Raiffeisenbank заявил об отсутствии «конкретной угрозы» санкций от США

Австрийский Raiffeisenbank назвал ложной информацию о том, что США угрожают ввести санкции против него из-за продолжения работы в России. Минфин США дал понять, что введет ограничения за нарушение санкций, уточнили в банке

Фото: Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) — материнская структура российского Райффайзенбанка — назвала ложной информацию издания EUOberver о том, что Министерство финансов США пригрозило австрийскому Райффайзенбанку вводом санкций за продолжение работы в России. Об это РБК сообщил представитель RBI.

«Сообщения СМИ о конкретной угрозе санкций против RBI со стороны Минфина США являются ложными. Сообщения СМИ о том, что Казначейство США выдвинуло обвинения в нарушении или уклонении от санкций в отношении RBI, также являются ложными», — сказал представитель RBI. Он пояснил, что Минфин США «ясно дал понять», что из финансовой системы США могут быть исключены те финансовые учреждения, которые нарушают или обходят российские санкции.

Представитель RBI также опроверг сообщения СМИ о том, что члены правления RBI были вызваны в Вашингтон Министерством финансов США. Он пояснил, что члены правления RBI встретились в Вене с высокопоставленной сотрудницей Казначейства США, занимающейся незаконными денежными потоками, Анной Моррис, и обменялись мнениями по поводу российских санкций с многочисленными финансовыми институтами и властями. «Подобные переговоры проводятся регулярно с момента начала войны на Украине. Кроме того, по инициативе RBI состоялся обмен на экспертном уровне с Министерством финансов США в Вашингтоне», — подчеркнул представитель RBI.

Ранее EUOberver со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что Министерство финансов США предупредило RBI о том, что он рискует «быть отрезанным от финансовой системы США». Как утверждает EUOberver, Анна Моррис посетила Вену для уведомления властей Австрии и руководство банка о позиции США.

В марте 2022 года RBI заявила, что в связи с событиями на Украине рассматривает «тщательно продуманный выход» из России как один из вариантов на будущее. До тех пор банки группы будут работать с учетом действующих санкций, требований рынка и собственного кодекса, заявлял генеральный директор Иоханн Штробль. В настоящее время банк продолжает работать в России. Уйти с российского рынка гораздо труднее, чем это можно представить, говорил в сентябре в интервью газете Frankfurter Allgemeine министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.