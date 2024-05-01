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Reuters узнал о предупреждении Австрии для Raiffeisen

Reuters: Австрия призвала Raiffeisen отказаться от связанной с Россией сделки
Власти Австрии предупредили Raiffeisen о негативных последствиях сделки по покупке доли в строительной компании Strabag — планируемые к приобретению акции принадлежат фирме, связанной с Дерипаской, находящимся под санкциями США
Фото: Alex Halada / ZUMAPRESS.com / Reuters
Фото: Alex Halada / ZUMAPRESS.com / Reuters

Австрийские власти призывают свой банк Raiffeisen (RBI) отказаться от сделки по покупке доли в местной строительной компании Strabag, так как эти акции принадлежат связанной с российским бизнесменом Олегом Дерипаской фирме, пишет Reuters со ссылкой на источники.

В Вене опасаются негативной реакции Вашингтона по поводу сделки. В марте Reuters сообщал, что американские чиновники выразили свое беспокойство насчет нее и банку, и австрийским властям. Теперь, по данным агентства, в ЦБ Австрии RBI предупредили, что США могут наказать банк (например, оштрафовать). Другие австрийские чиновники говорили, что сделка может быть расценена в Вашингтоне как нарушение санкций (против Дерипаски введены ограничения). Кроме того, в Вене полагают, что сделка поставит в неловкое положение саму Австрию из-за «дружелюбного» отношения к России.

Представитель RBI заявил Reuters, что «приобретение акций Strabag остается предметом проверки» в банке, и заверил, что кредитная организация «не будет покупать акции у Дерипаски или любого другого физического или юридического лица, на которое наложены санкции». Представитель Дерипаски сказал, что бизнесмен «долгое время не имеет ничего общего со Strabag», и добавил, что западные санкции против него являются «полностью ошибочными» и «основаны на ложной информации».

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В декабре 2023-го Raiffeisen объявил, что приобретет 27,78% акций Strabag — это доля компании Rasperia Trading Limited (по данным «Коммерсанта», она принадлежит ей с 2007 года). Согласно планам RBI, купить акции должна его российская «дочка» — Райффайзенбанк, сумма сделки — €1,51 млрд. После покупки Райффайзенбанк должен передать акции материнской группе в виде дивидендов.

Из информации, опубликованной на сайте Strabag в январе этого года, следовало, что Дерипаска косвенно был связан с Rasperia — через еще три компании: Bradmion Holdings Limited, которой бизнесмен владеет напрямую, та владеет Melisantis Limited, которая владеет MKAO (международная компания акционерное общество) Valtoura Holdings Limited, а она, в свою очередь, Rasperia.

В конце марта Strabag сообщила, что Дерипаска уведомил ее о прекращении своего контроля над Rasperia (уточнялось, что ее доля в компании — 24,1%). Контроль над ней перешел к АО «Илиадис».

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Raiffeisen Райффайзенбанк Австрия Олег Дерипаска
Олег Дерипаска фото

Олег Дерипаска

предприниматель
2 января 1968 года
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