью сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Карты платежных систем Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, перестали приниматься за границей и не работают при оплате на сайтах зарубежных компаний.

В НАФИ сообщили, что две трети россиян имеют в кармане менее ₽2 тыс.
В НАФИ сообщили, что две трети россиян имеют в кармане менее ₽2 тыс.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
наличные НАФИ опросы россияне
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