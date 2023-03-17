Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера

Росфинмониторинг описал примерный портрет дроппера — человека, выводящего полученные мошенническим путем деньги. О дропперах рассказал замдиректора ведомства Олег Крылов в интервью газете «Аргументы и Факты».

«Среднестатистический портрет «дропа»: мужчина до 30 лет, активный пользователь интернета, имеет чистую или положительную кредитную историю, не судим», — сказал Крылов.

Он уточнил, что в среднем каждый дроппер имеет 20 и более банковских карт для вывода денег. По его словам, чаще всего с такими людьми работают в сфере незаконного оборота наркотиков или для мошенничества, совершенного организованными преступными группами.

«В ходе финансового расследования в отношении международного преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 кг в неделю), установлено более 200 банковских карт и 1600 электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег», — отметил Крылов.

Сумма легализованных преступных доходов, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд руб., уточнил он.

В феврале Сбербанк выявил в Москве рекордные объемы незаконных криптовалютных переводов. Зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что дропперы обналичивают полученные мошенническим путем средства и направляют их на Украину через криптобиржи, расположенные в офисном центре «Москва-Сити». Обналиченные деньги они используют «в боевых действиях» против России. «В сентябре на наших «радарах» мы зафиксировали в этих высотных зданиях, на этих нескольких криптобиржах, которые легально работают, рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов. Она составила 500 млн руб.», — отметил Кузнецов.