Россияне забрали из банков ₽100 млрд наличными на фоне мятежа ЧВК

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В июне спрос на наличные у россиян возрос, а на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер» из банков забрали 100 млрд руб. наличностью, подсчитал Центробанк. Об этом говорится в публикации ЦБ о денежно-кредитной политике.

«Спрос на наличные деньги в июне возрос и привел к оттоку ликвидности в объеме 0,5 трлн руб., из них 0,1 трлн руб. пришлось на 23–25 июня. Увеличение объема наличных денег в обращении не приводит к проблемам при проведении денежно-кредитной политики. Связанный с этим отток ликвидности Банк России учитывает при определении параметров проведения своих операций с банками», — отметили в ЦБ.

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