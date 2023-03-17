Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 81,14 (+0,27) Инвестиции, 16 мар, 17:54 Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 76,41 (+0,66) Инвестиции, 16 мар, 17:54
Суд впервые подтвердил право мобилизованного на гражданскую службу Политика, 00:39
Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера Финансы, 00:32
В США назвали российские ограничения полетов над Черным морем незаконными Политика, 00:20
Эксперты оценили падение спроса на аренду жилья в Крыму Недвижимость, 00:02
Компании увидели риски для SSJ из-за дефицита свечей зажигания Бизнес, 00:00
«Судьи, разуйте глаза». Главное о скандалах в играх «Зенита» и «Спартака» Спорт, 00:00
«Аэрофлот» и S7 ответили на данные об отказе Турции заправлять самолеты Бизнес, 16 мар, 23:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В чувашской деревне ввели карантин из-за двух заболевших сибирской язвой Общество, 16 мар, 23:53
Дело Фишера: как советской милиции удавалось находить опасных маньяков РБК и more.tv, 16 мар, 23:45
Военкоматы в Марий Эл начали рассылать повестки Политика, 16 мар, 23:41
CNN сообщил об обнаружении Россией обломков дрона MQ-9 Политика, 16 мар, 23:36
Белый дом выступил против прекращения огня на Украине по предложению КНР Политика, 16 мар, 23:06
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 16 мар, 22:48
Адвокат назвал серьезной ситуацию со здоровьем Кара-Мурзы Политика, 16 мар, 22:48
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера

Росфинмониторинг рассказал об основных приметах дроппера

Росфинмониторинг описал примерный портрет дроппера — человека, выводящего полученные мошенническим путем деньги. О дропперах рассказал замдиректора ведомства Олег Крылов в интервью газете «Аргументы и Факты».

«Среднестатистический портрет «дропа»: мужчина до 30 лет, активный пользователь интернета, имеет чистую или положительную кредитную историю, не судим», — сказал Крылов.

Он уточнил, что в среднем каждый дроппер имеет 20 и более банковских карт для вывода денег. По его словам, чаще всего с такими людьми работают в сфере незаконного оборота наркотиков или для мошенничества, совершенного организованными преступными группами.

«В ходе финансового расследования в отношении международного преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 кг в неделю), установлено более 200 банковских карт и 1600 электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег», — отметил Крылов.

Сумма легализованных преступных доходов, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд руб., уточнил он.

В феврале Сбербанк выявил в Москве рекордные объемы незаконных криптовалютных переводов. Зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что дропперы обналичивают полученные мошенническим путем средства и направляют их на Украину через криптобиржи, расположенные в офисном центре «Москва-Сити». Обналиченные деньги они используют «в боевых действиях» против России. «В сентябре на наших «радарах» мы зафиксировали в этих высотных зданиях, на этих нескольких криптобиржах, которые легально работают, рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов. Она составила 500 млн руб.», — отметил Кузнецов.

Читайте на РБК Pro
Не спорткар, а признание: как понять, чего вы хотите на самом деле
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок
Как обеспечить себе безбедное будущее: две притчи от Джорджа Клейсона
«Хотя бы их кормят ужином»: как теперь работают члены советов директоров
Теги
Росфинмониторинг мошенничество отмывание денег
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Путин в ответ на жалобы Росфинмониторинга заявил о «жуликах везде»
Общество
Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве с «налогом на легализацию»
Общество
Росфинмониторинг поддержал Минфин по отказу от запрета криптовалют
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter