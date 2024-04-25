Финразведка и ЦБ начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента»

ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют новый сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами

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Банк России и Росфинмониторинг (РФМ) разрабатывают для банков платформу по выявлению связи операций клиента с обычными (фиатными) деньгами и криптовалютой. Сервис в пилотном режиме уже тестируют крупные кредитные организации. Об этом на форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ», организованном Росфинмониторингом, сообщил Илья Бушмелев, директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» (технологический партнер создания платформы «Прозрачный блокчейн» от РФМ).

«Задача, которая стоит перед нами, — это выявление связи между фиатными и криптооперациями. У кредитных организаций на текущий момент есть все возможности для работы с фиатом, но криптовалютные транзакции сейчас все равно рассматриваются отдельно. Есть большое количество инструментов, позволяющих смотреть на криптооперации, «Прозрачный блокчейн» — один из них, который создан на базе Росфинмониторинга и который помогает в том числе с задачах пилота Банка России и Росфинмониторинга в рамках поручения президента», — сказал он.

В разговоре с РБК он уточнил, что в проекте участвуют пять крупных банков. Этот процесс продолжится до конца мая этого года, но может быть продлен на неопределенный срок в зависимости от результатов.

«По результатам пилота должно быть как раз сформировано базовое понимание необходимых действий и инструментов для кредитных организаций в части проведения криптокомплаенса, процедуры «Знай своего криптоклиента» и «Знай свою криптотранзакцию», — сказал Бушмелев на сессии. По его словам, пилот может позволить эффективнее наладить регулирование криптовалют.

Директор управления Росфинмониторинга Александр Курьянов на той же сессии отметил, что сейчас участники рынка тестируют «сценарии связи именно фиатных операций клиента с его операциями в нефиатном контуре».

«На этой основе возможно формирование неких методических подходов, рекомендаций, которые в принципе можно назвать словом «регуляторика», — подчеркнул он.

С 1 июля 2022 года в России работает платформа ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Она позволяет анализировать финансовые транзакции банковских клиентов — юрлиц и относить их к одной из трех групп риска с точки зрения причастности к проведению сомнительных операций по принципу «светофора». Клиенты, которых платформа ЗСК и банки относят к красному уровню риска, практически лишены возможности проводить платежи. Платформа «Прозрачный блокчейн», разработанная по инициативе Росфинмониторинга, функционирует с начала 2021 года. Она позволяет финансовой разведке анализировать криптотранзакции.

Сколько денег россияне держат в крипте По оценкам Банка России, на конец третьего квартала 2023 года российские пользовали держали на кошельках криптобирж 96,9 тыс. биткоинов, или 255 млрд руб. Год к году этот объем сократился на 3,1%. Совокупный объем притоков и оттоков на крупнейших криптобиржах, приходящийся на россиян, за второй—третий кварталы 2023 года составил около 700,2 тыс. биткоинов, или 1,68 трлн руб., сократившись год к году на 22,4%. За тот же период россияне посещали сайты крупнейших криптовалютных торговых площадок — криптобирж, p2p-площадок, криптообменников — 89,6 млн раз, что на 1,6% ниже уровней предыдущего года.

Летом 2020 года в России был принят закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА). Он определяет круг провайдеров ЦФА — операторов систем, в которых выпускаются и обмениваются такие активы. Но в российском законодательстве до сих пор не установлено, кто может выступать провайдером цифровых валют, в том числе криптовалют; есть только запрет для резидентов на использование цифровых валют в качестве средства платежа.

Зимой 2022 года ЦБ разработал законопроект о запрете выпуска и организации обращения криптовалют. С этой инициативой не согласился Минфин. Ведомство подготовило свою концепцию регулирования криптовалют. Согласно ей граждане и компании должны осуществлять такие операции через банки, а участников сделок следует идентифицировать. Норма так и не принята.

Недостаточное регулирование в сфере криптовалют уже повлияло на то, как Россия оценивается FATF — Международной группой по борьбе с отмыванием денег. В феврале 2024 года Россия столкнулась со снижением одного из рейтингов FATF, который отражает результаты страны в контроле за проведением операций с виртуальными активами и криптовалютами.